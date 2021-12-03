Бывший арбитр: «Судить предвзято матчи „Зенита“ в Петербурге невозможно»

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин прокомментировал работу Алексея Матюнина, судившего матч 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (2:2).
Судить предвзято матчи «Зенита» в Санкт Петербурге невозможно. Если арбитр немного симпатизирует какому-то клубу, это будет очень сильно давить на него. Поэтому в объективности Матюнина я не сомневаюсь. Я всегда отмечал профессионализм этого арбитра. Да, по молодости у него были ошибки, и даже грубые, но в объективности я не сомневаюсь. Я знал его еще раньше, потому что был инспектором Матюнина. Но в моменте с голом Комличенко судья, по-моему, был прав.
По итогам встречи питерский клуб продолжает возглавлять таблицу, имея в своём активе 37 очков. «Ростов» располагается на 11-й строке (18 очков).
Зенит - это всего лишь 1/16 часть Лиги...
А значит 15/16-х считают что непобеждённый Зенит...непременно воспользовался предвзятостью...)))
И даже 100 чемпионств подряд не докажут им обратное...))
Зенит - это всего лишь 1/16 часть Лиги...
А значит 15/16-х считают что непобеждённый Зенит...непременно воспользовался предвзятостью...)))
И даже 100 чемпионств подряд не докажут им обратное...))