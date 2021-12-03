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Кафанов: «Очень тяжёлый второй тайм»

вчера, 21:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Наставник «Ростова» Виталий Кафанов отреагировал на результат матча с «Зенитом».

Первый тайм был лучше, скажем так, больше было опасных атак, которые мы создали у ворот «Зенита». Дело даже не в том, что мы два гола забили. Больше таких ударов не было, просто хорошо выходили после того, как отбирали мяч. Во втором тайме у нас это не получалось. Мы больше оборонялись и забирали мяч, но не могли правильно им распорядиться. «Зенит» тут же его отбирал, и нам снова приходилось обороняться. Очень тяжелый второй тайм.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:47
Кафанов: «Очень тяжёлый второй тайм».

Во первых хочется поздравить всех болельщиков Ростова с достойной игрой и счётом на табло, играя в гостях у чемпиона РПЛ Зенитом .
Очень бодрое начало матча и два забитых мяча в ворота хозяев поля, конечно же сделали своё дело и заставили хозяев поля поменять схему игры и сделать несколько замен , которые помогли перевернуть ход игры в пользу хозяев поля . В принципе это было ожидаемо . Но то что гости не опустились к своим воротам, а даже выходили в опасные контратаки ,придавали игре более непредсказуемый окончательный счёт всего матча. Очень хорошо отыграли оборонцы Ростова , и ведь не даром лучшим игроком матча признан был именно защитник Ростова Максим Осипенко .
Вообще надо отдать должное тренерскому составу Ростова, это Зауру Тедееву и Виталию Кафанову . Ведь они приняли команду после ухода из клуба Юрия Сёмина, когда команда находилась в очень разобранном состоянии. И с приходом нового тренерского штаба команда преобразилась и стала показывать совершенно в другой футбол ⚽️ , в чём сегодня мы все стали свидетелями.
Хочется пожелать что всё таки после зимней паузы Ростов поднимется в турнирной таблицы и будет радовать своих болельщиков красивой игрой !
Удачи тебе Ростов !!! Всем Добра !!!
Andy Rush
Andy Rush
сегодня в 00:30
Имхо, судья 7.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:49
Да уж, пришлось попотеть!
1bear
1bear
вчера в 23:01
Ростову просто повезло
протон
протон
вчера в 22:22
Весёлая и сумбурная игра.
Много голов, пенальти и предупреждений.
Но, где он там увидел лучшую игру ума не приложу.
Strashniy
Strashniy
вчера в 22:13
Судья уже не так помогал, понял свою ошибку в первом тайме.
beefs
beefs
вчера в 22:07
кому сейчас легко...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:07
Я предполагал что во втором тайме нашим придётся тяжело. У Зенита в запасе некоторые игроки сильнее чем у Ростова в основе. Каждая замена Зенита усиливала игру. А у Ростова кроме Соу некем было усиливать. Пришлось делать замены просто что бы освежить игру
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:59
Очень тяжелый.
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