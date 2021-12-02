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Президент «Урала»: «Fan ID не нужен»

вчера, 16:49

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на возможное введение паспорта болельщика (Fan ID) в российском футболе.

После событий на стадионе ЦСКА моя позиция по Fan ID никак не изменилась. Скептически отношусь к этому нововведению. А почему она должна была измениться? Кучка людей устроила непонятный бардак с файерами, болельщики здесь при чем?

Возьмем город Сочи. Люди приехали отдыхать и увидели афишу хорошего матча. Захотели его посетить, а на стадион их не пускают — надо подать кучу документов для получения паспорта болельщика. Ну и плюнут они на этот футбол, пойдут пить пиво и загорать на пляже. Так мы и потеряем болельщиков.

На чемпионате мира эта система оправдала себя, потому что по ней въезжали в нашу страну вместо визы. Это совсем другой вопрос. Я против самой системы ничего не имею, но на футбол перестанут ходить. Я только из-за этого беспокоюсь. Fan ID отнимает у людей время, следовательно, и желание ходить на футбол. Я против этого.

Женщины и дети будут чувствовать себя в безопасности? А кто вам сказал, что после внедрения Fan ID женщины и дети сразу проявят интерес к футболу и пойдут оформлять паспорт болельщика? Очень сомневаюсь в этом. Мое мнение: Fan ID не нужен.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:38
очень понятна позиция Григория Иванова !
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 00:40
Президент «Урала»: «Fan ID не нужен. Потому что на Урале и в Сибири на футбол все равно никто не ходит. Хоть с Fan ID, хоть без»
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:02
Иногда мужик вещи говорит! Он в отличии от столицы и питера знает, как трудно собрать хоть четверть вместимости стадиона.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:27
Нет конечно,но всяких файеров и мата,будет на порядок меньше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cska1948
cska1948 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 18:00
Неужели вы наивно полагаете, что с получением паспорта болельщика на фанатке наступит тишина и покой?
cska1948
cska1948
вчера в 17:57
"...Кучка людей устроила непонятный бардак с файерами, болельщики здесь при чем?..."
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Бардак вполне понятен. На кону 773,6 миллиона рублей которые Дума уже запланировала на внедрение Fan ID и кому то не терпится поскорее освоить, читай присвоить, эти деньги...
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 17:28, ред.
И чем скорее введут фан ид ,тем лучше будет для футбола!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хватит уже !!!!!!!!!!!!!!!!На стадион приходишь,и даже с центральной трибуны слышно весь тот мат ,который на этом фан секторе происходит!!!!!!!!!!!!!Пусть приходят на стадион и болеют по нормальному,а ни со всякими там мегафонами,файерами и прочей фигней!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

До матча всё прекрасно-там они песни поют,ихний гимн команд,но как только начинается матч,то всё-это просто дичь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вот как ходить с детьми на футбол,если там всё слышно так,что даже у взрослых людей уши вянут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон
протон
вчера в 17:15
Так и будет! Фанатов выжмут, а другие заморачиватся не захотят, ну кроме тех, что постоянно ходят
drug01
drug01
вчера в 17:02
Надо искать выход
shlomo
shlomo
вчера в 16:49
Копий много по этому вопросу будет сломано
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