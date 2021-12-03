Почеттино: «Голы Месси — это вопрос времени и эффективности»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино накануне встречи 17-го тура Лиги 1 против «Ланса» дал интервью, в ходе которого ответил на вопрос о слабой результативности нападающего команды Лионеля Месси:
Лео — тот, кто всегда забивал голы. Это вопрос времени и эффективности. Он создает себе много возможностей в каждой игре. Голы в конечном итоге придут, и он нам очень поможет.
После перехода из «Барселоны» этим летом аргентинский нападающий выходил в составе ПСЖ в восьми матчах чемпионата Франции и забил в них 1 гол. В Лиге чемпионов Лионель сыграл в 4 матчах, отличившись тремя забитыми голами.
Гостевой матч против «Ланса» парижане проведут 4 декабря в 23:00 по московскому времени.
Стоит ли выпускать Лео, чтобы он рано или поздно забил, при этом рискуя репутацией всей команды играя ничейные результаты с условными "Ниццами", зная что его место мог бы занимать кто-то другой, притом более эффективно, или, мог развиваться новый молодой талант... но, нет!.. будем выпускать старпёра, которому платим огромные бабки, в надежде, что он найдет свою игру!
Стоит ли выпускать Лео, чтобы он рано или поздно забил, при этом рискуя репутацией всей команды играя ничейные результаты с условными "Ниццами", зная что его место мог бы занимать кто-то другой, притом более эффективно, или, мог развиваться новый молодой талант... но, нет!.. будем выпускать старпёра, которому платим огромные бабки, в надежде, что он найдет свою игру!
Лео — тот, кто всегда отдавал голевые передачи. Это вопрос времени и эффективности.
Лео — тот, кто всегда отдавал голевые передачи. Это вопрос времени и эффективности.