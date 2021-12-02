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Директор академии «Динамо»: «Грубо говоря, перестали брать лошадей»

вчера, 21:46

Директор молодежной академии «Динамо» Александр Кузнецов рассказал о развитии академии, успехах её выпускников и подходу к отбору юных игроков:

Основная цель работы академии — подготовка футболистов для «Динамо-2» и основной команды «Динамо». Количество футболистов? Если бы мы выпускали на заводе гайки, я бы мог точно ответить. А здесь слишком долгий путь, много факторов в каждом возрасте.

Многие родители игроков более старшего возраста, которые уже занимаются в каких-либо академиях в регионах, понимают, что есть понятный и открытый путь — выйти с помощью «Динамо» на высокий уровень. На примере Кости Тюкавина, Арсена Захаряна, Славы Грулева они видят, как это работает практически. И мотивирует попробовать силы именно у нас.

У нас 10 лет назад был испанский специалист Хуан Мартинес Гарсия, который отработал несколько лет. Он за то время грамотно выстроил тренировочный процесс, подход, в том числе селекционеров к поиску игроков — на что в первую очередь нужно обращать внимание. Грубо говоря, мы перестали брать лошадей и стали брать футболистов.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 07:44
Захарян уже поймал звезду и считает себя мегазвездой, он уже сдал немного или уже себя видит в Барселоне
Танк Т34
Танк Т34
сегодня в 06:30
Главное, что бы эта молодеж звезд не поймало! Пример Краснодар.....
4uywwjvg9ruw
4uywwjvg9ruw
сегодня в 05:24
Лошади так-то в другом клубе гужуются
kyxy
kyxy ответ Phu Quoq (раскрыть)
сегодня в 01:49
И где все эти лошадки?
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 23:10, ред.
На данный момент у Динамо действительно самая сильная молодежь
Разве это не показатель работы академии?
А так, если брать последние 10-15 лет, то больше всего талантов выпустило ЦСКА
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:47, ред.
Меня, как болельщика Динамо не могут не радовать достижения и победы моего родного клуба, но пока я бы не стал так громко аплодировать промежуточному успеху, а уж тем более расхваливать академию за подготовку молодых футболистов, которые пока ещё ничего не выиграли и ничего не добились на взрослом уровне. В наших сборных, как в основной, так и в молодёжной и юношеской полно воспитанников футбольных школ многих российских клубов, а не только из академии Динамо. И хочется возразить Александру Юрьевичу, что приток новых талантов в футбольные академии зависит прежде всего от степени успешности главной футбольной команды на которую работают эти самые академии, а с этим пока, как это не прискорбно для меня, в Динамо не всё благополучно. Но надеюсь сейчас клуб на правильном пути и не за горами то время, когда о легендарном клубе снова будут говорить в возвышенных тонах. Болейте за своих, а не против чужих!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:21
Не слишком ли много ласковых слов в отношении себя любимых? Сам себя не похвалишь, как говорится...
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:06
Ну что же прямо так в открытую о ребятах, болеющих за ЦСКА, но попавших в академию Динамо? Ну надо же культурнее быть, интеллигентнее!
particular
particular
вчера в 22:05, ред.
Возможно, что перечисленные игроки - это лишь успешная вспышка селекции на каком-то временном отрезке или просто стечение обстоятельств... Пока сложно говорить, что это результат работы или стабильный процент успеха при наборе и отсеве...

"...перестали брать лошадей и стали брать футболистов..."
У нас ещё не так развита система раннего распознавания детей с высокой способностью к нагрузкам и результатам... Кого, как и чьих детей берут в академии уже давно известно и вряд ли, именно в Динамо, всё кардинально наоборот...
Поэтому фраза про лошадей, футболистов и чей-то гений селекции - не более чем уловка, подкреплённая текущими результатами перечисленных игроков...
Время покажет, - кого брали, как вырастили и до каких высот их подняли...
YVG
YVG
вчера в 22:01
Лошадям не место в футболе, это верно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:54
Не переживай, Кузнецов знает, что говорить, мы кони а не лошади.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:53
Сейчас динамики лидируют на всех позициях в том числе и подготовке кадров.
протон
протон
вчера в 21:52
Футболисты ЦСКА наверное очень обиделись, что им закрыли дорогу в Динамо. Вроде не особо враждующие клубы, а вот оно как получается...
drug01
drug01
вчера в 21:48
такое время
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