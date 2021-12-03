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Самедов: «„Спартак“ — фаворит в матче с „Ахматом“»

вчера, 20:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат17:00 Не начался

Бывший хавбек «Спартака» Александр Самедов порассуждал о предстоящем матче 17-го тура РПЛ между москвичами и «Ахматом».

«Спартаку» надо бы хорошо закончить часть сезона перед зимней паузой. С «Наполи» дома была яркая победа. В том матче «Спартак» доказал, что может играть хорошо. Красно-белые в этой игре фавориты, играют дома. Сюрпризов в чемпионате бывает много, «Ахмат» непростая команда, поэтому как все сложится, точный результат сказать сложно.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 00:06
Весьма спорное утверждение.
протон
протон
вчера в 22:32
Доказал только болельщикам Наполи, а остальным)?
makkie
makkie
вчера в 21:29
Не сказал бы, что Спартак является фаворитом.

Ахмат одержал 3 победы в 3 последних турах. В том числе в гостях над Локомотивом. Похоже, в концовке года они только раскачиваются и прибавляют. А вот Спартак побеждает пока только в ЛЕ, зато в РПЛ дела хуже некуда. 10-е место и длинная серия без побед. И еще в уме матч года с Легией.

Думаю, матч получится боевым, победителя предугадать тяжело.
1bear
1bear
вчера в 21:21
может быть Спартаку повезёт и он сможет сыграть в ничью
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:15
Да отдайте Спартаку эти 3 очка, а то нервнвй срыв будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:06
Одна из самых смешных шуток Самеда. Спартак в принципе не может быть фаворитом ни в одном матче, а тем более с Ахматом. Гляньте где в таблице Ахмат и где Спартак. Игра крепкого середняка с записным аутсайдером ( 3 очка от зоны вылета и почетное 10 место).
YVG
YVG
вчера в 21:04, ред.
Ахмат единственная команда, которая всегда с удовольствием дарит очки спартаку, можно сказать, без борьбы, как сам спартак Зениту.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:54
Если бы они играли с Тереком в Лиге Европы - то безусловно Спартак был бы фаворитом. А так как матч пройдёт в РПЛ - то ещё не известно у кого больше шансов.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:51
"Ахмат" неплохо поднабрал очков в последних матчах, а вот "Спартаку" надо выбираться поближе к вершине турнирной таблице. Отсутствие Рассказова должно придать дополнительную надежность в обороне. Рискну предположить победу "Спартака".
drug01
drug01
вчера в 20:41
50 на 50 ничья!
beefs
beefs
вчера в 20:27
да Спартак в каждом матче фаворит, только часто бывает наоборот...
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