Азмун о Лиге Европы: «Очень хочу побед»

Иранский нападающий петербужского «Зенита» рассказал в интервью о своём отношении к забитым голам и настрое на предстоящую еврокубковую весну:

Если я забиваю голы и чего-то добиваюсь, это заслуга моих партнеров. Я очень благодарен всем игрокам «Зенита». Сколько бы ты ни забил, если команда проиграла, в твоих голах нет никакого смысла. Никогда не думал о том, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «Зенита».

Выход «Зенита» в Лигу Европы тоже хороший результат. Надеюсь, в дальнейшем мы сможем играть в еврокубках лучше. Я очень хочу побед в Лиге Европы этой весной. Надеюсь, они случатся.