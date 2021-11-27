Главный тренер ПСЖ о «Золотом мяче»: «Все мои игроки — фавориты»

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вчера, 17:27

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» на пресс-конференции перед гостевым матчем 15-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена», отвечая на вопрос о том, кто является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», не стал проводить долгие размышления и называть каких то конкретных игроков и ответил коротко:

Мои игроки — фавориты.

Список претендентов на награду был оглашён 8 октября. В нём присутствуют четверо футболистов ПСЖ : , , Неймар и .

Церемония вручения «Золотого мяча»-2021 пройдет 29 ноября 2021 года.