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Травмированный Фати хочет сыграть с «Баварией», если «Барса» будет уступать

вчера, 20:48
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона08.12.2021 в 23:00 Не начался

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати по-прежнему не восстановился от травмы двуглавой мышцы левого бедра, полученной в матче 13-го тура Примеры с «Сельтой» (3:3).

Diario Sport сообщает, что 19-летний вингер еще не тренируется в общей группе, однако его участие в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (8 декабря) не исключается.

Фати хочет выйти на поле и помочь команде, если она будет уступать мюнхенцам. При этом в «Барселоне» опасаются рецидива травмы.

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Фати Ансу
Перевод с sport.es
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:29
не надо геройствовать
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:43
Горячий мальчишка. Рвётся на поле помочь клубу. Тренерский штаб должен быть мудрее, и поберечь пацана. Рецедив травмы вначале карьеры может пустить под откос всю последующую карьеру.
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:24
Если Фати не поможет Барселона отправится покорять Лигу Европы.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:22
Фати хотел таким образом подчеркнуть преданность Барсе, но это мальчишество.) Есть доктор, есть тренер, никто не выпустит игрока, который не тренируется в общей группе.
В общем, Фати играть 8 декабря не будет!!!
Здоровья парню и быстрейшего выздоровления!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:20
Хочется проявить себя.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:10
Зачем такие жертвы
pele1981
pele1981
вчера в 21:34
На костылях будет играть или на каталке ездить?)))))))))
Cat01
Cat01
вчера в 21:13
Зачем выходить если не здоров
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:54
Зачем такое самопожертвование!Можно загубить карьеру!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:51
Да ктож ему разрешит!?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:51, ред.
Нет никакой обходимости выходить на поле травмированным. Ты всё равно ничем не поможешь ей в игре с Баварией. Таковы реалии.
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