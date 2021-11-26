Польша станет первым соперником сборной России в стыках ЧМ-22

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вчера, 19:23

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей квалификации европейского отборочного цикла на ЧМ -22.

Сборная России сыграет в полуфинале с командой Польши. В финале подопечные Валерия Карпина могут встретиться с победителем пары Швеция — Чехия.

Встреча с поляками состоится 24 марта, она пройдет в России. Что касается финала, то хозяином данной встречи будет победитель пары Россия — Польша.