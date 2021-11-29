Валуев: «Дело идёт к принятию Fan ID. Это может решить проблему»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на задержание болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом».

Пиротехника запрещена на культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Задержания связаны именно с этим. Почему задержали всех? Полагаю, необходимо время для выявления зачинщиков.

Если всех задерживают пачками, это говорит о том, что существует недостаточно хорошая система для выявления лиц. В данный момент билеты на матч берутся по обычному паспорту, сейчас же дело идет к принятию Fan ID. Данный инцидент — прямое доказательство, почему это должно быть сделано. Создание определенных правил, которые люди будут знать, может решить проблему с правонарушениями на стадионе.

Видеофиксация может выявить даже человека в капюшоне, если он будет идентифицирован к месту. Тут как с управлением автомобиля — там тоже есть четкие правила с его принадлежностью. Возможно, постепенно мы приучим болельщиков к Fan ID и четко будем выявлять, кто зажег файер и вел себя по-хулигански.

Нельзя сказать, что ничего не делается, но в данном случае получилось так, что при выявлении хулиганов пострадали окружающие. Это скорее от несовершенства закона и системы идентификации.