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Семак: «Предыдущие матчи мы начинали в три центральных защитника»

вчера, 19:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

Предыдущие матчи мы начинали в три центральных защитника. Сегодня — нет, поэтому те, кто играет в центре — и Кузяев, и Вендел — игроки более созидательного плана. Надеюсь, что в плане контроля мяча, движения, активности в атаке будет больше и с выходом Саши Ерохина.

Конечно, Сердар не смог полноценно подготовиться к игре, потому что отсутствовал из-за травмы. Сейчас в плотном режиме ему сложно. Он сыграл в прошлом матче достаточно много, наверное, сегодня сыграет. Это связано с тем, что у нас есть два нападающих, мы можем иногда ротировать состав, чтобы оба были в строю, свежими.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 21:07
Ну молодцы, сыграли как могли !)
beefs
beefs
вчера в 19:26
Зенит с Ростовом играет в полноги, это приведет к поражению...
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