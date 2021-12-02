Ракитич: «Для футболистов Месси это как Джордан в баскетболе»

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вчера, 19:57

Полузащитник испанской «Севильи» и сборной Хорватии по футболу в разговоре с чемпионом НБА Тони Кукочем сравнил своего бывшего партнёра по «Барселоне», а сейчас нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, с одним из известнейших баскетболистов за всю историю Майклом Джорданом:

Для нас, футболистов, Лео Месси значит то же, что Майкл Джордан для баскетбола. Я уверен, что они оба понимают, что без поддержки своей команды никогда бы не добились такого успеха, какого добились в течение своей карьеры.