Спаллетти: «В России есть клубы, умеющие себя вести. А есть „Спартак“»

Главный тренер «Наполи» высказался по поводу эпизода с ​​отсутствием рукопожатия с главным тренером московского «Спартака» Руем Виторией после поражения в среду:

Я был в России, там настоящие и серьезные люди, порядочные люди. Есть серьезные клубы, которые знают, как вести себя в европейском футболе. А еще есть «Спартак», который решает, что может делать то, что хочет, но он отличается от других российских клубов. Если вы хотите что-то сказать кому-то, вы идете и говорите это, по-моему, именно так это и делается