Самедов: «„Спартак“ — фаворит в матче с „Ахматом“»

Бывший хавбек «Спартака» Александр Самедов порассуждал о предстоящем матче 17-го тура РПЛ между москвичами и «Ахматом».
«Спартаку» надо бы хорошо закончить часть сезона перед зимней паузой. С «Наполи» дома была яркая победа. В том матче «Спартак» доказал, что может играть хорошо. Красно-белые в этой игре фавориты, играют дома. Сюрпризов в чемпионате бывает много, «Ахмат» непростая команда, поэтому как все сложится, точный результат сказать сложно.
Ахмат одержал 3 победы в 3 последних турах. В том числе в гостях над Локомотивом. Похоже, в концовке года они только раскачиваются и прибавляют. А вот Спартак побеждает пока только в ЛЕ, зато в РПЛ дела хуже некуда. 10-е место и длинная серия без побед. И еще в уме матч года с Легией.
Думаю, матч получится боевым, победителя предугадать тяжело.
Ахмат одержал 3 победы в 3 последних турах. В том числе в гостях над Локомотивом. Похоже, в концовке года они только раскачиваются и прибавляют. А вот Спартак побеждает пока только в ЛЕ, зато в РПЛ дела хуже некуда. 10-е место и длинная серия без побед. И еще в уме матч года с Легией.
Думаю, матч получится боевым, победителя предугадать тяжело.