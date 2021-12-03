Нагельсманн: «Левандовски заслужил „Золотой мяч“. Вероятно, ему больно»

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вчера, 17:51

Главный тренер «Баварии» высказался о состоянии нападающего Роберта Левандовски, после того как тот занял 2-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2021 от France Football:

Сейчас он не выглядит разочарованным. Но он заслужил победу, так что, вероятно, это немного больно. Теперь речь идет о будущем, и я думаю, он все еще может выиграть награду в следующие несколько лет. Он может быть разочарован, но он также должен черпать из этого новую энергию.

По итогу голосования обладателем «Золотого мяча» в 7-й раз в карьере стал . Вручение награды аргентинцу вызвало много споров в футбольных кругах.