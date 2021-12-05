Джесси Марш уволен с поста главного тренера «РБ Лейпциг»

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вчера, 13:36

Главный тренер «РБ Лейпциг» уволен со своего поста. Об этом сообщил клуб в своём Twitter.

#RBLeipzig and head coach Jesse #Marsch have mutually agreed to part ways. Jesse Marsch has been released from his contract with immediate effect.



⚪🔴 #WeAreLeipzig pic.twitter.com/JQYkaCUJam — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 5, 2021

Джесси Марш был объявлен главным тренером «РБ Лейпциг» 29 апреля 2021 года, сменив ушедшего в «Баварию» .

«Лейпциг» занимает промежуточное 11-е место в турнирной таблице по итогам 14 туров и может сместиться ещё ниже, если «Боруссия» Менхенгладбах выиграет свой домашний матч против «Фрайбурга».