Орлов: «Дзюба даже в матче с „Ростовом“ не смог быть лидером»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на результат матча «Зенит» — Ростов».

Ну и, конечно, Дзюба… Скорости нет! Ну он уже все… Даже в матче с «Ростовом» не смог быть лидером. Сколько он проиграл единоборств? Осипенко вышел победителем в этих дуэлях.

Стоит ли говорить о том, что сказывается возраст Дзюбы? Не знаю… Ибрагимович старше, но резче. На мой взгляд, Артем тренируется не так, как надо было бы. Вот вам и результат.