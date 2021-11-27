«Четвёрка команд ровная». Сутормин — об итогах жеребьёвки стыковых матчей

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин рассказал, как следил за жеребьевкой стыковых матчей чемпионата мира-2022.
Включил жеребьевку на телефоне, смотрел в прямом эфире. Думаю, никому не хотелось попасть на Португалию с Италией. Мне казалось, что нам может попасться Турция, но она как раз стала соперником португальцев.
Польша — очень хороший соперник. Понятно, что выделяется Левандовски. А так четверка команд ровная, каждая со своими плюсами и минусами. Не стоит выделять фаворитов и аутсайдеров. Я ни с кем из этих команд не играл, но знаю, что сборная России встречалась и с поляками, и с чехами, и со шведами.
Про второй матч пока не хочется говорить: сейчас все мысли будут о Польше. Надо хорошо подготовиться, победить и уже думать о второй встрече. Большой плюс, что оба поединка играем дома. Думаю, нам по силам решить задачу и попасть на ЧМ.
колоссальная. Нас шанс зацепиться за Польшу - это своё поле. А вот со шведами и этот фактор вряд ли поможет. Остаётся уповать на везучесть Карпина и фарт. С Хорватией не прокатило, хотя и в Сплите нам везло и чуть было не доползли до ничьей. Но это бы уже было верх несправедливости для хорватов! Правильно Ловчев сказал в перерыве, что с такой игрой всё равно залетит. Выходит, что накаркал старый! И с Польшей тоже залетит, если так же будем бездарно "играть".
колоссальная. Нас шанс зацепиться за Польшу - это своё поле. А вот со шведами и этот фактор вряд ли поможет. Остаётся уповать на везучесть Карпина и фарт. С Хорватией не прокатило, хотя и в Сплите нам везло и чуть было не доползли до ничьей. Но это бы уже было верх несправедливости для хорватов! Правильно Ловчев сказал в перерыве, что с такой игрой всё равно залетит. Выходит, что накаркал старый! И с Польшей тоже залетит, если так же будем бездарно "играть".
на секундочку, эта сборная на ЧЕ прошла дальше, этих двух сборных, обыграв голландцев и проиграв только датчанам.
Чехия сейчас симпатичная команда и одна из самых неудобных.
будет не удивительно если они шведов не заметят.
думаю поляков можно проходить, у них есть изъяны
для меня Чехия является фаворитом, но надеюсь, что сборная России пройдет.
Валерим!)
на секундочку, эта сборная на ЧЕ прошла дальше, этих двух сборных, обыграв голландцев и проиграв только датчанам.
Чехия сейчас симпатичная команда и одна из самых неудобных.
будет не удивительно если они шведов не заметят.
думаю поляков можно проходить, у них есть изъяны
для меня Чехия является фаворитом, но надеюсь, что сборная России пройдет.
Валерим!)