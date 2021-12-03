ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2021/2022

Нагельсманн: «Левандовски заслужил „Золотой мяч“. Вероятно, ему больно»

вчера, 17:51

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о состоянии нападающего Роберта Левандовски, после того как тот занял 2-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2021 от France Football:

Сейчас он не выглядит разочарованным. Но он заслужил победу, так что, вероятно, это немного больно. Теперь речь идет о будущем, и я думаю, он все еще может выиграть награду в следующие несколько лет. Он может быть разочарован, но он также должен черпать из этого новую энергию.

По итогу голосования обладателем «Золотого мяча» в 7-й раз в карьере стал Лионель Месси. Вручение награды аргентинцу вызвало много споров в футбольных кругах.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:07
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 21:23
    Ему больно, а Месси приятно. Ради ЗМ гном готов по трупам ходить.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 20:57
    Обидно, досадно, но ладно, ладно, ладно!
    League1
    League1
    вчера в 18:58
    Не стоит мечтать о золотом мяче. После того, как распиаренного бездаря осасунщика просто утопили в этом 62е, оказаться в этом 62е уже не каждый мечтает.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:54
    Высказались все но поезд ушёт и пусть гном радуется сам себе левым трофеям.
    амурец
    амурец
    вчера в 18:52
    ну зато он присутствовал в цирке
    Adrian von Ziegler
    Adrian von Ziegler
    вчера в 18:37
    Левандовски заслужил․
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 18:35
    Зато гному весело
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:08
    На нашей сборной бы не оторвался...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:00
    ЗА это время заслужили многие :Салах,Левандовски "и кое-кто ещё",по пьедестал изготовлен под фигуры двух других,и пока на стадионах не начнут свистеть "пескоструйникам" вслед,ничего не изменится.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 17:54
    Ему больно, а Месси очень хорошо!
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