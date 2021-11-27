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«Непростой соперник». Глава Польского футбольного союза — о России

вчера, 13:06
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Глава Польского футбольного союза Чезари Кулеша поделился мыслями о том, что соперником сборной Польши в стыковых матчах ЧМ-2022 станет Россия.

Соперник непростой, но мы должны победить его. До матча еще никто ничего не выиграл и не проиграл. Радует и то, что возможную вторую встречу мы сыграем у себя дома. Конечно, сначала мы должны победить Россию. Жеребьевка была для нас благоприятной, и я воспринимаю ее положительно.

Мы попали на сильных соперников, но, безусловно, в пределах нашей досягаемости. Я верю в команду, мастерство и характер игроков. Я сделаю все, чтобы помочь тренерскому штабу и игрокам как можно лучше подготовиться к плей-офф. Мы будем сражаться!

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Перевод с pzpn.pl
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:28
Ну вот: а говорят - Россию в Европе не ценят. Очень даже ценят!
протон
протон
вчера в 15:28
Мы тут очень хотели получить в соперники Северную Македония, а все остальные сборные походу надеялись получить Россию
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:45
Всё четыре команды в нашей группе примерно равны и имеют примерно одинаковые шансы.
BDA81
BDA81 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:36
Прям как в СССР )) Но сейчас игроки не того уровня ))
BDA81
BDA81
вчера в 14:35
Думаю поляки не напрягаясь проёдут дальше , а там наверное Шведы. Будет интересно посмотреть матч Польша -Швеция.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:52
Время всё расставит по местам. Победа будет за Нами !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:49
Это нам с Поляками повезло!
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:29
Все несеяные хотели получить Россию или Шотландию, а сеяные не хотели Польшу. Но, к сожалению для нас, именно Польша и выпала. Думаю, Польша и Украина сильнейшие из несеянных. Поляки ещё скромничают, они явно довольны жребием. И их можно понять, глядя на ужасное качество нашего футбола в матче с Хорватией. Уверен, что и Польше, а тем более Швеция, не слабее той же Хорватии.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:29
Соперник, как соперник. Вполне проходимый.
Храневец
Храневец ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 13:23
и политический !
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:18
Польская команда сильна но не настолько.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:10
Для них можно сказать принципиальный
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