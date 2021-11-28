ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиОтбор ЧМ-2022. Европа

«Больше всего не хотел Польшу». Гамула — о жеребьёвке стыковых матчей

вчера, 12:47
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мыслями об итогах жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.

Больше всего я не хотел именно Польшу. У меня не самое хорошее предчувствие, но это лично мое ощущение: всегда, когда играл с польскими командами, всё складывалось неудачно.

Не говорю, что Россия слабее, ни в коем случае, шансы – 50 на 50. В любом стыке шансы равны. Даже в игре Италии и Северной Македонии.

Польша – статусная сборная, состав состоит исключительно из игроков европейских лиг. Кроме того, за них будет играть возможный обладатель «Золотого мяча». По крайней мере, я так думаю.

Черчесов в сборной Польши? Ярко, конечно, но он не пойдет сейчас. Да и не поставят. После стыков – да, возможно, если поляки провалятся, но менять тренера перед решающими матчами никто не станет. Это несерьезная тема, так, помечтать и посмеяться.

Все новости
Мостовой: «Все должны быть рады, что нам досталась Польша»
27 ноября Комментарии9
«Непростой соперник». Глава Польского футбольного союза — о России
27 ноября Комментарии12
«Польша максимум на 3 звезды из 5». Удивительная реакция на жребий стыков ЧМ-2022
27 ноябряВадим Багров в блоге За и противКомментарии18
«Четвёрка команд ровная». Сутормин — об итогах жеребьёвки стыковых матчей
27 ноября Комментарии8
Состоялась жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022
26 ноября Комментарии86
ОфициальноПольша станет первым соперником сборной России в стыках ЧМ-22
26 ноября Комментарии101
Сортировать
Все комментарии
санек002
санек002 ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
вчера в 17:25
да !это точно!
протон
протон
вчера в 15:42
Польша - это 3-5 -ая сборная по уровню в этим стыках. Так-что удачей это назвать сложно. В целом они сильнее нас. Другое дело, что играть с ними можно. Хоть и очень сложно. Хорваты по уровню сильнее поляков.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:48
Надо настроиться и выиграть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:46
Кто достался тот и достался,играем и выигрываем,точка!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:45
Как это ни странно, но именно сб. Польши нам по зубам. Кто смотрел матчи с её участием, не мог не заметить, что вся ставка в её игре делается на Левандовски, и как только его выключают из игры, последняя у команды ломается, и она частенько выглядит беспомощной. Остальные футболисты чуть выше среднего уровня, и с ними мы при максимальной самоотдаче вполне можем справиться. Тем более что играем на своём поле. Так что задача для наших ребят ясна - нейтрализовать игрока "Баварии".
Futurista
Futurista ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
вчера в 13:30
Что то вчера с Арминией эта машина не завелась)...так что Левандовски и в Баварии то через раз)...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:28
Все равно надо два раза побеждать.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:19
Читая эту новость, даже не верится, что это говорит Гамула. Обычно в его интервью всегда присутствуют остроты в адрес кого-то из соперников, а тут, хоть и краткий, но всё же какой-никакой серьёзный трезвый анализ предстоящих событий в стыковых матчах, слухов о назначении Черчесова Главным тренером сборной Польши и его мнение о возможном обладателе Золотого мяча. Вобщем Игорь Васильевич несколько удивил сегодня.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 13:15
Крыховяк - сейчас уже не тот. Левандовски - с Баварией машина. У нас зато есть Баринов, который в МЮ в основу попадет) Ну и этакий Черчесов, который, как в фантастическом сериале, возглавит сб. Польши) Надо Валере срочно искать игрока с фамилией Сусанин.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:12
У нас только одно преимущество - своё поле и всего один матч. Хотя, если вспомнить, как нас возили те же словаки на своём поле, то второго такого грандиозного отскока и везения с Польшей точно не случится. А поляки уж точно не слабее словаков, скорее наоборот. Будем надеяться, что удастся до Польши что-то поменять Валере в головах наших трусливых игроков. По составу мы и близко не дотягиваем до Польши. Из несеянных Польша и Украина, пожалуй, сильнейшие. Всё равно будем верить в сборную, другой у нас нет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:59
Любой хохол,какое бы гражданство не имел,смотрит на поляка,как на своего пана.Но у нас же не все хохлы,хотя и носят украинские фамилии!
санек002
санек002 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:54
да уж!от одного того,что там играют крыховяк и особенно левандовский нагнетает ужас!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:48
Кому щас легко?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100