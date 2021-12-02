Непомнящий: «Дзюба хороший парень, но хам. Почти конфликтный, но умный»

Советский и российский тренер, бывший наставник «Томи» рассказал, как тренировал нападающего «Зенита» , выступавшего в своё время за «Томь»:

Мне повезло с ним. И ему повезло, что он оказался в Томске. Не со мной, а просто. Ситуацией мы оба воспользовались, мне кажется, сполна. Артем – хороший парень, но хам. От этого никуда не деться. Но умный. Он умеет извлечь всегда из некомфортной ситуации свою пользу. Вот так было всегда, он на этом вырос. Сейчас он взрослый, абсолютно самостоятельный человек, и все его поступки говорят о том, из чего он вырос.

Артем – игрок, который уже тогда обладал этим качеством – уметь продолжить игру. Для него неважно было, где он ее начинает, он всегда умел подстроиться и сыграть с игроками. Уже тогда он легко расставался с мячом, когда это нужно, он мог зацепиться за мяч. И когда мы эту игру настроили, все были довольны. Это как профессионал.

Как человек он в команде очень важная фигура. Да, он почти конфликтный человек, но конфликтует только с теми, у кого немного не хватает чувства юмора.