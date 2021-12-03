Самедов: «„Спартак“ — фаворит в матче с „Ахматом“»

Бывший хавбек «Спартака» порассуждал о предстоящем матче 17-го тура РПЛ между москвичами и «Ахматом».

«Спартаку» надо бы хорошо закончить часть сезона перед зимней паузой. С «Наполи» дома была яркая победа. В том матче «Спартак» доказал, что может играть хорошо. Красно-белые в этой игре фавориты, играют дома. Сюрпризов в чемпионате бывает много, «Ахмат» непростая команда, поэтому как все сложится, точный результат сказать сложно.