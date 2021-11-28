«Больше всего не хотел Польшу». Гамула — о жеребьёвке стыковых матчей

Бывший тренер «Ростова» поделился мыслями об итогах жеребьевки стыковых матчей ЧМ -2022.

Больше всего я не хотел именно Польшу. У меня не самое хорошее предчувствие, но это лично мое ощущение: всегда, когда играл с польскими командами, всё складывалось неудачно.

Не говорю, что Россия слабее, ни в коем случае, шансы – 50 на 50. В любом стыке шансы равны. Даже в игре Италии и Северной Македонии.

Польша – статусная сборная, состав состоит исключительно из игроков европейских лиг. Кроме того, за них будет играть возможный обладатель «Золотого мяча». По крайней мере, я так думаю.

Черчесов в сборной Польши? Ярко, конечно, но он не пойдет сейчас. Да и не поставят. После стыков – да, возможно, если поляки провалятся, но менять тренера перед решающими матчами никто не станет. Это несерьезная тема, так, помечтать и посмеяться.