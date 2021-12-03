ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКубок Африканских наций 2021

Эвра: «На Кубке Африки мы обезьяны, никто не уважает это соревнование»

вчера, 20:01

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал итоги прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча» France Football в своём Instagram:

Они должны создать трофей для него [Левандовски], потому что чувствуют себя виноватыми. Они знают, что это коррупция, так что, люди, откройте глаза, откройте глаза! Я не тот, кто может сказать, кто заслуживает приз, а кто нет, но я думаю, что все согласны со мной, что это ограбление.

Также вратарь… а как насчет Эдуара Менди? А, ну это же Кубок Африки: мы же обезьяны, поэтому никто не уважает этот турнир.

Сенегалец Эдуар Менди выиграл Лигу чемпионов вместе с «Челси» и был признан лучшим вратарём соревнования. Джанлуиджи Доннарумма, получивший приз имени Льва Яшина (лучший голкипер года) от France Football, в составе сборной Италии выиграл Евро-2020 и был признан лучшим его игроком.

Все новости
Лапорта: «Дембеле лучше Мбаппе. Он хочет остаться, и мы на это надеемся»
Сегодня, 00:51 Комментарии21
Рангник о МЮ: «Здесь так много талантливых молодых игроков»
Вчера, 22:34 Комментарии11
Главный тренер «Реала» о Мбаппе: «Дети должны следовать своим мечтам»
Вчера, 21:49 Комментарии8
Почеттино: «Голы Месси — это вопрос времени и эффективности»
Вчера, 19:29 Комментарии14
Нагельсманн: «Левандовски заслужил „Золотой мяч“. Вероятно, ему больно»
Вчера, 17:51 Комментарии11
Лапорта: «Я никогда не просил Месси играть за „Барселону“ бесплатно»
Вчера, 13:18 Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:51
Эвра обвинил France Football в расизме, но почему он всю жизнь прожил среди расистов и даже играл за их сборную? Заставили?
А по-моему самые главные расисты это как раз сами негры! Я думаю, что кроме них об этом никто не думал.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:40
Осталось теперь ЛГБТ движению с плакатами Роналду на улицы выйти, как так обидели их сородича, значит не уважают.
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
сегодня в 03:39, ред.
Выиграй бы Бразилия турнир, вряд ли бы кто то из них получил бы зм. Не в турнире дело.
протон
протон
вчера в 22:51
Ну так играйте свой великий кубок Африки летом, кто вам мешает то
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:18, ред.
Цвет кожи никакого значения не имеет а кто думает,что белый лучше черного и наоборот,тот хуже червей.
Главное нравственность,честность,шедрость,доброта но Эвра не из таких,у него длинный,лживый язык,он лицемер.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:10
Самокретично сказал и по делу
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 21:57
Всё предельно ясно высказал, как надо чёрному французу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:43
А мне нравится,я смотрю иногда!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 21:31
Французообезьянец
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 21:29
Что он такое несет?))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:25
Ну сам признал, что обезьяна.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 21:21
Этот Эвра окончательно рехнулся
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:05
Эвра прав, и у него есть нрав. Молодец!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 21:01
Патрис, ты ж вроде француз!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:58
Кто не уважает - не вожак.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 20:45
Зай... уже Эвра тогда у меня вопрос почему ты играл за Франция? Играл бы за Сенигал
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:27
Не считаю что в данном случае Патрис прав. Уровень кубка Африки, при всём уважении, ниже уровня чемпионата Европы или копа Америки. Никто же не приравнивает континентальные турниры Азии или Северной Америки к европейскому или южноамериканскому. Думаю, большинство даже не знает действующих победителей.
Что же касается, что нужно уезжать из клубов - так здесь претензии к АФК - чтобы не было проблем нужно синхронизироваться с мировым календарём. Глупо предполагать, что ради не вписывающейся в мировой календарь конт. федерации остальные будут прогибаться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:05
В принципе всё правильно сказал.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:05
Очень самокритично...))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100