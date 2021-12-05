«Я заслуживаю большего». Роналду согласился с тем, что Месси «украл» «Золотой мяч»

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Роналду и Месси редко говорят о своем соперничестве. Но если это происходит, возникает буря. «Соккер.ру» — о новой волне и предыдущих.

«Факты»

Сложно найти человека, который не согласился бы с тем, что за последние лет 15 главным соперничеством в мировом футболе было противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Оно было очным, заочным, перетекало в разные фазы, становилось более или менее напряженным.

Но все делились на два лагеря по принципу предпочтения португальца или аргентинца. Сейчас острота этого противостояния кажется не такой значительной, однако после очередной церемонии вручения «Золотого мяча» искра вспыхнула. Месси взял седьмой трофей, а Роналду по итогам голосования занял только шестое место.

Многие обвинили Лионеля в «краже» «Золотого мяча», только в качестве жертвы выступал не Роналду, а Роберт Левандовски, которого аргентинец опередил на 33 голоса. А Криштиану отстал от Месси на 435 голосов. Но почему же снова вспышка случилась между Роналду и Лионелем и их сторонниками?

Всего одного слова хватило, чтобы все СМИ опять заговорили об их противостоянии. И это слово было написано Роналду в Инстаграме. Авторы фан-аккаунта Криштиану в одном из своих постов подробно расписали все достижения португальца в 2021 году, прежде чем назвать награду Месси кражей, грязью и позором. Сам Роналду, подписанный на этот аккаунт, прокомментировал пост коротко: «Факты». Конечно, это было воспринято как согласие с тем, что Месси получил награду незаслуженно.

Надо заметить, что Роналду и Месси нечасто говорили друг о друге, а их соперничество в целом оказывалось достаточно корректным. Но все же иногда некоторые моменты выдавали отношение португальца к Лионелю, к его заслугам и своим достижениям на этом фоне. Можно вспомнить слова Роналду, которые в прошлые годы становились триггером для обсуждения противостояния и того, кто из них «более заслуженный».

Ноябрь 2008 года. «Я на первом, втором и третьем местах»

После потрясающего сезона в «Манчестер Юнайтед», когда Роналду забил 42 мяча в 49 матчах, португалец стал обладателем своего первого «Золотого мяча», опередив Месси и Фернандо Торреса. Это был первый раз, когда Месси и Роналду столкнулись в борьбе за данный трофей.

И первый заметный случай, когда Роналду раздул пламя в их противостоянии. Получив награду, Роналду заявил, что у него нет конкурентов, и что он мог бы быть на всех трех призовых местах. Конечно, он говорил это в шутку, но «все всё понимают».

«Я первый, второй и третий лучший игрок в мире», — сказал Роналду. – «Но есть и другие хорошие кандидаты: Кака, Месси и Торрес».

Май 2012 года. «Нельзя сравнить „Феррари“ с „Порше“

В 2009 году Роналду за рекордные 80 миллионов фунтов перешел в „Реал“, где уже лицом к лицу столкнулся с Месси. После первого пропущенного удара Лионель отыгрался мощно, взяв следующие четыре „Золотых мяча“ подряд, а также выиграл трижды Ла Лигу в первые годы пребывания Роналду на „Сантьяго Бернабеу“.

Португалец все же взял свой первый чемпионский титул в Испании под руководством Жозе Моуриньо, заявив затем, что он остается лучшим игроком мира, несмотря на то, что на тот момент у него было на три „Золотых мяча“ меньше, чем у Месси.

„Некоторые люди говорят, что я лучше, другие – что он. Но пусть окружающие решают, кто лучший“, — сказал Роналду. – „На данный момент я думаю, что это я. Иногда сравнения с Месси меня утомляют. Его, думаю, тоже. Потому что нас все время сравнивают. Нельзя сравнивать „Феррари“ с „Порше“, потому что у них разные двигатели. Он делает все лучшее для „Барселоны“, я – для „Реала“. Иногда мы сталкиваемся друг с другом в турнирах. Но „Реал“ и „Барселона“ потому и являются лучшими в мире, что все друг друга подстегивают. Не только я и Месси, но и другие игроки“.

Ноябрь 2014 года. Скандал с обзывательствами

За время игры Месси и Роналду в Испании местные СМИ нередко раздували скандалы, выуживая какие-нибудь мелкие и не очень факты из их отношений. В разгар их испанского соперничества, которое становилось все более яростным, известный журналист Гильем Балаге в своей книге о Месси написал, что Роналду регулярно в разговоре с окружающими называет Лионеля оскорбительным словом. Роналду категорически отверг эти обвинения.

„Ходят слухи, что я якобы использую оскорбления, говоря о Месси“, — заявил Роналду. – „Это абсолютно не так. Я уверяю, что мой адвокат подаст в суд на виновных во лжи. Я с огромным уважением отношусь ко всем своим коллегам, включая Месси“.

