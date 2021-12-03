Бывший арбитр: «Судить предвзято матчи „Зенита“ в Петербурге невозможно»

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин прокомментировал работу Алексея Матюнина, судившего матч 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (2:2).

Судить предвзято матчи «Зенита» в Санкт Петербурге невозможно. Если арбитр немного симпатизирует какому-то клубу, это будет очень сильно давить на него. Поэтому в объективности Матюнина я не сомневаюсь. Я всегда отмечал профессионализм этого арбитра. Да, по молодости у него были ошибки, и даже грубые, но в объективности я не сомневаюсь. Я знал его еще раньше, потому что был инспектором Матюнина. Но в моменте с голом Комличенко судья, по-моему, был прав.