Доннарумма: «„Милан“ был моей семьей, но они сделали свой выбор, а я свой»

Голкипер ПСЖ в очередной раз высказался об уходе из «Милана».

«Милан» был моей семьей, но они сделали свой выбор, а я свой. У меня нет проблем с фанатами, клубом или бывшими товарищами по команде. Они остались в моем сердце.