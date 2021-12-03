ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Почеттино: «Голы Месси — это вопрос времени и эффективности»

вчера, 19:29
ЛансЛоготип футбольный клуб Ланс-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен23:00 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино накануне встречи 17-го тура Лиги 1 против «Ланса» дал интервью, в ходе которого ответил на вопрос о слабой результативности нападающего команды Лионеля Месси:

Лео — тот, кто всегда забивал голы. Это вопрос времени и эффективности. Он создает себе много возможностей в каждой игре. Голы в конечном итоге придут, и он нам очень поможет.

После перехода из «Барселоны» этим летом аргентинский нападающий выходил в составе ПСЖ в восьми матчах чемпионата Франции и забил в них 1 гол. В Лиге чемпионов Лионель сыграл в 4 матчах, отличившись тремя забитыми голами.

Гостевой матч против «Ланса» парижане проведут 4 декабря в 23:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ kust07 (раскрыть)
сегодня в 00:32
А при чем здесь Роналду или Месси?
kust07
kust07 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 00:28
Ювентусу сейчас явно не позавидуешь.
амурец
амурец
сегодня в 00:19
Месси обещал забивать много, ну а обещанного три года ждут, так, что скоро уже дождёмся голевой феерии Месси
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 23:05
Почему-то Роналду, сколько раз не переходил в новый клуб, сразу становился лидером и штамповал голы пачками. Результат единственного перехода в карьере Месси мы сейчас наблюдаем
протон
протон
вчера в 23:02
"Осталось дождаться матчей с Клермоном", - задумчиво добавил тренер
kust07
kust07
вчера в 22:25
Переходы из одного клуба в другой помимо всего менять страну это всегда не есть хорошо. Нужна акклиматизация нужно время.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:11
Как-то не обнадеживающе мягко говоря...
Стоит ли выпускать Лео, чтобы он рано или поздно забил, при этом рискуя репутацией всей команды играя ничейные результаты с условными "Ниццами", зная что его место мог бы занимать кто-то другой, притом более эффективно, или, мог развиваться новый молодой талант... но, нет!.. будем выпускать старпёра, которому платим огромные бабки, в надежде, что он найдет свою игру!
MORBIUS
MORBIUS
вчера в 21:21
Да ладно вам переживать.К концу сезона у этого липового недоразумения будет 4-5 голов))))))))))))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:15
Он слишком надеялся на ЗМ, о футболе и не вспоминал.
1bear
1bear
вчера в 20:14
какие голы Месси завтра? унести бы ноги и скатать ничейку - лучший исход для ПСЖ
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:12
Голов становится всё меньше и меньше..
Nazi
Nazi
вчера в 19:51
Ну конечно, начнет забивать к 38 годам.. Еще маленький очень.. Ему расти и расти.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 19:40
Лео — тот, кто всегда забивал голы. Это вопрос времени и эффективности.
Лео — тот, кто всегда отдавал голевые передачи. Это вопрос времени и эффективности.
Cat01
Cat01
вчера в 19:39
Будем ждать
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