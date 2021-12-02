Кафу: «Миранчук заслужил шанс перейти в „Милан“».

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высказался касательно слухов о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука:
Будет здорово, если Алексей окажется в «Милане» — это великий клуб. Миранчук заслужил шанс перейти туда.
В составе «Милана» Кафу выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.
В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел 9 игр за «Аталанту» и сделал одну результативную передачу.
он просто вежливый и доброжелательный человек
он просто вежливый и доброжелательный человек
Кафу посоветовал двух бразильских футболистов клубам РПЛ.
Кафу посоветовал двух бразильских футболистов клубам РПЛ.