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Лапорта: «Я никогда не просил Месси играть за „Барселону“ бесплатно»

вчера, 13:18

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил свои высказывания о том, что форвард Лионель Месси мог играть за клуб бесплатно.

Я хочу уточнить это. В эфире радио меня спросили: «Мог ли Месси остаться бесплатно?» Я тоже не знал, возможно ли это, но понимал, что, скорее всего, да. И в тот момент я сказал: «Ну, возможно».

Но я никогда не просил Месси играть бесплатно, и в этом Месси прав, он лучший игрок мира. Мы знали, что он получил серьезное предложение.

В любом случае предложение об игре бесплатно должно было исходить от него, не от меня. Я никогда не говорил ничего подобного, и разговоры возникли из-за ложного искажения.

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Все комментарии
karnager
karnager ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:57
Я играю в counter strike
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:01
Такое глупое предположение пришло в голову совсем неумному человеку.Месси-и бесплатно?
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Илья85 (раскрыть)
вчера в 17:48
Тебас или как его там говорил что бесплатно это не понижение зарплаты, а "бесплатно" и такой вариант мог бы возникнуть но никто из представителей гнома не обращался с запросом на такие условия в секретариат ЛаЛиги
Крыса сбежала с тонущего корабля ведь у барсы нет денег купить ему очередную липовую награду - это знает весь мир
Илья85
Илья85 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 17:34
Можно. Но на сколько я знаю ,это не касается случая с Месси ,так как разниуа очень большая с предыдущим контрактом. Так ,у них ,есть какие-то ограничения по этому случаю . Но суть в том ,что были сложности с вопросом играть бесплатно или за символичную сумму согласно то ли правилам ,то ли закону . Но это не отменяет ,конечно же,то что наврядли он играл бы бесплатно
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 17:12
Да поняли мы уже,меся сам хотел играть бесплатно но...постеснялся предложить
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:02
Свою миссию Месси завершил в Барселоне. Пусть радует парижан своей игрой!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:50
Лео, вернись в Барселону!
sash71
sash71
вчера в 16:34
Пора уже перевернуть эту Месси страницу и думать больше о будущем Барселоны. Все рано или поздно начинается и так же заканчивается. Месси свою миссию в Барсе выполнил……здоровья и благополучия ему. На месте Жоана больше надо думать и говорить чего ждать дальше и какие системные изменения будут происходить в клубе. Назначение Хави гл. тренером это ещё не решение глобальной проблемы Барселоны. Надо уже декларировать дорожную карту будущей Барселоны !
протон
протон
вчера в 15:56
А почему от Лапорты не поступало желание бесплатно работать?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Илья85 (раскрыть)
вчера в 15:32
Можно на 155 тысяч в год ,ну это по сути бесплатно для клуба )
VЕNOМ
VЕNOМ
вчера в 15:32
За липовые мячи бы играл)))))))
Илья85
Илья85
вчера в 14:18
А что говорят правило Ла Лиги на сей счет?можно ли с такого с такого контракта ,который был у Месси ,опуститься ,даже не на бесплатно,а на 100 кратное уменьшение?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:14
Гном мог и сам такое предложить, в конце концов и поиграть сезон,с него не убудет
Futurista
Futurista
вчера в 14:01
Но всегда мечтал об этом)...
creamboy
creamboy
вчера в 13:36
Месси гений футбола но прямо сейчас он не лучший игрок мира-есть пару-тройку игроков которые реально играют получше Левандовский, Бензема,Роналду
Уточню,речь идёт о том что прямо сейчас,а не в масштабе истории!
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:35
.
амурец
амурец
вчера в 13:34
Ну играть то бесплатно за идею уже никто не будет, го и доить бессовестно клуб который дал тебе путёвку в жизнь, то же как то не благородно
LOpp
LOpp
вчера в 13:32
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:23
Бесплатно для Месси - это меньше 30 млн. за сезон.
kust07
kust07
вчера в 13:23
Бесплатный только сыр в мышеловке
Elliada
Elliada
вчера в 13:19
Никто не играет бесплатно
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