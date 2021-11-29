Месси — обладатель «Золотого мяча» 2021 года

Нападающий ПСЖ Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года.
Это 7-й «Золотой мяч» для аргентинца. 2-е место в голосовании занял Роберт Левандовски («Бавария»), 3-е место — Жоржиньо («Челси»). На четвёртой строчке расположился Карим Бензема («Реал»), а на пятой — Нголо Канте («Челси»).
When Luis Suarez gives the #ballondor to Messi! pic.twitter.com/uUHhMgtVfR— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021
HERE IS THE WINNER!— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021
SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC
Номинантов на премию "Золотой мяч" представляет журнал France Football совместно с ФИФА. После чего составляется шорт-лист из 23 фамилий (ранее было 50) и происходит голосование, в нём принимают участие главные тренеры сборных, действующие капитаны сборных и один от страны представитель СМИ пишущего о футболе. Голосующие выбирают трёх лучших по их мнению футболистов года и расставляют их по своему усмотрению: за первое место даётся пять баллов, за второе - три и за третье - один балл. После чего все это подсчитывается и где-то за месяц-полтора объявляют тройку финалистов. Победителя весь мир узнаёт на специальной церемонии, которая проходит в штаб-квартире ФИФА.
Номинантов на премию "Золотой мяч" представляет журнал France Football совместно с ФИФА. После чего составляется шорт-лист из 23 фамилий (ранее было 50) и происходит голосование, в нём принимают участие главные тренеры сборных, действующие капитаны сборных и один от страны представитель СМИ пишущего о футболе. Голосующие выбирают трёх лучших по их мнению футболистов года и расставляют их по своему усмотрению: за первое место даётся пять баллов, за второе - три и за третье - один балл. После чего все это подсчитывается и где-то за месяц-полтора объявляют тройку финалистов. Победителя весь мир узнаёт на специальной церемонии, которая проходит в штаб-квартире ФИФА.