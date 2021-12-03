Эвра: «На Кубке Африки мы обезьяны, никто не уважает это соревнование»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал итоги прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча» France Football в своём Instagram:
Они должны создать трофей для него [Левандовски], потому что чувствуют себя виноватыми. Они знают, что это коррупция, так что, люди, откройте глаза, откройте глаза! Я не тот, кто может сказать, кто заслуживает приз, а кто нет, но я думаю, что все согласны со мной, что это ограбление.
Также вратарь… а как насчет Эдуара Менди? А, ну это же Кубок Африки: мы же обезьяны, поэтому никто не уважает этот турнир.
Сенегалец Эдуар Менди выиграл Лигу чемпионов вместе с «Челси» и был признан лучшим вратарём соревнования. Джанлуиджи Доннарумма, получивший приз имени Льва Яшина (лучший голкипер года) от France Football, в составе сборной Италии выиграл Евро-2020 и был признан лучшим его игроком.
Что же касается, что нужно уезжать из клубов - так здесь претензии к АФК - чтобы не было проблем нужно синхронизироваться с мировым календарём. Глупо предполагать, что ради не вписывающейся в мировой календарь конт. федерации остальные будут прогибаться.
Что же касается, что нужно уезжать из клубов - так здесь претензии к АФК - чтобы не было проблем нужно синхронизироваться с мировым календарём. Глупо предполагать, что ради не вписывающейся в мировой календарь конт. федерации остальные будут прогибаться.