Непомнящий: «Дзюба хороший парень, но хам. Почти конфликтный, но умный»

Советский и российский тренер, бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, как тренировал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, выступавшего в своё время за «Томь»:
Мне повезло с ним. И ему повезло, что он оказался в Томске. Не со мной, а просто. Ситуацией мы оба воспользовались, мне кажется, сполна. Артем – хороший парень, но хам. От этого никуда не деться. Но умный. Он умеет извлечь всегда из некомфортной ситуации свою пользу. Вот так было всегда, он на этом вырос. Сейчас он взрослый, абсолютно самостоятельный человек, и все его поступки говорят о том, из чего он вырос.
Артем – игрок, который уже тогда обладал этим качеством – уметь продолжить игру. Для него неважно было, где он ее начинает, он всегда умел подстроиться и сыграть с игроками. Уже тогда он легко расставался с мячом, когда это нужно, он мог зацепиться за мяч. И когда мы эту игру настроили, все были довольны. Это как профессионал.
Как человек он в команде очень важная фигура. Да, он почти конфликтный человек, но конфликтует только с теми, у кого немного не хватает чувства юмора.
Дзюба был отдан в аренду «Томи» в 2009 году из «Спартака». За 2 неполных сезона в томской команде форвард провёл 34 матча, в которых сумел забить 13 мячей.
где-то так...
где-то так...
То в Азмуна он ныряет,
То в карманах ковыряет.
То в Азмуна он ныряет,
То в карманах ковыряет.
Вспомните того же Ахметова. Про "прогиб" пеньку непросто был дан сигнал через СМИ.. Видимо он просто достал уже партнёра по сборной со своими подколами, смехуечками. По Головину, то же было видно, что есть проблема с "героем". Да и глупо, это все, вся шумиха вокруг Дзюбы. Настоящий пенек на видео в раздевалке и у себя дома. Ничего там нет чистого, ясного. Типичный приспособленец с хитрым, хамским лицом и повадками.
Каким воспитали, таким воспитали.
Вспомните того же Ахметова. Про "прогиб" пеньку непросто был дан сигнал через СМИ.. Видимо он просто достал уже партнёра по сборной со своими подколами, смехуечками. По Головину, то же было видно, что есть проблема с "героем". Да и глупо, это все, вся шумиха вокруг Дзюбы. Настоящий пенек на видео в раздевалке и у себя дома. Ничего там нет чистого, ясного. Типичный приспособленец с хитрым, хамским лицом и повадками.
Каким воспитали, таким воспитали.
Писю трогает рукой
То в карманы он ныряет
То Азмуна ковыряет
Писю трогает рукой
То в карманы он ныряет
То Азмуна ковыряет
Когда шутит пусть белым платочком машет
Когда шутит пусть белым платочком машет