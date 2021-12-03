«Некогда праздновать!» Роналду — после победы над «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в инстаграме после победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 14-го тура АПЛ, в котором он оформил дубль.
Мы уже настроены на следующую игру, нет времени праздновать! Сегодняшняя победа была очень важна для того, чтобы вернуться в нужное русло, но нам еще предстоит пройти долгий путь, пока мы не доберемся до места назначения… Поздравляю всех моих товарищей по команде, показали великий дух сегодня вечером! И особая благодарность нашим болельщикам, мы не смогли бы сделать это без вас.
Кто-то липовый зм праздновал, да так что ходил по полю весь матч и сделал 6 потерь, а кто-то став лучшим бомбардиром всех времён , спокойно отнёсся и как профессионал пошел дальше! Настоящее качество королей !
Кто-то липовый зм праздновал, да так что ходил по полю весь матч и сделал 6 потерь, а кто-то став лучшим бомбардиром всех времён , спокойно отнёсся и как профессионал пошел дальше! Настоящее качество королей !
Стоило забить дубль, сразу начал поздравлять товарищей по команде, петь про Команду, благодарности всем и вся))
Стоило забить дубль, сразу начал поздравлять товарищей по команде, петь про Команду, благодарности всем и вся))