Мостовой: «Все должны быть рады, что нам досталась Польша»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах жеребьёвки стыковых матчей ЧМ -2022.

Хорошо, что досталась Польша. Наши шансы 60 на 40. Две игры дома – это огромный плюс. Да, серьёзный соперник. Левандовски – большая угроза. Но за время до марта ещё многое изменится. Все должны быть рады, что нам досталась Польша. Меня поражает этот формат. Как Италия и Португалия могут попасть друг на друга? Это же ненормально. Кто-то из них останется дома, а команды, вышедшие из Лиги Наций, поедут на чемпионат мира.