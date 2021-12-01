Травмированный Фати хочет сыграть с «Баварией», если «Барса» будет уступать

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вчера, 20:48

Нападающий «Барселоны» по-прежнему не восстановился от травмы двуглавой мышцы левого бедра, полученной в матче 13-го тура Примеры с «Сельтой» (3:3).

Diario Sport сообщает, что 19-летний вингер еще не тренируется в общей группе, однако его участие в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (8 декабря) не исключается.

Фати хочет выйти на поле и помочь команде, если она будет уступать мюнхенцам. При этом в «Барселоне» опасаются рецидива травмы.