Эвра: «На Кубке Африки мы обезьяны, никто не уважает это соревнование»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал итоги прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча» France Football в своём Instagram:

Они должны создать трофей для него [Левандовски], потому что чувствуют себя виноватыми. Они знают, что это коррупция, так что, люди, откройте глаза, откройте глаза! Я не тот, кто может сказать, кто заслуживает приз, а кто нет, но я думаю, что все согласны со мной, что это ограбление.

Также вратарь… а как насчет Эдуара Менди? А, ну это же Кубок Африки: мы же обезьяны, поэтому никто не уважает этот турнир.