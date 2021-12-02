Президент «Урала»: «Fan ID не нужен»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на возможное введение паспорта болельщика (Fan ID) в российском футболе.
После событий на стадионе ЦСКА моя позиция по Fan ID никак не изменилась. Скептически отношусь к этому нововведению. А почему она должна была измениться? Кучка людей устроила непонятный бардак с файерами, болельщики здесь при чем?
Возьмем город Сочи. Люди приехали отдыхать и увидели афишу хорошего матча. Захотели его посетить, а на стадион их не пускают — надо подать кучу документов для получения паспорта болельщика. Ну и плюнут они на этот футбол, пойдут пить пиво и загорать на пляже. Так мы и потеряем болельщиков.
На чемпионате мира эта система оправдала себя, потому что по ней въезжали в нашу страну вместо визы. Это совсем другой вопрос. Я против самой системы ничего не имею, но на футбол перестанут ходить. Я только из-за этого беспокоюсь. Fan ID отнимает у людей время, следовательно, и желание ходить на футбол. Я против этого.
Женщины и дети будут чувствовать себя в безопасности? А кто вам сказал, что после внедрения Fan ID женщины и дети сразу проявят интерес к футболу и пойдут оформлять паспорт болельщика? Очень сомневаюсь в этом. Мое мнение: Fan ID не нужен.
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Бардак вполне понятен. На кону 773,6 миллиона рублей которые Дума уже запланировала на внедрение Fan ID и кому то не терпится поскорее освоить, читай присвоить, эти деньги...
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Бардак вполне понятен. На кону 773,6 миллиона рублей которые Дума уже запланировала на внедрение Fan ID и кому то не терпится поскорее освоить, читай присвоить, эти деньги...
До матча всё прекрасно-там они песни поют,ихний гимн команд,но как только начинается матч,то всё-это просто дичь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вот как ходить с детьми на футбол,если там всё слышно так,что даже у взрослых людей уши вянут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
До матча всё прекрасно-там они песни поют,ихний гимн команд,но как только начинается матч,то всё-это просто дичь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вот как ходить с детьми на футбол,если там всё слышно так,что даже у взрослых людей уши вянут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!