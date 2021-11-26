Крыховяк о результатах жеребьевки: «Мы можем победить каждого соперника» .

Хавбек «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал результат жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022:
Хорошая жеребьевка. Мы можем победить каждого соперника. Это будут интересные игры. Не могу дождаться.
Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым играм ЧМ-2022 стала сборная Польши. Пройдет она 24 марта. Также стали известные потенциальные соперники России по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.
У сборной России, кроме полного списка фамилий её собственных игроков,
только одна проблема носит польскую фамилию - Левандовский.
У сборной России, кроме полного списка фамилий её собственных игроков,
только одна проблема носит польскую фамилию - Левандовский.
Смотреть позор в Катаре - я не готов!
Смотреть позор в Катаре - я не готов!
Снова строим баррикады
Ну не можем без проблем
Это наш поскрепный мэм.
Снова строим баррикады
Ну не можем без проблем
Это наш поскрепный мэм.
Польша очень силен.
Польша очень силен.
Удачи ему и его сборной в стыковых матчах
Удачи ему и его сборной в стыковых матчах