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Кафу: «Миранчук заслужил шанс перейти в „Милан“»

вчера, 17:36

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высказался касательно слухов о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука:

Будет здорово, если Алексей окажется в «Милане» — это великий клуб. Миранчук заслужил шанс перейти туда.

В составе «Милана» Кафу выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел 9 игр за «Аталанту» и сделал одну результативную передачу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:41
правда, не знает Кафу Миранчука ...
он просто вежливый и доброжелательный человек
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 19:52
Кафу в свободное время от работы ,пристраивает бездарей в Милан ,за недорого🤣🤣🤣
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:19
Тут можно посмеяться.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:11
Кокорин тоже долго сидел на лавке, поэтому заслужил переход в "Манчестер Сити"
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:06
Из этой новости мы узнали, что Кафу — очень воспитанный и вежливый человек. Ну, и то, что он понятия не имеет, кто такой Миранчук.
drug01
drug01
вчера в 18:04
Хороший совет
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:52
Кафу: «Миранчук заслужил шанс перейти в „Милан“».
Кафу посоветовал двух бразильских футболистов клубам РПЛ.
particular
particular
вчера в 17:40
Странное представление о заслугах...
протон
протон
вчера в 17:39
Кафу слишком дипломатичен, что то с трудом верю в этот трансфер
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:38
А что в Милане есть свободные места?
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