Директор академии «Динамо»: «Грубо говоря, перестали брать лошадей»

Директор молодежной академии «Динамо» Александр Кузнецов рассказал о развитии академии, успехах её выпускников и подходу к отбору юных игроков:
Основная цель работы академии — подготовка футболистов для «Динамо-2» и основной команды «Динамо». Количество футболистов? Если бы мы выпускали на заводе гайки, я бы мог точно ответить. А здесь слишком долгий путь, много факторов в каждом возрасте.
Многие родители игроков более старшего возраста, которые уже занимаются в каких-либо академиях в регионах, понимают, что есть понятный и открытый путь — выйти с помощью «Динамо» на высокий уровень. На примере Кости Тюкавина, Арсена Захаряна, Славы Грулева они видят, как это работает практически. И мотивирует попробовать силы именно у нас.
У нас 10 лет назад был испанский специалист Хуан Мартинес Гарсия, который отработал несколько лет. Он за то время грамотно выстроил тренировочный процесс, подход, в том числе селекционеров к поиску игроков — на что в первую очередь нужно обращать внимание. Грубо говоря, мы перестали брать лошадей и стали брать футболистов.
"...перестали брать лошадей и стали брать футболистов..."
У нас ещё не так развита система раннего распознавания детей с высокой способностью к нагрузкам и результатам... Кого, как и чьих детей берут в академии уже давно известно и вряд ли, именно в Динамо, всё кардинально наоборот...
Поэтому фраза про лошадей, футболистов и чей-то гений селекции - не более чем уловка, подкреплённая текущими результатами перечисленных игроков...
Время покажет, - кого брали, как вырастили и до каких высот их подняли...
"...перестали брать лошадей и стали брать футболистов..."
У нас ещё не так развита система раннего распознавания детей с высокой способностью к нагрузкам и результатам... Кого, как и чьих детей берут в академии уже давно известно и вряд ли, именно в Динамо, всё кардинально наоборот...
Поэтому фраза про лошадей, футболистов и чей-то гений селекции - не более чем уловка, подкреплённая текущими результатами перечисленных игроков...
Время покажет, - кого брали, как вырастили и до каких высот их подняли...