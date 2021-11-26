Сантуш: «Я полностью уверен, Португалия будет на мундиале»

Главный тренер сборной Португалии дал комментарии по итогам жеребъёвки стыковых матчей квалификации европейского отборочного цикла на ЧМ -22.

В полуфинале его подопечные сыграют со сборной Турции и в случае победы выйдут на победителя пары Италия — Северная Македония

Это важный матч, чтобы потом выйти в финал и выиграть его. Что касается жеребьевки, то она такая, какая есть (возможный финал против Италии, ред.). Есть несколько положительных моментов, таких как возможность играть дома, но для этого нужно победить Турцию. В Турции есть очень хорошие игроки. Иногда их коллектив работает хорошо, иногда нет. (...) это команда, которая всегда испытывает трудности. ( ... ) но я полностью уверен, что мы будем на мундиале".