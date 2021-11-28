ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2021/2022

«Атлетико» в гостях разгромил «Кадис»

28 ноября 2021, 22:22
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис1 : 4Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» в гостях разгромил «Кадис» (4:1) в матче 15-го тура Ла Лиги.

На 56-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «матрасников» Тома Лемар. На 70-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество гостей, а на 76-й минуте Анхель Корреа довёл счёт до разгромного. «Кадис» сумел отыграть один мяч на 86-й минуте благодаря голу Энтони Лозано, однако уже через 30 секунд Матеус Кунья отправил четвёртый гол в ворота хозяев поля, установив окончательный счёт в матче — 4:1.

«Атлетико» идёт на 2-м месте в Ла Лиге (29 очков). «Кадис» занимает 17-е место (12 очков).

Все новости
«Челси», «Ман Сити» и «Ливерпуль» уходят в отрыв. Итоги 14-го тура АПЛ
Сегодня, 01:37 Комментарии6
«Огненный» матч в Манчестере. Дубль Роналду дарит победу «красным дьяволам»
Сегодня, 01:23 Комментарии12
«Милан» сократил отставание от «Наполи». Итоги 15-го тура Серии А
Сегодня, 00:52 Комментарии4
«Тоттенхэм» на своем поле уверенно обыграл «Брентфорд»
Сегодня, 00:22 Комментарии3
«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу»
Вчера, 01:09 Комментарии14
«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в мерсисайдском дерби
Вчера, 01:08 Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
29 ноября в 11:41
Атлетико и 4 шара — вещи очень редкие.
Dauletbek
Dauletbek ответ Phu Quoq (раскрыть)
29 ноября в 10:48
Статья из соккера, но не реальность. Я даже не стал читать эту статью
112910415
112910415
29 ноября в 10:17
редкий случай для Атлетико !
УЕСКА
УЕСКА
29 ноября в 02:04
Легко с Кадисом разобрались. С победой матрасников!
nikoladolgov
nikoladolgov
28 ноября в 22:44
Опять ? А кого ?
Phu Quoq
Phu Quoq
28 ноября в 22:33
Чёт непонятно
Тут только вчера выходила статья, что Атлетико сдулся, что Симеоне и Атлетико достигли своего потолка, и уже не те, что раньше. И так далее
А Атлетико разгромно выигрывает в гостях
Идёт на втором месте в примере
И до сих пор сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ
Colchoneros
Colchoneros
28 ноября в 22:26
Браво Атлетико Мадрид!
Carl Lewis
Carl Lewis
28 ноября в 22:24
«Атлетико» разгромил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100