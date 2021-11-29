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Месси — обладатель «Золотого мяча» 2021 года

вчера, 23:58

Нападающий ПСЖ Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

Это 7-й «Золотой мяч» для аргентинца. 2-е место в голосовании занял Роберт Левандовски («Бавария»), 3-е место — Жоржиньо («Челси»). На четвёртой строчке расположился Карим Бензема («Реал»), а на пятой — Нголо Канте («Челси»).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:57
Теперь понятно, что помимо жирного контракта Шейхи приготовили для Лео и ЗМ....
Парижский журнал, парижские правила....
Я думаю, что даже адекватные персофаны Месси понимают, что ЗМ в этом году заслуживал Роберт Левандовский! Много было понастоящему заслуженных героев, которые остались без ЗМ, но во всем мире они получили признание и без этой "обесцененной " награды....Рауль,Анри, Хави и Иньеста, Снейлер и Роббен, Рибери, сейчас вот Левандовский....вы лучшие!
Знатог
Знатог
сегодня в 06:56
Очень рад за Лёню! Наконец-то получил! А то раньше всё не давали.
Franky__2006
Franky__2006 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 06:46
Твои возмущения абсолютно бессмысленны. Футбольный мир проголосовал и выбрал лучшего. Не нужны вот эти шаблоны, как "дичайший беспредел", "купленный конкурс" и т.д... За перечисленных тобой футболистов не проголосовали, бывает и такое. Тебя понять можно как фана Реала, ненавидишь ты Лео Месси и всё такое, но приз уже у него и он Лучший в мире. Прими это.
Franky__2006
Franky__2006
сегодня в 06:37
Браво Лео. Очередной раз доказал своё превосходство. Месси лучший в мире, дискуссии тут бессмысленны.
амурец
амурец ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 06:32
а как он до этого жил? ведь тоже знал что в 2010,2012,2015, 2019 он тоже не заслуживал ЗМ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:17
Футбольная обшественность достойно осудит действия организаторов и такие призы нахрен никому не нужны.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:15
Рон знал, что там будет разыгрываться клоунада потому не приехал в Париж.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:13
И всё таки шейхи купили карлику этот мячик, только вот как он с этим будет жить дальше, ведь он же знает, что не заслужил этого приза он должен был достаться другому.
YVG
YVG
сегодня в 06:12
Это как спартак - чемпион.
ABir
ABir
сегодня в 06:01
В этом году был не самым достойным
An Jo
An Jo
сегодня в 04:44
Это превратилось в цирк.
dnhygrb33hy5
dnhygrb33hy5
сегодня в 04:28
Устроили из футбольного конкурса Белоснежку и семь гномов. Вернее, один гном семь раз
denger1000
denger1000
сегодня в 03:53, ред.
Месси? кто это?
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 03:47
Чем больше читаю, тем больше становится жалко CR7. Как не вошёл в тройку за ЗМ, так все персофаны переметнулись к Бобу.
Землянин
Землянин ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:34
Если завершит, то не получит больше, но кто мешает играть в Катаре, МЛС, Австралии или Китае, пока хорошо будут платить по контракту ❓
eleven LC
eleven LC
сегодня в 03:29
Мы наблюдали акт дичайшей несправедливости-Месси не был индивидуально лучшим футболистом 2021
Левандовский 100% был не хуже-просто он не играет за ПСЖ и скорее всего для получения золотого мяча поляку надо выиграть кубок Америки-потому что всё остальное он уже сделал!
2011 Уругвай победитель КА -Суарес лучший бомбардир где зм?
2015 Чили победитель КА где зм Видаля или Санчеса
2016 Чили победитель КА тот же вопрос
2019 Бразилия победитель КА -Алиссон лучший игрок +он ещё и лч в тот год взял,где его зм?
Почему то всем было абсолютно пофиг на кубок Америки в те годы!
