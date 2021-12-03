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Судья Федотов о матче «Зенит» — «Ростов»: «Пенальти в ворота „Зенита“ был»

вчера, 20:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Российский арбитр Игорь Федотов дал свой комментарий по поводу эпизода с назначением пенальти в ворота «Зенита» в текущей игре 17-го тура чемпионата России «Зенит» — Ростов":

Судья верно назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Но надо было удалять Чистякова. Он совершал фол без попытки сыграть в мяч, а игрок «Ростова» мог бить по воротам следующим ударом – это лишение явной возможности забить гол.

Что касается второго гола, то «Зенит» хотел играть в футбол – пусть играет в него. Гол Комличенко «Зениту» засчитан верно. Это борьба, это футбол. Матюнин – мужик, который судит то, что видит. Так наш футбол станет лучше.

Матч питерцев против ростовчан обслуживает судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 07:59
Зенит вышел на раслабоне.Чистяков до игры перегорел,может из за огромного щенка что ему дали.Матюнин судил последовательно, единственная ошибка что не удалил Чистякова.
Andy Rush
Andy Rush
сегодня в 00:45
В хоккей!
протон
протон
вчера в 23:51
В целом, судья явно потерял нити игры и моментами некорректно выносил решения.
E5 E5
E5 E5
вчера в 23:45
Федуня.......ты как бывший судейка (выгнан за непрофи) должен знать (Господи о чём я ?!?)
что есть такое правило: Нельзя атаковать игрока без мяча!!! а в данном моменте мяч был далеко от эпизода (матюшка то наверно и не знает такое правило),хотя там и так было нарушение ,так как толчок был рукой!!!
Гол нельзя было засчитывать!!!
Главный судья
Главный судья
вчера в 23:30
Федотов только подтвердил мои слова....в европе удалили бы игрока Зенита и пенальти в ворота Ростова бы не поставили...
sv_1969
sv_1969 ответ Strashniy (раскрыть)
вчера в 22:15
Действительно!И кто 0-18 матчей без побед в ЛЧ)))
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:13
)))))))))))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:09
Так и запишем, Матюнин друган Федотова
suiw
suiw ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:55
Генич утверждал, что пенальти в ворота Ростова был, хотя неделю назад в той же ситуации он нам говорил, что в ворота Зенита пенальти не было
Strashniy
Strashniy
вчера в 21:55
Возмущаются больше обиженки, которые пролетают с еврокубками и никогда не выигрывают у Зенита.
Strashniy
Strashniy ответ spa8zw42bz66 (раскрыть)
вчера в 21:52
Если все так думали, 7-1 бы не проигрывали.
spa8zw42bz66
spa8zw42bz66
вчера в 21:36
Я думаю так...надо в любой игре с Зенитом ,бить пенальти перед игрой .. в ворота соперника питерской команды. Чтоб судить потом по европейским стандартам.. Чтоб Семаку тренерить можно было.... а то так как то трусливо на равных играть.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:22
Это же Зенит.
Сп62
Сп62 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:21
Именно за этот момент Матюнину снизит ЭСК оценку.
yrasikos22
yrasikos22 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:20, ред.
Надо вообще новые правила в Рпл ввести,не назначать пенальти в пользу Зениту,а всё нарушения трактовать только в пользу соперника и офсайды,тогда будет и чемпионат интересснее и будет конкуренция и Зенит типа не будет наглеть.
Futurista
Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:19
По этой логике нужно было удалять игрока Зенита...за удар мячом в грудь)...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:16
Пенальти в ворота Ростова липовый, мяч от груди попадает в руку.
На VARе сидят девушки, у них грудь святое))))).
Futurista
Futurista ответ PhanTheit (раскрыть)
вчера в 21:15
Никто не хочет повторять банальные и очевидные фразы...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:13, ред.
Нам объяснил же комментатор - ему дали пояснение (как быстро) что "на ногах такое не дают".
А в падении видимо регламент такие рикошеты не допускает.

Хрен знает что думать теперь, я в правилах "рук" и "подкатов" уже теряюсь...
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:11, ред.
Двойные стандарты....у Зенита не удаляют ...а только пенальти....у ЦСКА удаляют и пенальти ставят в матче с Химками
PhanTheit
PhanTheit
вчера в 21:08
А где коронная фраза Газпром все купил
Alean
Alean ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:05
Там не только Матюнин, ВАР же то же одобрило назначение 100% липового пенальти в ворота Ростова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alean (раскрыть)
вчера в 21:03, ред.
И он выдумал пенальти в ворота Ростова, которого не было. Мяч отскочил в руку от груди. Это не пенальти. Матюнин жук. А в конце из кожи лез вон, чтобы Газпром забил, сплошные штрафные в строну Ростова. Но казаки выстояли. Браво Ростов. Вы победители реальные в этом матче.
kolpino08
kolpino08
вчера в 21:02
Федотов не авторитет, как арбитр.
С учетом того, как он сам судил.
Пенальт был.
Судья - олень.
Strashniy
Strashniy
вчера в 21:02, ред.
А что еще может сказать свиной арбитр, отстраненный за профнепригодность.
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 21:01, ред.
Ахахаха
Alean
Alean
вчера в 20:58
А в перерыве Матюнину объяснили что так судить не надо )))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:57
)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:57
Пока миллеры и федуны в футболе есть у нас футбола не будет.
Kolenok
Kolenok
вчера в 20:57
Кто же его удалит,он же памятник!
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