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Непомнящий: «Дзюба хороший парень, но хам. Почти конфликтный, но умный»

вчера, 23:52

Советский и российский тренер, бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, как тренировал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, выступавшего в своё время за «Томь»:

Мне повезло с ним. И ему повезло, что он оказался в Томске. Не со мной, а просто. Ситуацией мы оба воспользовались, мне кажется, сполна. Артем – хороший парень, но хам. От этого никуда не деться. Но умный. Он умеет извлечь всегда из некомфортной ситуации свою пользу. Вот так было всегда, он на этом вырос. Сейчас он взрослый, абсолютно самостоятельный человек, и все его поступки говорят о том, из чего он вырос.

Артем – игрок, который уже тогда обладал этим качеством – уметь продолжить игру. Для него неважно было, где он ее начинает, он всегда умел подстроиться и сыграть с игроками. Уже тогда он легко расставался с мячом, когда это нужно, он мог зацепиться за мяч. И когда мы эту игру настроили, все были довольны. Это как профессионал.

Как человек он в команде очень важная фигура. Да, он почти конфликтный человек, но конфликтует только с теми, у кого немного не хватает чувства юмора.

Дзюба был отдан в аренду «Томи» в 2009 году из «Спартака». За 2 неполных сезона в томской команде форвард провёл 34 матча, в которых сумел забить 13 мячей.

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Все комментарии
Серж 129
Серж 129
сегодня в 13:56
Онанист высшего пилотажа по другому не скажешь, в спартавской раздевалке учил Кариоку и Деми Дезеу как лысого надо гонять
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Mi6 (раскрыть)
сегодня в 12:31
"Уровень" - мужского рода.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 11:50
Дурачковый юмор
Mi6
Mi6
сегодня в 11:49
13 мячей за два года - это и есть настоящая уровень рукаку
berda2003
berda2003
сегодня в 11:18
он виноват, но он не виноват...
где-то так...
barca200885
barca200885 ответ 2cnsurajby4n (раскрыть)
сегодня в 08:58
Можно и так
То в Азмуна он ныряет,
То в карманах ковыряет.
karnager
karnager
сегодня в 08:48, ред.
Дзюба хороший парень, но хам. Почти конфликтный, но умный. Почти дэдпул, но ряженый . Почти мужчина, но рукоблудит на камеру как девочка. Почти богатый, но ворует. Почти кумир, но Азмун
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:32
Сплошной клубок противоречий.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:19
Я бы по другому охарактеризовал: глупый невоспитанный тип.
5bq8xy3hyxj4
5bq8xy3hyxj4 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 07:10
Так долгие годы тренировок дают себя знать!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:05
Особенно умело он действует своей правой рукой)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:56
Дзюбе много чего не хватает - неприятный тип.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:22
Правильно сделал Карпин, что на пеньке поставил точку. В сборной были и есть игроки, которые чувствуют себя неуютно с этим "львом". В силу своего воспитания, мировоззрения. Их и будет подкалывать "шикарный", что не есть хорошо для внутреннего микроклимата.
Вспомните того же Ахметова. Про "прогиб" пеньку непросто был дан сигнал через СМИ.. Видимо он просто достал уже партнёра по сборной со своими подколами, смехуечками. По Головину, то же было видно, что есть проблема с "героем". Да и глупо, это все, вся шумиха вокруг Дзюбы. Настоящий пенек на видео в раздевалке и у себя дома. Ничего там нет чистого, ясного. Типичный приспособленец с хитрым, хамским лицом и повадками.
Каким воспитали, таким воспитали.
112910415
112910415
сегодня в 06:12
интересно развернул
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:55
Унижать других, кто слабее и вылизать другим, кто сильнее. На том и стоит, этот "шикарный" РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 04:46
Может он и умный для пятиклассника. А для взрослочего человека 56 обычный
2cnsurajby4n
2cnsurajby4n
сегодня в 03:46, ред.
Дзюба парень неплохой
Писю трогает рукой
То в карманы он ныряет
То Азмуна ковыряет
pele1981
pele1981 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 03:40
Пообщавшись с Петровым он решил освоить новую профессию - будет звездой ХХХ))))
pele1981
pele1981 ответ syk5segzdj8g (раскрыть)
сегодня в 03:36
Вдобавок еще и глупый очень)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:00, ред.
Конфликтный хам! А глаза такие добрые, добрые!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:55
Такой хамоватый деревенщина!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:49
Ну вот и выяснили причину конфликта с Карпиным. У Карпина немного не хватает чувства юмора. А Черчесов видимо реально юморной, раз у них с Дзюбой чудесные отношения.
syk5segzdj8g
syk5segzdj8g
сегодня в 00:48
Он тупой и конфликтный хам.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 00:26
У Артемки шутки выходят за рамки приличия.
Когда шутит пусть белым платочком машет
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:24
Хороший , но 2аст !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:21, ред.
"Артём..., но хам". Слишком серьёзное обвинение, которое необходимо подтверждать фактами. Иначе, г-н Непомнящий, вы - лжец. Навешать ярлык на человека очень просто, а вот отмыться от него - жизни не хватит. Многие из нас не будут вдаваться в такие нюансы и поверят ВАМ, потому что не любят Артёма по тем или иным причинам, и уважают вас как бывшего тренера сб.Камеруна, добившейся успеха на ЧМ, хотя и относительного. Факты в "студию" , г-н Непомнящий , иначе мне снова придётся повторить, что вы ... Последнее: вспоминать, что было десяток лет назад, - гнильцой попахивает (от бывшего тренера). Мало ли что было с каждым из нас, в том числе и с Непомнящим, и что теперь, надо всё вытаскивать на всеобщее обозрение ? Или уж добивать Артёма до конца, так добивать ? Плохо, товарищ Непомнящий, очень плохо. Лучше бы промолчали, чем показывать себя в таком неприглядном виде.
drug01
drug01
сегодня в 00:06
Такой он есть наш Артём!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 00:04
Ни один уважающий себя умный хам не смог бы сняться в постыдном ролике...А Дзюба смог))
протон
протон
сегодня в 00:04
Если бы Дзюба брал пример с Жиркова , то всё было хорошо.
протон
протон
сегодня в 00:02
Ну тут я соглашусь с Непомнящим. Короче правильно его в сборную не вызвали, даже в стыки бы не вышли)
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