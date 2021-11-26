Польша станет первым соперником сборной России в стыках ЧМ-22

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей квалификации европейского отборочного цикла на ЧМ-22.
Сборная России сыграет в полуфинале с командой Польши. В финале подопечные Валерия Карпина могут встретиться с победителем пары Швеция — Чехия.
Встреча с поляками состоится 24 марта, она пройдет в России. Что касается финала, то хозяином данной встречи будет победитель пары Россия — Польша.
Считаю, что наша группа самая ровная и для России хорошие шансы выйти на ЧМ в Катаре.
Группа Украина, Шотландия, Австрия, Уэльс наверное будет называться "группой жизни".
А вот группа с Италией и Португалией... даже не знаю как назвать... Итальянцы на грани депрессии, пропуск ещё одного ЧМ это ...
Считаю, что наша группа самая ровная и для России хорошие шансы выйти на ЧМ в Катаре.
Группа Украина, Шотландия, Австрия, Уэльс наверное будет называться "группой жизни".
А вот группа с Италией и Португалией... даже не знаю как назвать... Итальянцы на грани депрессии, пропуск ещё одного ЧМ это ...
..и через 10 минут после неё...
..и через 10 минут после неё...