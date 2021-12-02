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Бывший защитник «Арсенала»: «Этот МЮ побитый, очень хрупкий»

вчера, 20:35
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмбпелл поделился своим мнением в преддверии матча 14-го тура Английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Этот «Манчестер Юнайтед» весь побитый, очень хрупкая команда. У них новое руководство, но все еще есть хрупкость. Это не может просто так исчезнуть. Так что им тоже придется набираться сил, поэтому сейчас отличное время для игры против «Ман Юнайтед».

Игра между командами состоится сегодня в 23:15 по московскому времени.

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Все комментарии
lexatver
lexatver
вчера в 22:40
Даже такой МЮ сильнее Арсенала, которого пинают последние лет 15
kust07
kust07
вчера в 22:27
Распоясались канониры
протон
протон
вчера в 20:47
Если в старте выйдет Ляказетт вместо Обамы, то шансов буде гораздо больше.

Юнайтед не в лучшем положении сейчас, но все относительно.
Относительно Челси, Сити и Ливерпуля МЮ выглядит явно слабее, а вот Арсенал и сам не особо нынче силён. Поэтому сегодня сыграют, плюс-минус, равные команды
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:36
МЮ побитый но и Арсенал не лучше. Шансы равны.
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