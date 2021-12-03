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Орлов: «Дзюба даже в матче с „Ростовом“ не смог быть лидером»

вчера, 23:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на результат матча «Зенит» — Ростов».

Ну и, конечно, Дзюба… Скорости нет! Ну он уже все… Даже в матче с «Ростовом» не смог быть лидером. Сколько он проиграл единоборств? Осипенко вышел победителем в этих дуэлях.

Стоит ли говорить о том, что сказывается возраст Дзюбы? Не знаю… Ибрагимович старше, но резче. На мой взгляд, Артем тренируется не так, как надо было бы. Вот вам и результат.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:19
всё проходит, время не остановишь
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
сегодня в 08:51
Спасибо "Ростову" - не только у Лидера РПЛ очки отобрал, но и открыл глаза Орлову, Боярскому и куче других футбольных специалистов на "лидерские" качества Дзюбы и необходимость вызова его в сборную России.
ABir
ABir
сегодня в 08:25
Артём уже и сам все понимает, доиграет чемпионат и будет завязывать. Ему только наверное хочется как-то это красиво обставить, да и рекорд какой-нибудь установить
Gahi
Gahi
сегодня в 08:05
Закон природы, последние дни старого льва из-за больного состояния его выгнали из прайда, а охотиться сам он уже не может. Артём ещё не так стар, чтобы спускать всё на самотёк, то что он в плохой форме так это видно и невооружённым глазом. Видать собрался встречать новый год, рано ещё впереди игра с "Челси". Так что всё в руках Артёма, на сколько быстро он сможет подтянуть свою игровую форму. Удачи
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 08:04
Орлов прав в кои то веки. Странно, что Дзюба прям на поле корни не пустил...)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:29
Его звёздные денёчки уже прошли.
ugb2s824ev9j
ugb2s824ev9j
сегодня в 07:27
На мой взгляд, Артем тренируется не так, как надо было бы.

На взгляд всех видевших видос "Дзюпка яростный кулак", он тренируется очень не так
Аксинья
Аксинья
сегодня в 06:46
Металл и тот стареет, а дерево и подавно))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:02
Гена списал Рукаку в утиль)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:57
Дзюба сдулся давно .
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:56
Напоминает "аа... мочи Дзюбу"
1bear
1bear
сегодня в 01:26
неожиданно,обычно Орлов только дифирамбы игрокам Зенита пел,но тут даже него пробило - совсем Артёмка плох,или это личное???))))))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:50
Срок годности закончился у Деревянного рукоблуда,за то блудная рука быстрая очень.
Andy Rush
Andy Rush
сегодня в 00:43
Кто бы что не говорил - за последние 10 лет - лучше Дзюбы форварда нет. Давайте посмотрим на статистику, Соболев, Зеболотный? Проблема не в нем - проблема в ассистентах и в тренере. как они играли л с Халком и Данни...Шедевр! Это мое мнение! Нет сейчас в РПЛ игроков такого уровня. Тоже самое я скажу про Олега Шатова - загнобили парня!!! Дзюба отрабатывает на все 146%, имхо, а вопросы к тренеру и к менеджменту команды. ЗЫ. И сборной
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:20
Дзюба доигрывает то что должен доиграть по контракту...
Если он будет играть чуть хуже или чуть лучше - это никак не скажется на его статусе, вызове в сборную, положению в команде, да и положению самой команды в таблице...
makkie
makkie
сегодня в 00:17
Боярский с Орловым вначале хвалят Дзюбу, а потом критикуют.
Определились бы уже!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 00:12
Орлов человек-флюгер. Когда Дзюба много забивал Орлов ему оды пел. А сейчас Дзюба из-за возрастал стал медленным и меньше забивать Орлов переобулся и стал его критиковать
Garrincha58
Garrincha58 ответ minai (раскрыть)
сегодня в 00:06
жаль что этого не понимает Миллер
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:06
Срок годности Дзюбы подошел к концу.
drug01
drug01
сегодня в 00:05
Запас уже кончился
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 00:05, ред.
пусть ещё перезаключит контракт на три года и шлёпает по полю вместе с Семаком две главные беды в Зените,но в следующее воскресенье Динамо покажет какой тренер Семак
minai
minai
сегодня в 00:03
Наконец-то дошло и до Гены-тугодума.
Tostao
Tostao
сегодня в 00:01
Здесь Орлов прав.
Futurista
Futurista
вчера в 23:58
Что значит даже с Ростовом?)...вот от такого отношения к соперникам у Зенита и возникают проблемы с игрой и судейством...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:56
Тренировки Артема не те - тренирует кисть, а нужно все остальное!
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:54
Кстати мушкетера что то не слышно)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:48
О чем вы, Геннадий, львы же не стареют. И остался у Дзюбы в защитниках мушкетер, один за всех.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:47
Странно, что это говорит Орлов) несколько раз даже перечитал.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:47
Дзюба весь матч пытался прикинуться деревом. И ему это успешно удалось
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