Доннарумма: «„Милан“ был моей семьей, но они сделали свой выбор, а я свой»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма в очередной раз высказался об уходе из «Милана».
«Милан» был моей семьей, но они сделали свой выбор, а я свой. У меня нет проблем с фанатами, клубом или бывшими товарищами по команде. Они остались в моем сердце.
Напомним, что недавно Доннарумма получил престижную вратарскую премию.
«Я не пожалел о соглашении Доннаруммы с «ПСЖ». Проблем нет, и ситуация под контролем»,
Так что все норм)))
«Я не пожалел о соглашении Доннаруммы с «ПСЖ». Проблем нет, и ситуация под контролем»,
Так что все норм)))