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«Некогда праздновать!» Роналду — после победы над «Арсеналом»

вчера, 08:22
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в инстаграме после победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 14-го тура АПЛ, в котором он оформил дубль.

Мы уже настроены на следующую игру, нет времени праздновать! Сегодняшняя победа была очень важна для того, чтобы вернуться в нужное русло, но нам еще предстоит пройти долгий путь, пока мы не доберемся до места назначения… Поздравляю всех моих товарищей по команде, показали великий дух сегодня вечером! И особая благодарность нашим болельщикам, мы не смогли бы сделать это без вас.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:01
Месси: «некогда играть, настраиваюсь на следующий ЗМ»
Кто-то липовый зм праздновал, да так что ходил по полю весь матч и сделал 6 потерь, а кто-то став лучшим бомбардиром всех времён , спокойно отнёсся и как профессионал пошел дальше! Настоящее качество королей !
112910415
112910415
вчера в 19:48
праздновать совершенно нечего
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:12
О как запел!
Стоило забить дубль, сразу начал поздравлять товарищей по команде, петь про Команду, благодарности всем и вся))
Grouch
Grouch
вчера в 12:32
Гном: А я уже на шару отпраздновал...
Gahi
Gahi
вчера в 11:01
Каждого красит его работа, так что Роналду молодец помог команде выиграть важный матч. Удачи
yrasikos22
yrasikos22 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:47, ред.
Ну зная какие деньги были заплочены за Меську и сколько он зарабытывает,он должен пахать,а у него праздник липовый,посути в Псж щас команда играет, а Меська деньги зарабатывает гуляя по полю,убрать его и в команде ничего не поменяется,а Роналду хоть старается...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 10:40
Лол, если бы у Рона было как в ПСЖ, те ближайший конкурент по цене как треть клуба, а половина команд по цене как один игрок ПСЖ, он мог бы в апреле начинать играть. Какие там у ПСЖ задачи? А в ЛЧ все равно все знают, что Месси в стелс-режиме в плей-офф лет десять уже и тоже ничего не ждут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:16
Молодец,мне игра понравилась!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:02
Конечно, МЮ не в том положении чтобы праздновать свое место в турнирной таблице. Если бы он был на месте Месси, имея 7 ЗМ и первое место в таблице, то его сестра писала бы совсем другие строчки 😁
1bear
1bear
вчера в 09:48
посмотрим на нового "тренера" - что он сделает для МЮ кроме траты денег на трансферы - какие тут праздники...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:39
А гном в полгода раз забивает и мощно празднует, только Икарди не приглашает Ванды боится.
ОПС
ОПС
вчера в 09:33
Ну и ладно.
kust07
kust07
вчера в 09:28
Если бы чемпионство можно было б отпраздновать,а так выиграть и забыть
VЕNOМ
VЕNOМ
вчера в 09:28
Верно говорит.Вон карлан празднует липовые мячи и гол за 4 месяца,а Роналду пашет.
bn9djm2qu8f3
bn9djm2qu8f3
вчера в 09:16
Очень правильный настрой
sv_1969
sv_1969 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 08:52
В этом он весь((
yrasikos22
yrasikos22 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 08:52, ред.
Там написано некогда праздновать,он же не Месси который после провальной игры пошол гулять и веселится,он понимает что сезон идет и надо работать дальше...
Elliada
Elliada
вчера в 08:45
Смешно. Выиграл одну игру и семь проиграл. Праздновать собрался. Команда на уровне Лиги Конференций. Где был в играх с Ливерпулем, МС, Челси? Даже Уотфорд вытер ноги об МЮ
h8you
h8you
вчера в 08:40
это он 7ое место праздновать собрался?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:37, ред.
Праздновать 7-е место ??...6-ю победу в 14-ти матчах???...равенство в забитых и пропущенных мячах???...приход тренера который 3 года не тренировал ???
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:36
Праздновать не надо голова потом болит.
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:36
После вручения Месси седьмого мяча у Роналду открылось второе дыхание
beefs
beefs
вчера в 08:31
да уж у АПЛ начинается горячая пора, удачи...
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