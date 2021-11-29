Романцев о матче «Спартака» с «Наполи»: «Это был наш футбол!»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России поделился своим мнением об игре красно-белых, рассказал об отношении к тренеру команды Рую Витории и эмоциях после матча Лиги Европы против «Наполи»:

Я видел, что этот «Спартак» хочет победить или умереть. Это был наш футбол!

Я просто пожелал Рую удачи, без которой в нашей профессии не обойтись. Признаюсь, мне очень симпатичен этот позитивный мужик, который умеет держать удар.

Когда ведешь в два мяча, искушение сохранить преимущество слишком велико. Хотя во встрече с «Лестером» «Наполи», уступая с таким же счетом, сумел игру выровнять. И «Спартак», отдав инициативу, мог так же поплатиться. Но сумел не повторить ошибок англичан. А если учесть, что цель оправдывает средства, — значит, «Спартак» все сделал правильно.