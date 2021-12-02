Ибрагимович о детстве: «Я был ребёнком, который всегда страдал»

Нападающий «Милана» и сборной Швеции , славящийся своим напором и уверенностью на футбольном поле, в откровенном интервью рассказал о сложных моментах из своего детства:

Я был ребёнком, который всегда страдал. Как только родился, медсестра уронила меня. Я упал с метровой высоты. Я всю жизнь страдал. В школе был другим: все были блондинами со светлыми глазами и тонким носом, а я смуглый, тёмненький, с большим носом. Говорил не так, как они, по-другому двигался. Родители одноклассников хотели, чтобы меня исключили. Меня всегда ненавидели. И вначале я плохо на это реагировал.