В книге Балаге говорится, что Роналду и Месси далеко не друзья, но на публике ведут себя уважительно друг к другу. Также журналист утверждал, что несколько игроков „Реала“ ему сообщили, будто Роналду называет этим оскорбительным словом не только Месси, но и тех, кто с ним общается.

Февраль 2016 года. „Мне не нужны их маленькие объятья и поцелуи“

К соперничеству „Реала“ и „Барселоны“, Роналду и Месси в какой-то момент добавилось и сравнение атакующих троиц этих клубов. В „Барселоне“ трио с Месси составляли Неймар и Суарес, а в „Реале“ к Роналду добавляли Бензема и Бэйла.

Многие отмечали сходства и различия между тройками. И если между Месси, Неймаром и Суаресом возникли дружеские отношения, перешедшие и за пределы поля, то Роналду не нуждался в излишней близости с партнерами по атаке, о чем открыто и сказал.

„Откуда мы знаем, что их отношения реально такие? Только из написанного“, — сказал Роналду. – „Когда я был в МЮ , я не разговаривал с Гиггзом, Скоулзом и Фердинандом, не считая обычного „доброго утра“. Но мы выиграли вместе Лигу чемпионов. Мы разговаривали на поле, и только это имело значение. Имеет ли значение, что я не хожу ужинать с Бензема, и Бэйл не приходит ко мне в гости? Это не важно. Эти маленькие ужины, маленькие объятья, маленькие поцелуи для меня ничего не значат“.

Январь 2017 года. „Жаль, что они не смогли быть здесь“

После победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов Роналду снова стал лучшим и получил награду. Принимая ее в Цюрихе, Криштиану выразил сожаление, что Месси не может присутствовать на церемонии. Никто из „Барселоны“ на нее не приехал – клуб сослался на очень напряженный график.

„Я хотел бы поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Спасибо“, — сказал Роналду. – „Мне нечего добавить. Награды говорят сами за себя. Я очень рад. И мне очень жаль, что некоторых из „Барселоны“ нет с нами. Это понятно. Но спасибо всем“.

Май 2018 года. „Мы не говорим о Месси“

В 2018 году разоткровенничалась родная сестра Криштиану, Катя. Она заявила, что за пределами футбольного поля Роналду старается избегать разговоров о футболе, а также о Месси, учитывая их соперничество.

„Мы не говорим о Месси в нашем доме“, — сказала Катя в интервью L’Equipe. – „Криштиану знает, что снаружи бушует вихрь, но он уверен, что когда заходит внутрь дома, оказывается под защитой. Здесь он заряжается силами“.

Декабрь 2018 года. „Может, он скучает по мне“

Летом 2018 года Роналду покинул Испанию и перебрался в „Ювентус“. Его прямое соперничество с Месси подошло к концу, но Криштиану не упустил возможность подчеркнуть свое бесстрашие перед новым вызовом. Ранее ему удавалось добиться успеха в Англии и Испании, а теперь он поехал покорять Италию. Журналисты, конечно, спросили, скучает ли он по Месси.

„Нет. Но, может, он скучает по мне. Я играл в Англии, Испании, Италии, Португалии, а он только в Испании. Я принял вызов“, — сказал Роналду. „Однако если он там счастлив, я его уважаю. Он фантастический игрок, хороший парень, но я ни о чем не скучаю здесь. Это моя новая жизнь, и я рад“.

Его „новая жизнь“ продлилась недолго, и Роналду вернулся в МЮ . Правда, вскоре снова прилетит в Турин, но уже чтобы выступить перед прокурором.

Сентябрь 2019 года. „Я бы хотел большего и заслужил это“

В 2018 году доминирование Месси и Роналду прервал Лука Модрич, получив „Золотой мяч“. У португальца и аргентинца к тому времени было по пять наград. Оба претендовали на очередной трофей в 2019 году. И Роналду перед церемонией тогда утверждал, что он более достоин награды.

„Я бы хотел большего и думаю, что заслужил это“, — сказал Роналду. – „Месси фантастический парень, фантастический игрок. Он вошел в историю футбола, но я думаю, что мне нужно шесть, семь или восемь трофеев, чтобы быть выше. Мы с ним не друзья, но мы делим этот уровень уже 15 лет. У меня с ним в целом хорошие отношения. Я знаю, что он подстегивал меня становиться лучше, а я подталкивал его к этому“.

В конечном итоге Месси вырвался вперед в 2019-м, взяв шестой „Золотой мяч“. А в 2021-м Лионель ушел в отрыв, завоевав седьмой трофей, что практически наверняка гарантирует его первенство в этом трофейном зачете в борьбе с Роналду. Впрочем, сам Лионель меньше старается говорить именно об этом противостоянии с португальцем.