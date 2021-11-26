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Польша станет первым соперником сборной России в стыках ЧМ-22

вчера, 19:23

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей квалификации европейского отборочного цикла на ЧМ-22.

Сборная России сыграет в полуфинале с командой Польши. В финале подопечные Валерия Карпина могут встретиться с победителем пары Швеция — Чехия.

Встреча с поляками состоится 24 марта, она пройдет в России. Что касается финала, то хозяином данной встречи будет победитель пары Россия — Польша.

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Все комментарии
PhanTheit
PhanTheit
сегодня в 18:37
Что бы пройти 100 % нужно игры проводить в Грозном
Ledokol64
Ledokol64
сегодня в 10:00
Польша станет первым соперником сборной России в стыках ЧМ-22 и последним
astill07
astill07
сегодня в 09:44
О настроениях. И существенной разнице:
Манчини - Сев.Македония - тяжёлый жребий.
Наши, почти все: Польша - это нормально и проходимо.
Манчини психологически прав. Более прав.
Сергей 1059
Сергей 1059
сегодня в 07:01
Только сейчас можно осознать цену упущенной ничьей, даже не победы. А о каких победах дальше говорить можно - трудно сказать. Ведь сборной на сегодняшний день нет. Кудряшов в форме?
протон
протон
сегодня в 00:28
ну если бояться поляков, шведов и чехов, то делать на ЧМ вообще нечего... вполне есть шансы. Надо биться
-за кого болеешь? за наших конечно! Это понятно, а потом?
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 21:48
Отлично,к концу марта Левандович будет как выжатый лимон а наши туристы на расслабление без еврокубков должны пшеков взять тепленькими..
Землянин
Землянин ответ tsk116 (раскрыть)
вчера в 21:44
Шведы может одолеют, там тоже 50/50, хотя и они не подарок 🙄
Землянин
Землянин ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:42
Одного Мы прикрыть вполне можем, Роналду Нам давно не забивал, к примеру. Хуже когда опасность исходит из разных мест, как у Австрии например, не знаешь откуда ждать неприятностей 🧐
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 21:35
Тем не менее, Левандовски забил Испании и дважды Швеции.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:12
Ну ты вспомни Польшу на ЧМ и ЧЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Она везде проваливалась!!!!!!!!!!!!Левандовски-это игрок клубный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!На последнем ЧЕ,Польша выступила чуть лучше нашей сборной и заняла последнее место с этим Левандовски!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Нет в сборной Польши таких игроков,как у Баварии,вот и всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:04
А второй встречи и не будет для нашей сборной.
Левандовски свою сборную дальше выведет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 21:01
А откуда вторая игра? У Польши будет 2 игры, а мы после первого матча отдыхаем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 20:59
Вопрос некорректный, т.к. Италия с Португалией играют между собой и кто то один из них пролетит мимо ЧИ. Это совсем иной случай. Включи........ Т.к ЧМ либо без Имобиле, либо без Криштиану не только возможен, он неизбежен. Таков жребий.
ЧиП
ЧиП
вчера в 20:57, ред.
Жребий норм🎲, как и хотел. Польша ничего особого не представляет 🇷🇺🤘💪
Две игры дома 🏟️
Всё в наших руках🖐️, ногах🦵
4RT
4RT
вчера в 20:56
Везёт нам в последние время на поляков 😁
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:49
Судьба даёт шанс сборной России по футболу ПОБОРОТЬСЯ за выход в финальную часть ЧМ в Катаре. Побороться это значит: не перегореть; вспомнить про нас, болельщиков; играть в футбол, а не пинать 39 на поле; и, наконец, делом подтвердить своё желание быть в Катаре в качестве участников, а не туристов! А мы уж поболеем за вас! РОССИЯ, ВПЕРЁД!!!
Храневец
Храневец
вчера в 20:46
Станет первым соперником - дай Бог не последним !
stachel
stachel
вчера в 20:43
По чесноку, шансов с польшей у нас почти нет. Играем дома? Напомнить как нас возила дома словения? У польши даже лавочники (шиманский и крыховяк) в РПЛ считаются топами. Дело даже не в роберте, его можно закрыть. Средний уровень игроков там на порядок выше наших! Посмотрите на состав сб. России, просто по именам. В турнирах сборных, где сыгранность минимальна, результат делает индив. мастерство игроков. У нас их нет.
Дрючик 76
Дрючик 76 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:39
👍
Константин Белых
Константин Белых ответ Дрючик 76 (раскрыть)
вчера в 20:38
Так про Дзюбу шутить уже надоело.
Дрючик 76
Дрючик 76 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:37
Про Селихова с Соболевым хорошая шутка!)
tsk116
tsk116
вчера в 20:36, ред.
Поляков еще можно Чехов навряд ли
alexamit
alexamit
вчера в 20:29, ред.
Те,кто радуется нашему жребию-ну просто…Поймите-Польша-не Мальта,там один Левандовский стоит больше половины наших пешеходов!В Европе не думают часами,кому отдать пас,там всё делается гораздо быстрее.Они натренированы на быстроту мышления,а у нас пешеходство в крови.Вчера смотрел игру Лестера с Легией,вихрь!100% наши будут в глубокой 63!
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:19
Ну ежели Селихов в раме будет и вместо дурака Федьки выйдет Соболев-шансы очень неплохие. У Левандовского в сборной таких партнеров нет как в Баварии. И Кудряшова не брать.
LOpp
LOpp
вчера в 20:18
Как пройти Польшу я уже предлагал, но Зенит все планы испортил.

Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 20:14
Хозяин (кого, чего?) встречИ!

Соккер, ваши редакторы всё хуже и хуже. Замечаю постоянно детские ошибки в статьях! Раньше было гораздо качественнее!
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:11
Не вижу соперников. Это просто, доставшиеся нам неудачники
suiw
suiw ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:10
😀😭👍👍👍
suiw
suiw ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 20:09
Попова стадион закроет и будет вам домашний матч 😂
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 20:09
Сложно))
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