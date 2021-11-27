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Мостовой: «Все должны быть рады, что нам досталась Польша»

вчера, 14:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался о результатах жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022.

Хорошо, что досталась Польша. Наши шансы 60 на 40. Две игры дома – это огромный плюс. Да, серьёзный соперник. Левандовски – большая угроза. Но за время до марта ещё многое изменится. Все должны быть рады, что нам досталась Польша. Меня поражает этот формат. Как Италия и Португалия могут попасть друг на друга? Это же ненормально. Кто-то из них останется дома, а команды, вышедшие из Лиги Наций, поедут на чемпионат мира.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:42
Удивительно! Поляки радуются, что на нас попали, мы радуемся, что на них. Как всё замечательно в этом мире)))
и против Левандовски нужно ставить персонально опекуна двоих)
протон
протон
вчера в 15:42
Странно всегда слышать такое: "Нужно радоваться, что попали эти или те...". Нужно выходить отдавать себя до последнего игре. Не важно - Италия, Португалия или Польша попала в стыки. Одним словом - играйте так, что бы не было стыдно. На ЧМ слабых команд не будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:55
Поспорю насчёт удачного жребия. Были варианты и попроще, но и вешать нос тоже не стОит. Левандовски можно попытаться закрыть, он может быть не в тонусе или на травме. Короче, пытаться играть можно, да ещё дома.
Насчёт формата - да, странный. Чтобы попасть в Катар, нашим нужно дважды победить дома, а тем же чехам - дважды в гостях. Справедливости в этом нет и близко.
Но нужно было придумывать формулы, чтобы выбрать европейскую квоту в 13 команд. Было бы 15, просто сделали стыки из двух матчей между 10 командами со вторых мест...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:51
Я лично рад!
makkie
makkie
вчера в 14:46
Рады будем, когда выйдем на ЧМ - а пока всё это лишь выпавший жребий.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:43
А формат действительно, более чем странный и не совсем справедливый.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:39
Но больше всех рада Польша...!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:35
Радоваться особо нечему.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 14:34
Все должны быть рады?
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