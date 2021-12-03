Азмун о Лиге Европы: «Очень хочу побед»

Иранский нападающий петербужского «Зенита» Сердар Азмун рассказал в интервью о своём отношении к забитым голам и настрое на предстоящую еврокубковую весну:
Если я забиваю голы и чего-то добиваюсь, это заслуга моих партнеров. Я очень благодарен всем игрокам «Зенита». Сколько бы ты ни забил, если команда проиграла, в твоих голах нет никакого смысла. Никогда не думал о том, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «Зенита».
Выход «Зенита» в Лигу Европы тоже хороший результат. Надеюсь, в дальнейшем мы сможем играть в еврокубках лучше. Я очень хочу побед в Лиге Европы этой весной. Надеюсь, они случатся.
Азмун провёл за «Зенит» 75 матчей, в которых забил 52 гола. До этого иранец уже успел поиграть за 2 клуба РПЛ: «Рубин» и «Ростов». Игроку осталось забить 1 гол, чтобы стать самым результативным легионером в истории чемпионатов России.
Азар: «Очень хочу обед»
Азар: «Очень хочу обед»