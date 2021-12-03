ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Азмун о Лиге Европы: «Очень хочу побед»

сегодня, 00:56

Иранский нападающий петербужского «Зенита» Сердар Азмун рассказал в интервью о своём отношении к забитым голам и настрое на предстоящую еврокубковую весну:

Если я забиваю голы и чего-то добиваюсь, это заслуга моих партнеров. Я очень благодарен всем игрокам «Зенита». Сколько бы ты ни забил, если команда проиграла, в твоих голах нет никакого смысла. Никогда не думал о том, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «Зенита».

Выход «Зенита» в Лигу Европы тоже хороший результат. Надеюсь, в дальнейшем мы сможем играть в еврокубках лучше. Я очень хочу побед в Лиге Европы этой весной. Надеюсь, они случатся.

Азмун провёл за «Зенит» 75 матчей, в которых забил 52 гола. До этого иранец уже успел поиграть за 2 клуба РПЛ: «Рубин» и «Ростов». Игроку осталось забить 1 гол, чтобы стать самым результативным легионером в истории чемпионатов России.

Все новости
Захарян о Европе: «У меня есть контракт с „Динамо“, я кайфую»
Сегодня, 15:45 Комментарии9
Захарян — о «Барселоне»: «Не знаю, когда меня там сможете увидеть»
Сегодня, 15:18 Комментарии6
Шварц рассказал об отношении к неформальным встречам игроков с Карпиным
Сегодня, 14:58 Комментарии3
Д. Комбаров: «„Спартак“ занимает в РПЛ не то место, которое должен»
Сегодня, 14:54 Комментарии6
Шварц: «Мой клуб мечты — „Бишофсхайм“»
Сегодня, 14:36 Комментарии3
Селихов: «Игру с „Наполи“ мне не стыдно будет пересмотреть на пенсии»
Сегодня, 13:05 Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:08
Азмун, главное на Шериф не попасть...🤗
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:46
Победы во главе с Семаком, насмешил конечно. Мальме больше не будет
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 08:51
Помню, как то соболев писал, что у него мечта, гимн ЛЧ послушать..слушает как и хотел, но только по ТВ)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:37
Так вроде он в Лион уже чемоданы собирает. Какие ему победы с Зенитом?
112910415
112910415
сегодня в 08:26
дома у кого-то выиграют, факт
h66dtefsme97
h66dtefsme97
сегодня в 08:13
Значит скорей валить надо
Gahi
Gahi
сегодня в 08:09
Раз Сердар Азмун собрался играть в Лиги Европы значит до лета он будет в команде "Зенит". Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:34
Далеко не пройдут, шансов мало
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:30
Зенит уже пройденный этап.
beefs
beefs
сегодня в 07:29
Сердар, а мы как хотим ваших побед...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:24
Зимой или летом, но Азмун всё равно уедет в европу. Гол свой рекордный конечно же забьёт, но если подпишут Лава ещё не ясно, кто останется в истории лучшим бомбардиром РПЛ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:21
Азмун рассказал, что до лета никуда не уйду и контракт не продлю.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:11
Если хочешь побед в Европе - уходи из Зенита! Это уже аксиома!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:29
Ну может быть хоть в Лиге Европы увидим победы от "Зенита" на выезде, да и дома не плохо бы тоже очки брать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:49, ред.
Жребий покажет...будут победы или нет...
Плейофф Лиги Европы 2021 это не только Олимпиакосы-Браги-Лионы-Рейнджерсы...с которыми ещё можно пободаться....но и Монако,Вест Хэмы,Байеры,Лестеры...с которыми будет сложней....
А уж кто может "упасть" из ЛЧ в ЛЕ вообще мама-не-горюй...
Атлетико-Лейпциг-Севилья-Боруссия-Порту...и реалыпобеждающий Шериф...

Удачи весной уже к тому времени лучшему бомбардиру чемпонатов России Сердару Азмуну !!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:27
Поезжай сам в Европу...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:24
Думаю не долго ему хотеть побед с зенитом
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:24
Для побед нужен тренер.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:38
Все хотят побед, но не у всех получается.
1bear
1bear
сегодня в 02:08
Азмун вряд ли сыграет за Зенит весной,но пока он играет - желаю ему побить легионерский рекорд по голам !
Phu Quoq
Phu Quoq ответ jgjo77 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:22
Неа, наоборот сегодня нормально поднялись на ставочках
А у вас там на зоне 21е повели интернет?
alexgurzan
alexgurzan ответ Carl Lewis (раскрыть)
сегодня в 01:13
.
протон
протон
сегодня в 01:11
Объективно и Челси и Ювентус сильнее,очевидных провалов не было в этой ЛЧ,с Юве судейка подсвистнул конечно,но и там шансы были не велики.ЛЕ удовлетворительный результат.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 01:00
Азмун: «Очень хочу побед»
Азар: «Очень хочу обед»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100