Месси — обладатель «Золотого мяча» 2021 года

Нападающий ПСЖ стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

Это 7-й «Золотой мяч» для аргентинца. 2-е место в голосовании занял («Бавария»), 3-е место — Жоржиньо («Челси»). На четвёртой строчке расположился («Реал»), а на пятой — («Челси»).

