Комличенко о своём голе в ворота «Зенита»: «Фола и близко не было»

Нападающий «Ростова» прокомментировал итоги гостевой ничьей своей команды с «Зенитом» (2:2) в рамках 17-го тура РПЛ .

Ничья с «Зенитом» в гостях это, конечно, неплохо, хотя с другой стороны, мы могли рассчитывать и на победу. И вели 2:0, и ещё были определённые моменты. Думаю, такой матч понравился болельщикам.

Просмотр момента в эпизоде с моим голом? Честно говоря, не понимаю, о чём речь. Обычное единоборство защитника и нападающего. Два габаритных игрока вели борьбу, это футбол. Никакого фола близко не было, даже и говорить не о чем. Там и смотреть-то нечего было. Ну а дальше получилось хорошо пробить, удачно попал.