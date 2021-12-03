Судья Федотов о матче «Зенит» — «Ростов»: «Пенальти в ворота „Зенита“ был»

Российский арбитр Игорь Федотов дал свой комментарий по поводу эпизода с назначением пенальти в ворота «Зенита» в текущей игре 17-го тура чемпионата России «Зенит» — Ростов":

Судья верно назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Но надо было удалять Чистякова. Он совершал фол без попытки сыграть в мяч, а игрок «Ростова» мог бить по воротам следующим ударом – это лишение явной возможности забить гол.

Что касается второго гола, то «Зенит» хотел играть в футбол – пусть играет в него. Гол Комличенко «Зениту» засчитан верно. Это борьба, это футбол. Матюнин – мужик, который судит то, что видит. Так наш футбол станет лучше.