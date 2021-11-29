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Романцев о матче «Спартака» с «Наполи»: «Это был наш футбол!»

вчера, 13:39

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился своим мнением об игре красно-белых, рассказал об отношении к тренеру команды Рую Витории и эмоциях после матча Лиги Европы против «Наполи»:

Я видел, что этот «Спартак» хочет победить или умереть. Это был наш футбол!

Я просто пожелал Рую удачи, без которой в нашей профессии не обойтись. Признаюсь, мне очень симпатичен этот позитивный мужик, который умеет держать удар.

Когда ведешь в два мяча, искушение сохранить преимущество слишком велико. Хотя во встрече с «Лестером» «Наполи», уступая с таким же счетом, сумел игру выровнять. И «Спартак», отдав инициативу, мог так же поплатиться. Но сумел не повторить ошибок англичан. А если учесть, что цель оправдывает средства, — значит, «Спартак» все сделал правильно.

На вопрос о том, почему «Спартак» не всегда играет так, как в матче с «Наполи», прославленный тренер, вздохнув, ответил:

Спросите что-нибудь попроще.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:16
порадовали мужика, молодцы !
kust07
kust07
вчера в 17:29
На самый главный вопрос ушел от ответа.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:47
Жаль только, что такой футбол в еврокубках, как исключение...
протон
протон
вчера в 15:01
Когда молодцы тогда молодцы. Ругаться потом будем
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:32
Почаще бы так мотивировал Иваныч
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:59
Нет Иваныч, ваш футбол будет сегодня.
YVG
YVG
вчера в 13:57
Неужели с таким вашим футболом можно быть на 10-м месте?
makkie
makkie
вчера в 13:56, ред.
Жаль только некоторые игроки и руководители Спартака видят в Витории врага.
Особенно это касается некоторых управленцев в юбке и с маникюром.
Романцеву за респект за поддержку тренера!
МапС
МапС
вчера в 13:56, ред.
Это вью исчо в пятничном С-Э пропечатано.
jxymwm5cn3rs
jxymwm5cn3rs
вчера в 13:53
Почаще бы такой футбол видеть
Strashniy
Strashniy
вчера в 13:51, ред.
Со вторым составом Наполи, которому этот кубок и нафиг не нужен, С Легией это ваш футбол.
ДСА
ДСА
вчера в 13:47
А в чемпионате выходит не наш футбол.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:45
Получилось победить и это здорово 👍 !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:45
Когда победы ваш футбол!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:42
Это был ваш футбол.
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