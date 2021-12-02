Ибрагимович о детстве: «Я был ребёнком, который всегда страдал»

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович, славящийся своим напором и уверенностью на футбольном поле, в откровенном интервью рассказал о сложных моментах из своего детства:
Я был ребёнком, который всегда страдал. Как только родился, медсестра уронила меня. Я упал с метровой высоты. Я всю жизнь страдал. В школе был другим: все были блондинами со светлыми глазами и тонким носом, а я смуглый, тёмненький, с большим носом. Говорил не так, как они, по-другому двигался. Родители одноклассников хотели, чтобы меня исключили. Меня всегда ненавидели. И вначале я плохо на это реагировал.
Златан родился и рос в семье балканских иммигрантов. Мама футболиста — хорватка, отец — босниец.
Мальчик не успел увидеть свет сего мира, как тут же чуть ли не был на волоске от смерти. И непонятый индивид всю жизнь противопоставляет себя всему миру. И никто мальчонку не принимал и понимал. Но мальчик поверил в себя, закалился внутренними терзаниями, обрел мотивацию, и вот перед нами 40 летний мужик с синдромом бога. И теперь он лучший во всем, мотивирует пламенными речами Хабибку, всем рассказывает какой он особенный, покорил недосягаемый Олимп,
Если для кого-то футболист служит примером и ориентиром по жизни, то что с вами не так?
Мальчик не успел увидеть свет сего мира, как тут же чуть ли не был на волоске от смерти. И непонятый индивид всю жизнь противопоставляет себя всему миру. И никто мальчонку не принимал и понимал. Но мальчик поверил в себя, закалился внутренними терзаниями, обрел мотивацию, и вот перед нами 40 летний мужик с синдромом бога. И теперь он лучший во всем, мотивирует пламенными речами Хабибку, всем рассказывает какой он особенный, покорил недосягаемый Олимп,
Если для кого-то футболист служит примером и ориентиром по жизни, то что с вами не так?
Балканские мафии долгое время терроризировали и продолжают терроризировать эти страны, а мальчик из бедной семьи мигранта скорее всего попадет в банду и вырастет головорезом.
Чтобы примерно оценить масштаб дерзости этих мафий и социальной проблемы, можно просто вспомнить фильм «Заложница» с Лиамом Нисоном.
Поэтому Ибра и является неким ориентиром для молодежи, и эту тему пиарят все руководители стран, чтобы показать, что помимо банды есть другой выход.
Балканские мафии долгое время терроризировали и продолжают терроризировать эти страны, а мальчик из бедной семьи мигранта скорее всего попадет в банду и вырастет головорезом.
Чтобы примерно оценить масштаб дерзости этих мафий и социальной проблемы, можно просто вспомнить фильм «Заложница» с Лиамом Нисоном.
Поэтому Ибра и является неким ориентиром для молодежи, и эту тему пиарят все руководители стран, чтобы показать, что помимо банды есть другой выход.