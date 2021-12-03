Почеттино: «Голы Месси — это вопрос времени и эффективности»

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вчера, 19:29

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» накануне встречи 17-го тура Лиги 1 против «Ланса» дал интервью, в ходе которого ответил на вопрос о слабой результативности нападающего команды :

Лео — тот, кто всегда забивал голы. Это вопрос времени и эффективности. Он создает себе много возможностей в каждой игре. Голы в конечном итоге придут, и он нам очень поможет.

После перехода из «Барселоны» этим летом аргентинский нападающий выходил в составе ПСЖ в восьми матчах чемпионата Франции и забил в них 1 гол. В Лиге чемпионов Лионель сыграл в 4 матчах, отличившись тремя забитыми голами.

Гостевой матч против «Ланса» парижане проведут 4 декабря в 23:00 по московскому времени.