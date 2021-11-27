«Польша максимум на 3 звезды из 5». Удивительная реакция на жребий стыков ЧМ-2022

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27 ноября 2021, 10:53

Оппоненты сложнее, чем многим кажется.

Эта музыка будет вечной. Подход к оценке соперников сборной России самой командой и участниками тренерского штаба не меняется. Помощник Карпина — Николай Писарев, зачем-то унизил Польшу. «Максимум на три звезды из пяти». Максимум, то есть «2 звезды» тоже допускает. Полякам переведут эти слова, потом припомнят.

А Головину «не было разницы, с кем играть». Слегка высокомерно, когда в списке были Левандовски, Роналду и Жоржиньо. И Роберт достался в итоге. Поскольку многие публичные персоны оценили жребий как «удачный», то добавим равновесия к явному и неприкрытому шапкозакидательству.

Раз нет Португалии с Италией, то шансы Карпина поработать в Катаре, разумеется, выросли. Но паковать чемоданы, как предлагает Черданцев, рано. Аналитические алгоритмы выдали другого фаворита в четверке России, хотя все в квартете близки по уровню.

За успех. Два домашних матча и перенос тура РПЛ

Польский чемпионат нет смысла останавливать, чтобы Паулу Соуза лучше подготовился к матчу против России и потенциальному финалу против Ибрагимовича или Соучека. У них в составе легионеры, как и у шведов с чехами. У сборной России есть Миранчук и Головин, но костяк в одной лиге. Это преимущество, особенно с учетом, что матчи в конце марта. Игроки выйдут с зимней спячки и наберут форму, а соперники из топ-5 устанут. Карпин выбил перенос тура РПЛ , а если к марту получится приглушить пандемию, то на двух домашних играх будут зрители. Поединки в родных стенах часто проще, чем выезды в Белград, Стамбул или Сплит.

Против. Сборная часто недооценивает соперников

«Какая еще Словения, разве ей можно проиграть»? Чехи, греки и поляки в 2012-м – еще один пример, когда хватило на один матч вместо трех. Алжир и Южную Корею не считали достойными соперниками в Бразилии. Уэльс и Словакия не казались грозными оппонентами. На ЧМ -2018 подход был другим, но в Лиге наций видели, как крепкие венгры, турки, сербы и шведы, оказывались выше в таблице или сильнее с глазу на глаз. Российская национальная футбольная команда невероятно часто недооценивает соперников. И к контратакующей игре с Хорватией не подготовились, ведь не ждали, что соперник так сильно прижмет после ничейного исхода в Москве.

За успех. Все оппоненты любят странные поражения

Россия проиграла Хорватии, но в форме несчастного случая. Без автогола, невзирая на все давление, фаворит группы оказался бы в стыках. Но до этого неплохо справлялись, оставили позади непростые сборные Словакии и Словении. А вот шведы, обыграв Испанию дома, в гостях проигрывали грекам и грузинам. Поляки в гостях потеряли очки с венграми, а дома им проиграли. Чехи оказались в стыках с третьего места. Проигрывали валлийцам в гостях, не сумели обыграть их дома. Среди действующего – Польша, и потенциальных оппонентов никого с идеальной поступью. Польша, Швеция и Чехия не Англия, Испания и Бельгия, коим отдали прямые путевки.

Против. Класс футболистов Польши, Чехии и Швеции

Левандовски лучший футболист мира по сумме двух последних лет. Такая формулировка отсеивает сомнения, ведь нападающий «Баварии» был прекрасен и в 2020-м, и в 2021-м. В текущем году у Роберта 11 голов за сборную. Хотя Зелинськи, Крыховяк или Глик тоже серьезные ребята. Польша настолько богата составом, что в отборе игнорировали одного из лучших плеймейкеров РПЛ Себастьяна Шиманськи. У чехов лидеры – Соучек и Шик, играют в топ-5. Патрик не оставил все голы на Евро-2020, в составе «Байера» 8 мячей в 9 играх Бундеслиги. У шведов есть Ибрагимович. «Русский Златан» Дзюба, даже если вернется в сборную, не станет равноценным ответом на шведского короля футбола.

За успех. Сборная России на этапе поиска новой игры

Приветствуем взвешенные оценки, как у Сутормина. Ведь успешный дебют Карпина омрачали странными отрезками почти в каждом матче. Но к марту многое может измениться. Например, будут Тюкавин и Захарян в ударе – получат дерзких форварда и плеймейкера, которых не хватало в Сплите. Сафонов отражает удары Крыховяка на каждой тренировке, форма Матвея важна сборной. Наконец, в поединке Чехии и Швеции победить может тот, кто меньше заслужит успех. Это тоже поможет России. Впрочем, Карпину пора думать о своих подопечных, их психологической зажатости и о футбольной философии в прикладном смысле. Надо учиться атаковать смело и разнообразно.

Против. Сборная обычно плохо играет решающие матчи

А тут сразу два за несколько дней. Мало пройти поляков, важно сохранить силы и настрой на финал. И если прокрутить в памяти, как обстоятельства прижимали к стенке, то воспоминания не в пользу России. Когда надо подчеркнуть разницу в классе с середняками, вроде шотландцев – получается. Но достаточно дождаться решающего матча, где нужен конкретный результат, то нестабильные в последние годы шведы могут оказаться лучше. Поляки единственный раз уступали России в первом матче в 1996 году, после этого была их победа в спарринге и три подряд мировые. С чехами обычно справляются намного лучше, это единственный удобный соперник по стилю из тройки.

Мнение читателей. Делитесь ожиданиями от стыковых матчей

Пишем «матчей» в надежде, что Левандовски не жахнет в падении через себя. Раз уж попали в квалификацию, то надо пройти хотя бы в финал. Там уже может случиться все. Один матч, не исключена ставка на ничью и серию пенальти, если не получится легко создавать моменты. Шведы научены Кварацхелией – футболистов из РПЛ должны побаиваться. Поляки сами выступают в чемпионате России – Рыбус, Шиманьски и Крыховяк могут быть в мартовской заявке. А чехи просто опаснее, чем были пару лет назад, что продемонстрировали на Евро-2020, огорчив Нидерланды.

Россия для каждого из оппонентов неудобная, ведь привычна к игре без мяча. Класс исполнителей средний, но приличный. А вот популярная нынче тема, что это «слабейшее поколение в истории сборной» не имеет смысла. Во-первых, чехи, шведы и поляки тоже знавали лучшие времена, их легенды выходили в полуфиналы и финалы крупных турниров. Во-вторых, проигрывает и побеждает в футболе не всегда сильнейший по номиналу. Но хотелось бы, чтобы игроки и тренеры до матчей не делали заявлений, которые выставят их высокомерными или недалекими в оценке непростых оппонентов. Жребий сложный, хотя мог быть еще хуже.