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Главный тренер ПСЖ о «Золотом мяче»: «Все мои игроки — фавориты»

вчера, 17:27
Сент-ЭтьенЛоготип футбольный клуб Сент-Этьен-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен15:00 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино на пресс-конференции перед гостевым матчем 15-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена», отвечая на вопрос о том, кто является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», не стал проводить долгие размышления и называть каких то конкретных игроков и ответил коротко:

Мои игроки — фавориты.

Список претендентов на награду был оглашён 8 октября. В нём присутствуют четверо футболистов ПСЖ: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар и Джанлуиджи Доннарумма.

Церемония вручения «Золотого мяча»-2021 пройдет 29 ноября 2021 года.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:41
Так он же в хорошем смысле этого слова 😂😂😂
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:02
Понабрали звёзд, теперь живут как пауки в банке
beefs
beefs
вчера в 18:53
твои фавориты, а лучший Левандовский...
протон
протон
вчера в 18:43
"Мои игроки..." За такие слова шейхи по губам могут дать...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:33
Фавориты, но не заслужили
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:05
Возможно и так но кроме карлика.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:04
возможно кто - то получит это звание...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:53
Ничего другого он и не скажет
drug01
drug01
вчера в 17:46
Только они
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA
вчера в 17:45
Только выиграл Лева,в понедельник скажут об этом.
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