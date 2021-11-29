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Валуев: «Дело идёт к принятию Fan ID. Это может решить проблему»

вчера, 11:57
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на задержание болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом».

Пиротехника запрещена на культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Задержания связаны именно с этим. Почему задержали всех? Полагаю, необходимо время для выявления зачинщиков.

Если всех задерживают пачками, это говорит о том, что существует недостаточно хорошая система для выявления лиц. В данный момент билеты на матч берутся по обычному паспорту, сейчас же дело идет к принятию Fan ID. Данный инцидент — прямое доказательство, почему это должно быть сделано. Создание определенных правил, которые люди будут знать, может решить проблему с правонарушениями на стадионе.

Видеофиксация может выявить даже человека в капюшоне, если он будет идентифицирован к месту. Тут как с управлением автомобиля — там тоже есть четкие правила с его принадлежностью. Возможно, постепенно мы приучим болельщиков к Fan ID и четко будем выявлять, кто зажег файер и вел себя по-хулигански.

Нельзя сказать, что ничего не делается, но в данном случае получилось так, что при выявлении хулиганов пострадали окружающие. Это скорее от несовершенства закона и системы идентификации.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 21:14
Каменная башка с острова Пасхи заговорила... интересно, как в ней вообще мысли рождаются?
санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:16
точно!и я тоже это хотел сказать!начались выборы!думаю процентов 10 едросы наберут или нет?а оказалось полная опа!главное никто из того кого опрашивал....и вдруг они победили!
протон
протон ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 15:38
Там пол ГД не дееспособны принимать важные законы, в силу определенных причин, купленные дипломы, судимые, и боксеры отбитые головы.
санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:37
он там просто для поддержания порядка а не для принятия законов!депутат из него никакой ,как и из большинства еросовцев
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:28
Это создаст только еще больше проблем.
DVL
DVL
вчера в 14:16
Как боксер был никакой, как депутат еще хуже. Какой человек и говорить не стоит.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:37, ред.
Лучше поведайте,где хранится на стадионах пиротехника,и по какой цене она сбывается персоналом своим фанатам! Смешно думать,что при существующей системе досмотра выявить такое количество невозможно.
Bombardier
Bombardier
вчера в 13:21
Или Валуева на входе на стадион поставить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:58
Без Коли тут не обойтись.
Strashniy
Strashniy
вчера в 12:45
Для цска и спартака пусть и делают, остальные чем виноваты?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:44
Проблемы создаются специально. что бы массово чипировать людей.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:21
То есть посещаемость стадионов это абсолютно никому не нужно ...
Будут ходить на стадион исключительно ОМОН и депутаты !
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 12:11
Заберите это в фан недозволенное с людьми. Это ж даже не горилла, это членоподобное существо. Скоро оно будет просить денег, потому как газвпрем мало даёт.
протон
протон
вчера в 12:05, ред.
Вчера в комментах уже писали,что он сегодня вылезет с этим.Один в один получилось
Почему при входе на стадион есть фейс-контроль, а в Госдуме нет, и туда попадают такие люди как Валуев?
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:58, ред.
Будем делать посмотреть , что из этого получится.
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