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«Четвёрка команд ровная». Сутормин — об итогах жеребьёвки стыковых матчей

вчера, 09:23

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин рассказал, как следил за жеребьевкой стыковых матчей чемпионата мира-2022.

Включил жеребьевку на телефоне, смотрел в прямом эфире. Думаю, никому не хотелось попасть на Португалию с Италией. Мне казалось, что нам может попасться Турция, но она как раз стала соперником португальцев.

Польша — очень хороший соперник. Понятно, что выделяется Левандовски. А так четверка команд ровная, каждая со своими плюсами и минусами. Не стоит выделять фаворитов и аутсайдеров. Я ни с кем из этих команд не играл, но знаю, что сборная России встречалась и с поляками, и с чехами, и со шведами.

Про второй матч пока не хочется говорить: сейчас все мысли будут о Польше. Надо хорошо подготовиться, победить и уже думать о второй встрече. Большой плюс, что оба поединка играем дома. Думаю, нам по силам решить задачу и попасть на ЧМ.

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Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 12:55, ред.
Все так говорят про силу поляков и шведов и почему-то, незаслуженно отвергают чехов.
на секундочку, эта сборная на ЧЕ прошла дальше, этих двух сборных, обыграв голландцев и проиграв только датчанам.
Чехия сейчас симпатичная команда и одна из самых неудобных.
будет не удивительно если они шведов не заметят.

думаю поляков можно проходить, у них есть изъяны
для меня Чехия является фаворитом, но надеюсь, что сборная России пройдет.
Валерим!)
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:16
Шведы, пожалуй, самые сильные, они фавориты в нашей четвёрке. В последнем матче в Испании они очень солидно смотрелись, испанцам просто больше повезло. На фоне нас с Хорватией кажется пропасть между нами и Швецией, просто
колоссальная. Нас шанс зацепиться за Польшу - это своё поле. А вот со шведами и этот фактор вряд ли поможет. Остаётся уповать на везучесть Карпина и фарт. С Хорватией не прокатило, хотя и в Сплите нам везло и чуть было не доползли до ничьей. Но это бы уже было верх несправедливости для хорватов! Правильно Ловчев сказал в перерыве, что с такой игрой всё равно залетит. Выходит, что накаркал старый! И с Польшей тоже залетит, если так же будем бездарно "играть".
leonidspb1958
leonidspb1958
вчера в 11:22
всё верно сказал..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:29
И я говорю,ровные команды,можно бороться!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:25
Немного побольше шансов у Польши и Швеции. За нас фактор своего поля.
2aup7nfq3gyp
2aup7nfq3gyp
вчера в 09:36
Не надо выдавать желаемое за действительное
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:27
ПОСЛЕ МАТЧА ОН ПРОМОЛЧИТ.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:26
Согласен с Алексеем.
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