«Четвёрка команд ровная». Сутормин — об итогах жеребьёвки стыковых матчей

Полузащитник «Зенита» и сборной России рассказал, как следил за жеребьевкой стыковых матчей чемпионата мира-2022.

Включил жеребьевку на телефоне, смотрел в прямом эфире. Думаю, никому не хотелось попасть на Португалию с Италией. Мне казалось, что нам может попасться Турция, но она как раз стала соперником португальцев.

Польша — очень хороший соперник. Понятно, что выделяется Левандовски. А так четверка команд ровная, каждая со своими плюсами и минусами. Не стоит выделять фаворитов и аутсайдеров. Я ни с кем из этих команд не играл, но знаю, что сборная России встречалась и с поляками, и с чехами, и со шведами.