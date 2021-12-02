Ракитич: «Для футболистов Месси это как Джордан в баскетболе»

Полузащитник испанской «Севильи» и сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич в разговоре с чемпионом НБА Тони Кукочем сравнил своего бывшего партнёра по «Барселоне», а сейчас нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, с одним из известнейших баскетболистов за всю историю Майклом Джорданом:
Для нас, футболистов, Лео Месси значит то же, что Майкл Джордан для баскетбола. Я уверен, что они оба понимают, что без поддержки своей команды никогда бы не добились такого успеха, какого добились в течение своей карьеры.
Ракитич и Месси вместе выступали за «Барселону» с 2014 по 2020 год. Нападающий ПСЖ на днях получил свой 7-й «Золотой мяч» в карьере.
Футбол на много популярнее чем басктбол Джордана а Месси лучший игрок всех времен а толпа завидует его популярности,так как их уровень пониманиямэто Дзюба,то есть не понимают,кто Месси,не осознают.
Футбол на много популярнее чем басктбол Джордана а Месси лучший игрок всех времен а толпа завидует его популярности,так как их уровень пониманиямэто Дзюба,то есть не понимают,кто Месси,не осознают.