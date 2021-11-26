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Сантуш: «Я полностью уверен, Португалия будет на мундиале»

вчера, 22:57

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал комментарии по итогам жеребъёвки стыковых матчей квалификации европейского отборочного цикла на ЧМ-22.

В полуфинале его подопечные сыграют со сборной Турции и в случае победы выйдут на победителя пары Италия — Северная Македония

Это важный матч, чтобы потом выйти в финал и выиграть его. Что касается жеребьевки, то она такая, какая есть (возможный финал против Италии, ред.). Есть несколько положительных моментов, таких как возможность играть дома, но для этого нужно победить Турцию. В Турции есть очень хорошие игроки. Иногда их коллектив работает хорошо, иногда нет. (...) это команда, которая всегда испытывает трудности. ( ... ) но я полностью уверен, что мы будем на мундиале".

Поединок Португалия — Турция состоится 24 марта 2022 года.

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Все комментарии
бундер
бундер ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 09:25
Ахаах. С Ренату Санчешем перепутал походу)
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:24, ред.
по ходу Криштиану останется без мундиаля и ещё интересный факт было ли такое раньше, чтобы ЧЕ не присутствовали на ЧМ
Johnes
Johnes
сегодня в 08:08
Еще один уверенный
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:28
Сантуш одну путёвку уже забрал остались две.
galem72
galem72 ответ pendulum47 (раскрыть)
сегодня в 05:28
Интересно, а какой же это шанс был у Сантуша в Баварии? ))
pendulum47
pendulum47
сегодня в 01:23
Братишка, они выйграли Евро в этом году куда ты там высказываешься?! Твой шанс уже был в Баварии.
minai
minai
сегодня в 00:53
Скажи об этом итальянцам.
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA
сегодня в 00:34
Ну он верно говорит.Надо быть уверенным и передать игрокам все это.Не пройдут,то он все равно уволится.Он уже давно это сказал.Терять нечего,рисковать надо всем.
kust07
kust07
сегодня в 00:30
Вот будет приколом,если ни Италии,ни Португалии не будет на ЧМ.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:09
Турция дасть отпор
протон
протон
сегодня в 00:01
Если всегда ставить автобус с таким подбором футболистов, то только поборетесь
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:39
Португалия или Италия кто-то из них.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:29
Жаль что не будет на ЧМ португал или макарон
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:28
Ага. И также был уверен что Сербию пройдут. Это уже не уверенность а самоуверенность и выйдет она Португалии боком.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 23:08
Сантуш: «Я полностью уверен, Португалия будет на мундиале»

Это важный матч, чтобы потом выйти в финал и выиграть его. Что касается жеребьевки, то она такая, какая есть (возможный финал против Италии, ред.). Есть несколько положительных моментов, таких как возможность играть дома, но для этого нужно победить Турцию. В Турции есть очень хорошие игроки. Иногда их коллектив работает хорошо, иногда нет. (...) это команда, которая всегда испытывает трудности. ( ... ) но я полностью уверен, что мы будем на мундиале".


Настоящий тренер должен быть таким. Тренер должен мотивировать и подавать пример своим игрокам. Хотя, честно говоря, если победят Турцию, потом с Италией будет очень сложно. Пессимизм в жизни не поможет. Удачи!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:03
Никогда и ни в чём нельзя быть полностью уверенным...
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