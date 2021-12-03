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Бывший арбитр: «Судить предвзято матчи „Зенита“ в Петербурге невозможно»

вчера, 23:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин прокомментировал работу Алексея Матюнина, судившего матч 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (2:2).

Судить предвзято матчи «Зенита» в Санкт Петербурге невозможно. Если арбитр немного симпатизирует какому-то клубу, это будет очень сильно давить на него. Поэтому в объективности Матюнина я не сомневаюсь. Я всегда отмечал профессионализм этого арбитра. Да, по молодости у него были ошибки, и даже грубые, но в объективности я не сомневаюсь. Я знал его еще раньше, потому что был инспектором Матюнина. Но в моменте с голом Комличенко судья, по-моему, был прав.

По итогам встречи питерский клуб продолжает возглавлять таблицу, имея в своём активе 37 очков. «Ростов» располагается на 11-й строке (18 очков).

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 09:11
Условный Дзюба вдабавок еще бы схватился за лицо как в игре с Мальме и минут пять валялся бы на поле корчась от боли))
zyxel410
zyxel410 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
сегодня в 08:54
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 08:28
    А Матюнин вчера чем занимался, подводив результат к ничьей.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 07:54
    Столкнулись два игрока,один устоял на ногах второй нет.Подняли вселенский вой, тьфу!
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 07:53
    У вас в такое же отношение к 10 чемпионствам Спартака)...почему вы удивляетесь...непонятно...
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 07:46
    Как я понял Варюшина так это получается что судить предвзято в Петербурге это значит свистеть против Зенита))
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 07:33
    А оказалось что вполне можно.
    hecdsg3rv83e
    hecdsg3rv83e
    сегодня в 07:33
    8 оставшихся на поле несколько лет назад игроков Урала явно имеют другое мнение по этому поводу
    SHMEL258
    SHMEL258
    сегодня в 07:21
    Корпоративная этика от Варюшина...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 06:56
    Пенальти в ворота Ростова не было. Судья купи правила !
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 04:37
    Ростов был лучше .Факт
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 04:24
    Вкои веки Зенит нарвался на объективное судейсво и покащао мвой настоящий уровень. Росиов молодцы
    1bear
    1bear
    сегодня в 02:54
    спорное судейство,но Зенит сам виноват,что не дожали...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 02:43
    Чем Питер отличается от Ростова ?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 01:55
    А не в Питере возможно?
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 01:13, ред.
    Любой гол в ворота зенита это гол, даже если забит руками😁
    beefs
    beefs
    сегодня в 00:17
    Опять судейство, когда же это закончится...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:11
    Нет смысла говорить это...
    Зенит - это всего лишь 1/16 часть Лиги...
    А значит 15/16-х считают что непобеждённый Зенит...непременно воспользовался предвзятостью...)))
    И даже 100 чемпионств подряд не докажут им обратное...))
    протон
    протон
    вчера в 23:55
    Арбитр Федотов: "я болею за футбольный клуб Спартак, поэтому выражаю мнение их болельщиков"
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