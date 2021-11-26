Крыховяк о результатах жеребьевки: «Мы можем победить каждого соперника» .

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вчера, 23:05

Хавбек «Краснодара» и сборной Польши прокомментировал результат жеребьёвки стыковых матчей ЧМ -2022:

Хорошая жеребьевка. Мы можем победить каждого соперника. Это будут интересные игры. Не могу дождаться.