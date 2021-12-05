ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2021/2022

Холанд о матче с «Баварией»: «На Ройсе был чистый пенальти»

вчера, 08:22
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд высказался о судействе в прошедшем поединке его команды против мюнхенской «Баварии» в рамках 14-го тура Бундеслиги:

Я думаю, это скандальное судейство. Был явный пенальти на Ройсе. Я сказал рефери: «Почему ты просто не пошел и не посмотрел (VAR)?». Он сказал, что в этом нет необходимости, как высокомерный ... Нет, мне нужно немного успокоиться.

Матч двух лидирующих команд чемпионата закончился гостевой победой «Баварии» (3:2). «Немецкая машина» возглавляет турнирную таблицу, опережая «шмелей» на 4 очка.

Все новости
Ибрагимович хотел бы выступать за Милан вечно
Сегодня, 09:52 Комментарии1
Мбаппе: «Когда играешь с Неймаром и Месси, дерзко называть себя боссом»
Сегодня, 09:03 Комментарии5
Джеррард – об игре с «Ливерпулем» на «Энфилде»: «Хочу увезти оттуда победу»
Вчера, 23:45 Комментарии7
Ибрагимович в автобиографии: «В МЮ с меня вычли фунт за фруктовый сок»
Вчера, 12:46 Комментарии13
Рангник: «Наша команда проиграла „Ливерпулю“ 0:5. Нужно быть реалистом»
Вчера, 11:20 Комментарии11
Хави: «„Барселона“ способна поехать в Мюнхен и победить»
Вчера, 10:35 Комментарии50
Сортировать
Все комментарии
Adolf33
Adolf33 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 13:35
Игру смотрел? Или просто так пишешь?
Бавария вчистую переиграла. Это все детские капризы Хохланда и БелингХама- очень уж хотелось, но.... не смогли.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:38
Соглашусь с Эрлингом. Победитель должен был быть другой.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:36
Даже в Германии подсуживают.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 08:32
Да там фишка в том, что перед этим был оффсайд.
Adolf33
Adolf33 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 08:28
Не было! Оба шли на мяч, Ройс не устоял.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 08:24
Пенальти чистый был!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100