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Комличенко о своём голе в ворота «Зенита»: «Фола и близко не было»

вчера, 22:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал итоги гостевой ничьей своей команды с «Зенитом» (2:2) в рамках 17-го тура РПЛ.

Ничья с «Зенитом» в гостях это, конечно, неплохо, хотя с другой стороны, мы могли рассчитывать и на победу. И вели 2:0, и ещё были определённые моменты. Думаю, такой матч понравился болельщикам.

Просмотр момента в эпизоде с моим голом? Честно говоря, не понимаю, о чём речь. Обычное единоборство защитника и нападающего. Два габаритных игрока вели борьбу, это футбол. Никакого фола близко не было, даже и говорить не о чем. Там и смотреть-то нечего было. Ну а дальше получилось хорошо пробить, удачно попал.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:02
Жаль, не выиграли.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:38
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 07:58, ред.
    Заныли питерские болелы в спорном моменте, лучше бы вспомнили игру первого круга в Ростове где Мешков двумя результативными ошибками в сторону Зенита еще в первом тайме перевернул всю игру (кстати эти ошибки были признаны комиссией) Ну а в том что Ерохин в упор бьет мимо, а Дзюба не успевает к мячу то Матюнин не при делах - это уже к Семаку))
    Аксинья
    Аксинья ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    сегодня в 07:52
    Ждем высказывания Миши Боярского по этому поводу - хотя уже все знают что он скажет))
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 07:37
    Ростов МОЛОДЦЫ! А хохлам и донам педро нужно перестать стонать, а начать отрабатывать газпромовские бабосы, особенно в ЛЧ !!!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 07:22
    Ошибка игроков Зенита в том что они пытаются сами решать было нарушение или нет,это касается и некоторых болельщиков.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 06:53
    Чистый гол ! А вот пеналь в ворота Ростова левый !
    n272nm
    n272nm
    сегодня в 06:45
    Комличенко лукавит. Гол, хоть и красивый. но был забит после двух нарушений. Причем даже бог с ним, с упавшим Ракицким - пусть судья принял это за игровое столкновение, но фол на Венделе был 146%. Я. если честно, не вижу смысла это все обсуждать. Матюнина никто не накажет, счет на табло, а у Зенита было более чем достаточно времени, чтобы выиграть. Зенит даже голевых моментов создал с избытком. На вскидку - Ерохин бил в упор, но не попал в створ + штага после удара Мостового + перекладина после штрафного Ракицкого. Не повезло немного. Но если меня спросят, повлиял Матюнин на результат или нет, то я отвечу: безусловно, повлиял. Но повторю, нет смысла все это обсуждать.
    4RT
    4RT
    сегодня в 03:02
    Ракицкий так отлетел как будто его КамАЗ сбил. А потом матерился как сапожник. Привыкли валится как бабы и ждать свистка 😁
    Физручини
    Физручини
    сегодня в 01:49
    Гол красивый, но забит после нарушения (возможно даже двух нарушений). Не понимает он о чем речь. Желаю в следующем матче, чтобы Ракицкий пиз..нул по шее локтем хорошенько Комличенко, а потом в интервью сказал "не понимаю о чем речь"
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:47
    Красивый гол !!!
    Физручини
    Физручини
    сегодня в 01:46
    пенальти в ворота Ростова тоже под вопросом. В целом матч ужасно отсудил Матюнин.
    Физручини
    Физручини ответ valeron4321 (раскрыть)
    сегодня в 01:45
    обрати внимание на движение рукой Комличенко (как он отталкивает Ракицкого) и учитывай положение мяча во время борьбы. Мяч был в воздухе, борьба за него могла вестись только головой, а Комличенко пихает Ракицкого в момент, когда по сути Ракицкий первый на мяче. Дело не в борьбе.
    yrasikos22
    yrasikos22
    сегодня в 00:27
    Матч закончился и эпизод был заигран и уже поздно о чем то говорить,надо было отнять у Зенита очки и отняли и неважно каким путем...
    minai
    minai
    сегодня в 00:10
    Таким приёмом оттесняют соперника от мяча, но здесь мяч был в полёте, метра два над ихними (Комличенко,Ракицкого) головами.
    Явная ошибка арбитра.
    FERIS
    FERIS
    вчера в 23:46
    Чушь полнейшая.
    Вначале сбили Вендела но судейка этого не заметил.
    Потом Комличенко перед тем как забить гол руками уложил на газон далеко не маленького Ракицкого.
    Судейский беспредел да и только.
    valeron4321
    valeron4321
    вчера в 23:30
    Открыл сейчас новости. Жуткий скандал и страшная ошибка не в пользу Зенита. Нападающий Ростова якобы сыграл рукой в защитника, когда назначали первый пенальти. КДК через час уже признало ошибку судьи.
    Открыл повтор матча, со всех ракурсов обсмотрел раз десять - наоборот защитник Зенита перед тем как сбить Комличенко играет рукой и задерживает того.
    Главный судья
    Главный судья
    вчера в 23:26
    Боец молодец! Ждем нытья...
    Strashniy
    Strashniy
    вчера в 23:21
    Фол был гораздо раньше на Венделе и игра должна быть остановлена, а затем Комличенко размахивал своими пакшами как в вольной борьбе с Ракицким. Не нужно включать дурака.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 23:09
    Молодец, продолжал бороться и идти до конца чтобы забить гол, так и должен играть каждый футболист на поле. Удачи
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 23:01
    Честно говоря, не понимаю.
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