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Ракитич: «Для футболистов Месси это как Джордан в баскетболе»

вчера, 19:57

Полузащитник испанской «Севильи» и сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич в разговоре с чемпионом НБА Тони Кукочем сравнил своего бывшего партнёра по «Барселоне», а сейчас нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, с одним из известнейших баскетболистов за всю историю Майклом Джорданом:

Для нас, футболистов, Лео Месси значит то же, что Майкл Джордан для баскетбола. Я уверен, что они оба понимают, что без поддержки своей команды никогда бы не добились такого успеха, какого добились в течение своей карьеры.

Ракитич и Месси вместе выступали за «Барселону» с 2014 по 2020 год. Нападающий ПСЖ на днях получил свой 7-й «Золотой мяч» в карьере.

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Все комментарии
a6c93qx39w2k
a6c93qx39w2k
сегодня в 03:30
Не надо таких сравнений
амурец
амурец
сегодня в 02:41
да смешной парень этот Ракитич
Конь 666
Конь 666
сегодня в 01:07
Согласен почти. Месси как Джордан. Только Джордан уже не король, как и Месси. Леброн король! И Месси скоро будет вторым.
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:13
для футболистов ракитичей - вполне возможно.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:07
Джордан плакал.когда Месси родился.
Футбол на много популярнее чем басктбол Джордана а Месси лучший игрок всех времен а толпа завидует его популярности,так как их уровень пониманиямэто Дзюба,то есть не понимают,кто Месси,не осознают.
kust07
kust07
вчера в 21:06
Всё верно сказано
BDA81
BDA81
вчера в 20:35
Это что за чушь . Вроде бы нормальный парень был, а после такого сравнение упал ниже плинтуса.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:33
Пошли нести всякую чушь.
MORBIUS
MORBIUS
вчера в 20:27, ред.
С Хави и Иньестой треблы,без них(с 2015 года) позоры в ЛЧ 2-8, и 3 года в класико 0 голов.
juvenale
juvenale ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:23
это скорее Джордан помог Пиппену
juvenale
juvenale
вчера в 20:21
на уровне месси были футблисты,а Джордан такой единственный
Carl Lewis
Carl Lewis ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:08
Согласен с Вами.
протон
протон
вчера в 20:06
Как Джордан без Пиппена ничего не выиграл , так и Месси без Хави и Иньесты. Только вот Джордан был лидером, который вел команду и не исчезал в важных матчах
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:05
Скорее как Брежнев в ЦК КПСС - награды на груди не помещаются, почти нечего не делает, но продолжают дарить за былые заслуги.
shlomo
shlomo
вчера в 19:59
Интересное сравнение...:)
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