Кафанов: «Очень тяжёлый второй тайм».

Наставник «Ростова» Виталий Кафанов отреагировал на результат матча с «Зенитом».
Первый тайм был лучше, скажем так, больше было опасных атак, которые мы создали у ворот «Зенита». Дело даже не в том, что мы два гола забили. Больше таких ударов не было, просто хорошо выходили после того, как отбирали мяч. Во втором тайме у нас это не получалось. Мы больше оборонялись и забирали мяч, но не могли правильно им распорядиться. «Зенит» тут же его отбирал, и нам снова приходилось обороняться. Очень тяжелый второй тайм.
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Ростова с достойной игрой и счётом на табло, играя в гостях у чемпиона РПЛ Зенитом .
Очень бодрое начало матча и два забитых мяча в ворота хозяев поля, конечно же сделали своё дело и заставили хозяев поля поменять схему игры и сделать несколько замен , которые помогли перевернуть ход игры в пользу хозяев поля . В принципе это было ожидаемо . Но то что гости не опустились к своим воротам, а даже выходили в опасные контратаки ,придавали игре более непредсказуемый окончательный счёт всего матча. Очень хорошо отыграли оборонцы Ростова , и ведь не даром лучшим игроком матча признан был именно защитник Ростова Максим Осипенко .
Вообще надо отдать должное тренерскому составу Ростова, это Зауру Тедееву и Виталию Кафанову . Ведь они приняли команду после ухода из клуба Юрия Сёмина, когда команда находилась в очень разобранном состоянии. И с приходом нового тренерского штаба команда преобразилась и стала показывать совершенно в другой футбол ⚽️ , в чём сегодня мы все стали свидетелями.
Хочется пожелать что всё таки после зимней паузы Ростов поднимется в турнирной таблицы и будет радовать своих болельщиков красивой игрой !
Удачи тебе Ростов !!! Всем Добра !!!
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Ростова с достойной игрой и счётом на табло, играя в гостях у чемпиона РПЛ Зенитом .
Очень бодрое начало матча и два забитых мяча в ворота хозяев поля, конечно же сделали своё дело и заставили хозяев поля поменять схему игры и сделать несколько замен , которые помогли перевернуть ход игры в пользу хозяев поля . В принципе это было ожидаемо . Но то что гости не опустились к своим воротам, а даже выходили в опасные контратаки ,придавали игре более непредсказуемый окончательный счёт всего матча. Очень хорошо отыграли оборонцы Ростова , и ведь не даром лучшим игроком матча признан был именно защитник Ростова Максим Осипенко .
Вообще надо отдать должное тренерскому составу Ростова, это Зауру Тедееву и Виталию Кафанову . Ведь они приняли команду после ухода из клуба Юрия Сёмина, когда команда находилась в очень разобранном состоянии. И с приходом нового тренерского штаба команда преобразилась и стала показывать совершенно в другой футбол ⚽️ , в чём сегодня мы все стали свидетелями.
Хочется пожелать что всё таки после зимней паузы Ростов поднимется в турнирной таблицы и будет радовать своих болельщиков красивой игрой !
Удачи тебе Ростов !!! Всем Добра !!!