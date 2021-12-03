Комличенко о своём голе в ворота «Зенита»: «Фола и близко не было»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал итоги гостевой ничьей своей команды с «Зенитом» (2:2) в рамках 17-го тура РПЛ.
Ничья с «Зенитом» в гостях это, конечно, неплохо, хотя с другой стороны, мы могли рассчитывать и на победу. И вели 2:0, и ещё были определённые моменты. Думаю, такой матч понравился болельщикам.
Просмотр момента в эпизоде с моим голом? Честно говоря, не понимаю, о чём речь. Обычное единоборство защитника и нападающего. Два габаритных игрока вели борьбу, это футбол. Никакого фола близко не было, даже и говорить не о чем. Там и смотреть-то нечего было. Ну а дальше получилось хорошо пробить, удачно попал.
Явная ошибка арбитра.
Явная ошибка арбитра.
Вначале сбили Вендела но судейка этого не заметил.
Потом Комличенко перед тем как забить гол руками уложил на газон далеко не маленького Ракицкого.
Судейский беспредел да и только.
Вначале сбили Вендела но судейка этого не заметил.
Потом Комличенко перед тем как забить гол руками уложил на газон далеко не маленького Ракицкого.
Судейский беспредел да и только.
Открыл повтор матча, со всех ракурсов обсмотрел раз десять - наоборот защитник Зенита перед тем как сбить Комличенко играет рукой и задерживает того.
Открыл повтор матча, со всех ракурсов обсмотрел раз десять - наоборот защитник Зенита перед тем как сбить Комличенко играет рукой и задерживает того.