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Спаллетти: «В России есть клубы, умеющие себя вести. А есть „Спартак“»

вчера, 18:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался по поводу эпизода с ​​отсутствием рукопожатия с главным тренером московского «Спартака» Руем Виторией после поражения в среду:

Я был в России, там настоящие и серьезные люди, порядочные люди. Есть серьезные клубы, которые знают, как вести себя в европейском футболе. А еще есть «Спартак», который решает, что может делать то, что хочет, но он отличается от других российских клубов. Если вы хотите что-то сказать кому-то, вы идете и говорите это, по-моему, именно так это и делается

Ранее итальянский специалист рассказал, почему не пожал руку тренеру «Спартака» после матча.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 11:29, ред.
спартаку бромантановые звезды над эмблемой не позволяют вести себя проще, уж слишком топовый клуб
yrasikos22
yrasikos22 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 11:07, ред.
Ага а если проиграете Легии а Наполи и Лестер сыграют в ничью,вы упадете на последнее место,вас устроит только победа как и Легию...
galem72
galem72
сегодня в 10:55
Послематчевый лысый герой. ))
ABir
ABir ответ yrasikos22 (раскрыть)
сегодня в 09:30
У Спартака есть ничья с Лестером, две победы над Наполи и второе место в группе перед последним туром, а каких успехов с командами из топовых европейских чемпионатов добились два других участника еврокубков от России?
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
сегодня в 09:23
Руй направил на спаллетти руку, которой состав выбирал.
Спаллетти испугался убийственной руки и поднял свои вверх.
- я сдаюсь, не трож меня.
yrasikos22
yrasikos22 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 02:39, ред.
Ага а Спартаку бы не влететь от Легии,парадокс Спартак побеждает Наполи и проигрывает Легии и Лестеру,Легия вообще непобедимая команда для Спартака...
Землянин
Землянин
сегодня в 00:44
Обычно кто больше всех кричит про чужие грехи - у самого их целый вагон, особенно против того, на кого и направлена клевета и плохие дела
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:46
Ну проиграл оба раза че за нелепые отмазки
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:18
Бомбит деда, ух бомбит....до сих пор бомбит....
Ironigor
Ironigor ответ KLINSI (раскрыть)
вчера в 22:13
Уважаемый, это вы сами придумали или на телеканале "Дождь " говорят ?
David Young
David Young ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 22:08
.
Tostao
Tostao
вчера в 22:07
Не дали ручку вам пожать!
И сразу в крик, едрена мать!
Причем здесь клуб, эй итальянец !?
Ладонь не сжал вам португалец!
Совет вам, господин Спаллетти:
Отдельно мухи и спагетти!
KLINSI
KLINSI ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:52
Странно, ты выставил постер человека с не традиционной, кхе),ориентацией и тебе куча народа плюсаноло....
гяур2
гяур2
вчера в 21:48
Одни сплошные кайфы от Спартака в последнее время!
гяур2
гяур2
вчера в 21:46
Всех посылают к умным, а меня к табе. Ай, да, Спаллетти.
ABir
ABir
вчера в 21:44
Не надо так растраиваться сеньор Спалетти. Ну влетел со своим Неаполем два раза Спартаку, с кем не бывает. Так и не смог ты разобраться в загадочной русской душе. Теперь, чтобы совсем не обделаться, придётся попотеть в игре с Лестером
Tostao
Tostao ответ Риланд (раскрыть)
вчера в 21:35
Он сделал это одновременно!))
cska1948
cska1948 ответ Супервайзер (раскрыть)
вчера в 21:31
А ещё есть этикет, который предусматривает определенное поведение хозяев при приёме гостей. Но это не про СпаМ, о чём и сказал Спаллетти.
minai
minai
вчера в 21:23
А ведь это признак слабости, наш лысый итальянский дружок.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 21:19
На самом деле этот газпромовский выкормыш хотел сказать, что в России есть клубы и судьи, которые встают на вытяжку при одном упоминании Зенита и Газпрома, а есть Спартак, которому плевать на такие авторитеты и который осмеливается выигрывать у тренера, тренировавшего сам Зенит!
Риланд
Риланд
вчера в 21:15
Это он на Спартак наехал, или бомжам лизнул?
makkie
makkie
вчера в 21:14
Интересно, что имел в виду Червиченко? Уж не наркотиками ли баловался Спаллетти в России?

«Его припозорили в России, где он вроде бы был успешным. Что касается его реакции, то я слышал о разного рода забавах Спаллетти в Питере, но не знаю, насколько они близки к правде. Может, его штырит от тех же грехов, от которых штырит президента Украины. Все возможно», — сказал Червиченко.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:56
Альтернатива-же,это благородный "!Зенит"???
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Timur132 (раскрыть)
вчера в 20:53
Он сказал, что в России в основном серьезные приличные клубы, и в них работают порядочные серьезные уважаемые люди
А ещё есть Спартак, в котором одни шалоболы и политические пpocтитyтки
Примерно так
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 20:49
Не думал, что когда-то это скажу, но в этом вопросе за Спартак НЕ стыдно. Классно уделали на поле, а теперь пусть тявкает
kust07
kust07
вчера в 20:42
Спагетти в крови "бездомный" ;-)
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:39
Но Спартак не будет как 56ы футболки заказывать-2-3. и 2-1. УВАЖЕНИЕ НАПОЛИ...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:38, ред.
Ужалили два раза-будь мужиком и признай что хоть ты и лидер серии А но Спартак сильнее. Остальное-девичьи обиды.
Timur132
Timur132
вчера в 20:34
Я так и не понял что он сказал. Может кто нибудь перевести с макаронского?
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 20:16, ред.
Спалетти: "Я был в России. Есть клуб Цска, который знает, как вести себя в европейском футболе, стабильно занимая последние места. А еще есть «Спартак», который решает, что может делать то, что хочет с Наполи."
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