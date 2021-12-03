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Семак: «В концовке не хватило последнего паса»

вчера, 22:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Ростовом».

Плохо начали игру — первые 20 минут. Не хватало остроты, агрессивности, скорости. Что касается обороны, если брать созданные моменты у наших ворот, то допустили грубые ошибки и при первом, и при втором мяче. В конце был опасный момент у наших ворот — наверное, единственный такой момент.

Создали достаточно для победы сегодня. Но, к сожалению, в концовке не хватило последнего паса. Жаль, что не смогли победить сегодня, хотя очень хотелось. Такие матчи надо проводить более интенсивно. Соперник старался сбивать темп. И по такой игре, на мой взгляд, было добавлено очень мало.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 08:52
Просто у вас вошло в традицию что команда из низов таблицы должна выходить на игру с Зенитом в Питере с раздвинутыми булками, но ты Сережа забыл что это "Ростов" который всегда дает бой флагману...Был самый обычный недонастрой в команде - отсюда и результат))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:05
тебе тренеришке всегда уже 4-й год чего то не хватает, а тут элементарно Ватсон ты слабый недотренер
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:51
Ростовчане молодцы,выстояли!
Andy Rush
Andy Rush
сегодня в 00:32
так я прямо питерской темой от Шнура и скажу: "Х...и ты ноешь"? все в твоих руках было. Про76и
minai
minai
вчера в 23:59
Не хватило хорошего тренера.
5gjshpr7hepq
5gjshpr7hepq
вчера в 23:42
Очередной супер матч имени Сережи, 4 передач поперек поля + навес...на рукастого паспортиста . Желаю Азмуну покинуть зимой наш клуб... еще Бари и Клаудиньо ... хороших игроков нашли скауты ,не спорю. Еще Ракицкий может пульнуть ... остальных оставить Семаку для ... ммм как бы это назвать, ну пусть будет для антифутбола . Ну и судья молодец,после перерыва взял в руки и отсудил как надо тому же Сереже.
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:27
Такова судьба, судьбинушка !)
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:23
В том то и дело!
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:23
Уж больно часто это происходит. Особенно в еврокубках.
pomor45
pomor45
вчера в 22:48
Весьма типичное описание ещё одного матча, слитого аутсайдеру.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:40
Приветствую!И десять маловато было! Коли полено в атаке
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:39
Семак: не хватило денег
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:35
мозгов не хватало))) серОже))
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:34
это хорошо, что Ничья - Интрига для турнирной таблицы присутствует...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:18
Дзюба весь матч пытался прикинуться деревом. И ему это удалось. Тут никакой последний пас не поможет
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:15, ред.
Четыре минуты добавлено,а сыграли пять, разве это мало, или надо было десять?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:14
А в начале чего не хватало ???)
Futurista
Futurista
вчера в 22:14
Хорошо, что при пробитии пенальти последний пас не нужен....
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