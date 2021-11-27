«Непростой соперник». Глава Польского футбольного союза — о России

Глава Польского футбольного союза Чезари Кулеша поделился мыслями о том, что соперником сборной Польши в стыковых матчах ЧМ -2022 станет Россия.

Соперник непростой, но мы должны победить его. До матча еще никто ничего не выиграл и не проиграл. Радует и то, что возможную вторую встречу мы сыграем у себя дома. Конечно, сначала мы должны победить Россию. Жеребьевка была для нас благоприятной, и я воспринимаю ее положительно.

Мы попали на сильных соперников, но, безусловно, в пределах нашей досягаемости. Я верю в команду, мастерство и характер игроков. Я сделаю все, чтобы помочь тренерскому штабу и игрокам как можно лучше подготовиться к плей-офф. Мы будем сражаться!

