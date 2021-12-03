«Некогда праздновать!» Роналду — после победы над «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» опубликовал пост в инстаграме после победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 14-го тура АПЛ , в котором он оформил дубль.

Мы уже настроены на следующую игру, нет времени праздновать! Сегодняшняя победа была очень важна для того, чтобы вернуться в нужное русло, но нам еще предстоит пройти долгий путь, пока мы не доберемся до места назначения… Поздравляю всех моих товарищей по команде, показали великий дух сегодня вечером! И особая благодарность нашим болельщикам, мы не смогли бы сделать это без вас.