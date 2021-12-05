Холанд о матче с «Баварией»: «На Ройсе был чистый пенальти»

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд высказался о судействе в прошедшем поединке его команды против мюнхенской «Баварии» в рамках 14-го тура Бундеслиги:
Я думаю, это скандальное судейство. Был явный пенальти на Ройсе. Я сказал рефери: «Почему ты просто не пошел и не посмотрел (VAR)?». Он сказал, что в этом нет необходимости, как высокомерный ... Нет, мне нужно немного успокоиться.
Матч двух лидирующих команд чемпионата закончился гостевой победой «Баварии» (3:2). «Немецкая машина» возглавляет турнирную таблицу, опережая «шмелей» на 4 очка.
Бавария вчистую переиграла. Это все детские капризы Хохланда и БелингХама- очень уж хотелось, но.... не смогли.
Бавария вчистую переиграла. Это все детские капризы Хохланда и БелингХама- очень уж хотелось, но.... не смогли.