Бывший защитник «Арсенала»: «Этот МЮ побитый, очень хрупкий»

Бывший защитник «Арсенала» поделился своим мнением в преддверии матча 14-го тура Английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Этот «Манчестер Юнайтед» весь побитый, очень хрупкая команда. У них новое руководство, но все еще есть хрупкость. Это не может просто так исчезнуть. Так что им тоже придется набираться сил, поэтому сейчас отличное время для игры против «Ман Юнайтед».