Лапорта: «Я никогда не просил Месси играть за „Барселону“ бесплатно»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил свои высказывания о том, что форвард мог играть за клуб бесплатно.

Я хочу уточнить это. В эфире радио меня спросили: «Мог ли Месси остаться бесплатно?» Я тоже не знал, возможно ли это, но понимал, что, скорее всего, да. И в тот момент я сказал: «Ну, возможно».

Но я никогда не просил Месси играть бесплатно, и в этом Месси прав, он лучший игрок мира. Мы знали, что он получил серьезное предложение.

В любом случае предложение об игре бесплатно должно было исходить от него, не от меня. Я никогда не говорил ничего подобного, и разговоры возникли из-за ложного искажения.