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28 ноября 2021, 22:22

«Атлетико» в гостях разгромил «Кадис» (4:1) в матче 15-го тура Ла Лиги.

На 56-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «матрасников» Тома Лемар. На 70-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество гостей, а на 76-й минуте Анхель Корреа довёл счёт до разгромного. «Кадис» сумел отыграть один мяч на 86-й минуте благодаря голу Энтони Лозано, однако уже через 30 секунд Матеус Кунья отправил четвёртый гол в ворота хозяев поля, установив окончательный счёт в матче — 4:1.

«Атлетико» идёт на 2-м месте в Ла Лиге (29 очков). «Кадис» занимает 17-е место (12 очков).