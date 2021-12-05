Холанд о матче с «Баварией»: «На Ройсе был чистый пенальти»

Нападающий «Боруссии» Дортмунд высказался о судействе в прошедшем поединке его команды против мюнхенской «Баварии» в рамках 14-го тура Бундеслиги:

Я думаю, это скандальное судейство. Был явный пенальти на Ройсе. Я сказал рефери: «Почему ты просто не пошел и не посмотрел ( VAR )?». Он сказал, что в этом нет необходимости, как высокомерный ... Нет, мне нужно немного успокоиться.