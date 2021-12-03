Семак: «Предыдущие матчи мы начинали в три центральных защитника»

Наставник «Зенита» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

Предыдущие матчи мы начинали в три центральных защитника. Сегодня — нет, поэтому те, кто играет в центре — и Кузяев, и Вендел — игроки более созидательного плана. Надеюсь, что в плане контроля мяча, движения, активности в атаке будет больше и с выходом Саши Ерохина.

Конечно, Сердар не смог полноценно подготовиться к игре, потому что отсутствовал из-за травмы. Сейчас в плотном режиме ему сложно. Он сыграл в прошлом матче достаточно много, наверное, сегодня сыграет. Это связано с тем, что у нас есть два нападающих, мы можем иногда ротировать состав, чтобы оба были в строю, свежими.