Кафанов: «Очень тяжёлый второй тайм».

Наставник «Ростова» отреагировал на результат матча с «Зенитом».

Первый тайм был лучше, скажем так, больше было опасных атак, которые мы создали у ворот «Зенита». Дело даже не в том, что мы два гола забили. Больше таких ударов не было, просто хорошо выходили после того, как отбирали мяч. Во втором тайме у нас это не получалось. Мы больше оборонялись и забирали мяч, но не могли правильно им распорядиться. «Зенит» тут же его отбирал, и нам снова приходилось обороняться. Очень тяжелый второй тайм.