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Доннарумма: «„Милан“ был моей семьей, но они сделали свой выбор, а я свой»

вчера, 17:54

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма в очередной раз высказался об уходе из «Милана».

«Милан» был моей семьей, но они сделали свой выбор, а я свой. У меня нет проблем с фанатами, клубом или бывшими товарищами по команде. Они остались в моем сердце.

Напомним, что недавно Доннарумма получил престижную вратарскую премию.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:27, ред.
я рад что ты покинул нас, ты какой то самоуверенный, играй там в своем ПСЖ
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:43
Футбольный агент Мино Райола высказался о работе с трансфером Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ».

«Я не пожалел о соглашении Доннаруммы с «ПСЖ». Проблем нет, и ситуация под контролем»,
Так что все норм)))
протон
протон
вчера в 20:42
Сердце принадлежит Милану, но зов кошелька сильнее
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:35
Дааа!Таких агентов иметь как Райола опасно!Деньгами обижен не будешь а вот ....хз короче(((
Milan199675
Milan199675
вчера в 20:26
Доннарумма: «„Милан“ был моей семьей, но я сделал свой выбор, и променял семью на деньги».
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:56
Нет, хлопчик, выбор сделал ты - бабло! Сиди теперь на банке.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:39
ХЗ, Навас тоже топ, надо было думать куда переходишь
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:28
Доннарумма «Форсаж» что ли на парижской скамейке смотрит? Цитатами Вин Дизеля говорить начал.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:02
Не мне судить но думаю парень выбрал деньги и это его право
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:55
Деньги твоя семья...
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