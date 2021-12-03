Семак: «В концовке не хватило последнего паса»

Наставник «Зенита» дал комментарий после матча с «Ростовом».

Плохо начали игру — первые 20 минут. Не хватало остроты, агрессивности, скорости. Что касается обороны, если брать созданные моменты у наших ворот, то допустили грубые ошибки и при первом, и при втором мяче. В конце был опасный момент у наших ворот — наверное, единственный такой момент.

Создали достаточно для победы сегодня. Но, к сожалению, в концовке не хватило последнего паса. Жаль, что не смогли победить сегодня, хотя очень хотелось. Такие матчи надо проводить более интенсивно. Соперник старался сбивать темп. И по такой игре, на мой взгляд, было добавлено очень мало.