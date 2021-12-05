Джесси Марш уволен с поста главного тренера «РБ Лейпциг»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Джесси Марш уволен со своего поста. Об этом сообщил клуб в своём Twitter.
#RBLeipzig and head coach Jesse #Marsch have mutually agreed to part ways. Jesse Marsch has been released from his contract with immediate effect.— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 5, 2021
⚪🔴 #WeAreLeipzig pic.twitter.com/JQYkaCUJam
Джесси Марш был объявлен главным тренером «РБ Лейпциг» 29 апреля 2021 года, сменив ушедшего в «Баварию» Юлиана Нагельсманна.
«Лейпциг» занимает промежуточное 11-е место в турнирной таблице по итогам 14 туров и может сместиться ещё ниже, если «Боруссия» Менхенгладбах выиграет свой домашний матч против «Фрайбурга».
Я уже даже не знаю кому кого лучше, тут в руководствах клубов если такое шапито, то нам крестьянам вообще не понять кому что надо !)
Я уже даже не знаю кому кого лучше, тут в руководствах клубов если такое шапито, то нам крестьянам вообще не понять кому что надо !)
А может вместо Гиздоля в Локомотив, там немцам больше доверяют, чем в Спартаке. В Спартаке итальянцев сейчас предпочитают, хотя в прошлом году Тедеско привёл их к медалям.
А может вместо Гиздоля в Локомотив, там немцам больше доверяют, чем в Спартаке. В Спартаке итальянцев сейчас предпочитают, хотя в прошлом году Тедеско привёл их к медалям.
Теперь есть ещё один кандидат для Спартака , уж точно лучше чем Ваноли.
Теперь есть ещё один кандидат для Спартака , уж точно лучше чем Ваноли.