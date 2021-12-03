Орлов: «Дзюба даже в матче с „Ростовом“ не смог быть лидером»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на результат матча «Зенит» — Ростов».
Ну и, конечно, Дзюба… Скорости нет! Ну он уже все… Даже в матче с «Ростовом» не смог быть лидером. Сколько он проиграл единоборств? Осипенко вышел победителем в этих дуэлях.
Стоит ли говорить о том, что сказывается возраст Дзюбы? Не знаю… Ибрагимович старше, но резче. На мой взгляд, Артем тренируется не так, как надо было бы. Вот вам и результат.
На взгляд всех видевших видос "Дзюпка яростный кулак", он тренируется очень не так
На взгляд всех видевших видос "Дзюпка яростный кулак", он тренируется очень не так
Если он будет играть чуть хуже или чуть лучше - это никак не скажется на его статусе, вызове в сборную, положению в команде, да и положению самой команды в таблице...
Если он будет играть чуть хуже или чуть лучше - это никак не скажется на его статусе, вызове в сборную, положению в команде, да и положению самой команды в таблице...
Определились бы уже!
Определились бы уже!