Лео Месси обладатель зм 2021 но ни в коем случае не лучший футболист 2021
Левандовский был вновь кинут!
Землянин
Землянин ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 03:25
Видимо ещё надеется, что ну в следующем году то всё таки дадут
Баобаб
Баобаб
сегодня в 02:59
В толчок этот приз отправьте уже. Сплошное позорище.
sash71
sash71 ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 02:56
Так этого слишком мало для победы в конкурсе ЗМ
sash71
sash71
сегодня в 02:53
Процедура определения победителя ЗМ:
Номинантов на премию "Золотой мяч" представляет журнал France Football совместно с ФИФА. После чего составляется шорт-лист из 23 фамилий (ранее было 50) и происходит голосование, в нём принимают участие главные тренеры сборных, действующие капитаны сборных и один от страны представитель СМИ пишущего о футболе. Голосующие выбирают трёх лучших по их мнению футболистов года и расставляют их по своему усмотрению: за первое место даётся пять баллов, за второе - три и за третье - один балл. После чего все это подсчитывается и где-то за месяц-полтора объявляют тройку финалистов. Победителя весь мир узнаёт на специальной церемонии, которая проходит в штаб-квартире ФИФА.
311
311
сегодня в 02:51
2 игрока Челси в пятёрке лучших плюс лучшая команда, я доволен!)
sash71
sash71 ответ Grim-Reaper (раскрыть)
сегодня в 02:47
Не дадут
v6xfcrw6k32f
v6xfcrw6k32f
сегодня в 02:22
Как же задолбали эти гномофилы!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:18
7-5 в пользу Месси! Лучший!
амурец
амурец ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 02:18
да
зигзаг
зигзаг
сегодня в 02:16
Барса рулит!
Bobon
Bobon
сегодня в 02:04
Если быть объективными, Месси этот ЗМ не заслужил. Но заслужил ли его Жоржиньо? Тоже нет. Он выйграл ЧЕ и ЛЧ. Но его ли это заслуга? Нет. Он играл в командах, где хорошо поставлена командная игра. Я думаю, что и Челси и Италия справились бы и без него. Единственный, кто заслужил - Левандовски. Да, Польша фигово играла, но команда объективно слабая. С Баварией он тоже ничего серьезного не выйграл, кроме чемпионата. Но это единственный игрок, который держал высокий уровень на протяжении всего года.
ESPANOL
ESPANOL
сегодня в 02:00
Чего так все злопыхатели и завистники, обожатели Крыстины и ненавистники всего, что связано с упоминанием только имени Леонель! Почему то все молчали, когда два раза ЗМ отдавали Рону только из за его нытья о том, как он хочет его получить. А с Модричем чего молчали? Да потому что это было бальзамом на сердца мадридистов. Сейчас, когда голосуют спортивные журналисты, случайности быть не может! Все справедливо! Лучшему и Великому лучшее и великое! Левандовский получил ЗБ, он ее заслужил, но в сборной ничего не достиг, поэтому 2 ое место. Всего, чего достигла сборная Аргентины, это, благодаря Месси! Это признают сами игроки сборной, в том числе и Ди Мария. Не удивлюсь, если Лео успеет и восьмой мяч получить. Для этого нужны, конечно, толковые партнеры, но эта задача решаема. Поздравляю величайшего игрока всех времен!
протон
протон
сегодня в 01:52
Безусловно Месси в 10, но ЗМ заслуживал Левандовски, Карим, или Канте.
протон
протон
сегодня в 01:46
За какие заслуги Месси дали Золотой мяч? Наверное за гол Нанту и хождению пешком по полю держась за пятую точку. Ах да, забыл ещё три голевых передачи в матче против Сент-Этьена. Никогда не думал, что напишу пост в поддержку Роналду, но он правильно проигнорировал этот цирк. Если даже сравнивать их с Месси, то Криштиану на голову сильнее. Человек играл в четырёх лигах и везде был на первых ролях. Месси же сменил свою зону комфорта и сразу растворился. Ему наверное после завершения карьеры будут автоматически вручать Золотой мяч ещё лет пять. По хорошему награду должен был забрать Левандовски. Обидно за Роберта.
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