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Ибрагимович о детстве: «Я был ребёнком, который всегда страдал»

вчера, 18:23

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович, славящийся своим напором и уверенностью на футбольном поле, в откровенном интервью рассказал о сложных моментах из своего детства:

Я был ребёнком, который всегда страдал. Как только родился, медсестра уронила меня. Я упал с метровой высоты. Я всю жизнь страдал. В школе был другим: все были блондинами со светлыми глазами и тонким носом, а я смуглый, тёмненький, с большим носом. Говорил не так, как они, по-другому двигался. Родители одноклассников хотели, чтобы меня исключили. Меня всегда ненавидели. И вначале я плохо на это реагировал.

Златан родился и рос в семье балканских иммигрантов. Мама футболиста — хорватка, отец — босниец.

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Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:39
Дело в том, что мигранты из балканских стран и Турции очень долгое время плохо уживались в развитых странах Европы. Вот прям настолько плохо, что был целый социальный кризис, который можно сравнить наверное с ирландской и итальянской мафиями в США.
Балканские мафии долгое время терроризировали и продолжают терроризировать эти страны, а мальчик из бедной семьи мигранта скорее всего попадет в банду и вырастет головорезом.
Чтобы примерно оценить масштаб дерзости этих мафий и социальной проблемы, можно просто вспомнить фильм «Заложница» с Лиамом Нисоном.
Поэтому Ибра и является неким ориентиром для молодежи, и эту тему пиарят все руководители стран, чтобы показать, что помимо банды есть другой выход.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:45, ред.
Как не прочитаю истории Ибры, такое чувство, что в руки попала дешевая, графоманская литература, с абсолютно клишированным, и весьма посредственным сюжетом.

Мальчик не успел увидеть свет сего мира, как тут же чуть ли не был на волоске от смерти. И непонятый индивид всю жизнь противопоставляет себя всему миру. И никто мальчонку не принимал и понимал. Но мальчик поверил в себя, закалился внутренними терзаниями, обрел мотивацию, и вот перед нами 40 летний мужик с синдромом бога. И теперь он лучший во всем, мотивирует пламенными речами Хабибку, всем рассказывает какой он особенный, покорил недосягаемый Олимп,

Если для кого-то футболист служит примером и ориентиром по жизни, то что с вами не так?
протон
протон
вчера в 19:18
В тепличных условиях характер не закаляется. История Ибры еще раз тому подтверждение.
Апофеоз всего этого, кто не был бедным быть богатом не суждено, оптимист тот кто не познал что такое пессимизм. Возможно я не так сформулировал.
протон
протон
вчера в 19:15
не уронили, а избавился от опеки, в падении искал мяч, прирожденный голеадор!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:11
Ну кому это надо?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:06
Закалился, а так неизвестно, что выросло бы))
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:56
Эмигрантов всегда ненавидят.
David Young
David Young
вчера в 18:24
Да уж, тяжести и боль в его жизни были в немалом количестве.
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