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Джесси Марш уволен с поста главного тренера «РБ Лейпциг»

вчера, 13:36

Главный тренер «РБ Лейпциг» Джесси Марш уволен со своего поста. Об этом сообщил клуб в своём Twitter.

Джесси Марш был объявлен главным тренером «РБ Лейпциг» 29 апреля 2021 года, сменив ушедшего в «Баварию» Юлиана Нагельсманна.

«Лейпциг» занимает промежуточное 11-е место в турнирной таблице по итогам 14 туров и может сместиться ещё ниже, если «Боруссия» Менхенгладбах выиграет свой домашний матч против «Фрайбурга».

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 18:56
В Лейпциге виноваты сами. После ухода Нагельсманна, были другие достойные кандидаты, но выбрали тогда Марша
протон
протон
вчера в 17:39
Гисдоля берите, Рангник одобряет.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:26
Джесси Марш не справился в Лейпциге. Логичная отставка.
RTS-25
RTS-25
вчера в 16:33
Не потянул американец немецкий футбол.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:43
Черчесов может стать главным тренером РБ Лейпциг)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:06
Погорячились .100 %
112910415
112910415
вчера в 14:57
в Локо не пойдёт ?
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:28
Джесси Марш получил приказ "МАРШ!!!"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:28
Нет результатов, а теперь нет и тренера, крутяк!
beefs
beefs
вчера в 14:26
этого следовало ожидать, кандидат в Локо...
Брулин
Брулин
вчера в 14:16
Марш отлично работал в Зальцбурге, но уровень главной команды не потянул. Ничего кроме беготни он предложить не сумел, только Нкунку при нём раскрылся - единственный положительный момент.
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:02
Привет дружище ✊.
Я уже даже не знаю кому кого лучше, тут в руководствах клубов если такое шапито, то нам крестьянам вообще не понять кому что надо !)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:01
Ну теперь Маршу прямая дорога в МЮ или в Локомотив !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:00
Почему раньше не уволили?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:58
Сейчас Шнобель Инсайдерян вылезет с достоверными сообщениями о интересе РБ к Усачу.
particular
particular
вчера в 13:52
Не задался американский эксперимент в немецком футболе...
ДСА
ДСА
вчера в 13:51
Тренер не тянет, из лидеров Лейпциг скатился в середняки.
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:50
Доброго Здоровья, Ironigor!
А может вместо Гиздоля в Локомотив, там немцам больше доверяют, чем в Спартаке. В Спартаке итальянцев сейчас предпочитают, хотя в прошлом году Тедеско привёл их к медалям.
Gahi
Gahi
вчера в 13:41
Они тоже наверное будут рассматривать кандидатуру Станислава Саламовича Черчесова. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:40, ред.
Жизнь тренера.
Теперь есть ещё один кандидат для Спартака , уж точно лучше чем Ваноли.
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