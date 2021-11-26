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Крыховяк о результатах жеребьевки: «Мы можем победить каждого соперника»

вчера, 23:05
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Хавбек «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал результат жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022:

Хорошая жеребьевка. Мы можем победить каждого соперника. Это будут интересные игры. Не могу дождаться.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым играм ЧМ-2022 стала сборная Польши. Пройдет она 24 марта. Также стали известные потенциальные соперники России по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.

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Все комментарии
pele1981
pele1981
сегодня в 22:16
Ты сначала пенальти бить научись, а потом уже обыгрывай кого-нибудь!
112910415
112910415
сегодня в 12:20
все варианты возможны
Прокурор тайги
Прокурор тайги
сегодня в 09:56
Как говаривал тов.Ежов - "у каждой пролемы есть фамилия, имя, отчество".
У сборной России, кроме полного списка фамилий её собственных игроков,
только одна проблема носит польскую фамилию - Левандовский.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:54
сложно будет сборной России одолеть панов..
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:18
сейчас наши что нибудь эдакое придумают Карпин уже просит дать ему игроков на сборы в январе-феврале потом перенести тур и ещё ищет меценатов мол давайте скинемся им на премиальные а то они без стимула не могут, а что они вообще могут да и тренер вместе с ними только бла бла бла
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
сегодня в 07:55
В Крыховяке что то от локомотива ещё говорит
Dima salev
Dima salev
сегодня в 06:38
Самое плохое для нашей сборной это то что мы как медведи только проснулись в марте а другие сборные играют футбол и в кураже они
ДСА
ДСА
сегодня в 06:15
Обеим командам повезло.
pendulum47
pendulum47
сегодня в 01:21
Сольют как пить дать. Валера возьмет все на себя и его уволят и возьмут вновь условного Капелло и разорвут на 20кк зеленых контракт.
Смотреть позор в Катаре - я не готов!
E5 E5
E5 E5
сегодня в 00:16
а не травмануть ли трепача?!?
valt134
valt134
сегодня в 00:14
Эти могут наших и нахлобучить. Но вот именно пшекам и не хочется уступать.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:06
Он уже ждёт с нетерпением
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 00:02
Жеребьёвке очень рады
Снова строим баррикады
Ну не можем без проблем
Это наш поскрепный мэм.
протон
протон
вчера в 23:51
Будем надеяться, сработает наше старое правило - загоняем себя в проблемы, а когда уже терять нечего - даём жару
Польша очень силен.
beefs
beefs
вчера в 23:45
чего гадать, придет время все сами увидим...
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 23:42
Крыховяк хороший, качественный игрок, боец
Удачи ему и его сборной в стыковых матчах
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:36
Осталось ждать весны, а там ....как карта ляжет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:19, ред.
Крыховяк о результатах жеребьевки: «Мы можем победить каждого соперника» .
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:16
Шансы 50/50.
vova505
vova505
вчера в 23:10
Всё возможно
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:06
Кто как весной подойдёт
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