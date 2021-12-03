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«Спартак» назначит менеджера по развитию молодых игроков

вчера, 13:28

В «Спартаке» зимой может появиться новый менеджер.

По информации источника, специалист будет отвечать за академию и развитие молодых игроков. С большой долей вероятности им станет алжирец Антар Яхья. Стороны давно ведут переговоры и близки к соглашению.

Яхья выступал за сборную Алжира с 2004 по 2012 год, также он известен по игре за «Бохум».

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Источник: championat.com
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Все комментарии
ЧиП
ЧиП ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 23:06
Да и сын в академии Спартака занимается😁
ЧиП
ЧиП
вчера в 23:04
Бред 🤒
Где откопали то 🤔
Бред 🙆🏻‍♂️
bsww
bsww
вчера в 18:06
я бы предпочёл, чтобы в голосовании добавили 4-ый вариант - ДА, НО НЕ ОН
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:44
Менеджер по развитию недоразвитых футболистов. ЭкзотИк...
sash71
sash71
вчера в 16:43
Мдаааа…..жаль смотреть на сегодняшний Спартак. Вроде и денег не жалеют владельцы, вроде и клуб не бедствует, вроде все игроки обогреты, одеты и накормлены, а игры как не было так и нет. Правда отельным столбняком стоят матчи в ЛЕ там вроде как более или менее лучше. Но внутренний чемпионат для болел Спартака сплошное разочарование. Из года в год старт многообещающий но чем ближе экватор тем шарик сдувается и сдувается. Вообще уже дело дошло до того, что Спартак перестали давно считать фаворитом турнира. Дожились однако !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:20
Иностранное дерь ..........мо и пахнет по другому ?! )))
протон
протон
вчера в 15:54
Это про этих арабов с деньгами писали? Писали вроде С деньгами, а не ЗА деньгами.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:17
Пора вмешаться в политику общенародной команды властям.

Берут неизвестного человека...
Сергей19
Сергей19
вчера в 15:13
Интересно он кто вообще-то? А что в России не нашлось нужных специалистов. Я в шоке.
berda2003
berda2003
вчера в 14:40
возьмите аршавина - в зените он молодых уже развил, теперь пи...доболит на матч тв, русский язык немного знает...
ДСА
ДСА
вчера в 14:35
Как будто русских не нашлось.
Strashniy
Strashniy
вчера в 14:30
Неужели будет развивать молодежь в ташаевых, зобниных и рассказовых?
drug01
drug01
вчера в 14:14
Интересно всё это... Забавно
Strashniy
Strashniy
вчера в 14:11
Даже алжирцы уже принялись доить Луккойл.
YVG
YVG
вчера в 14:10
Лучший менеджер спартака по кадрам - гороскоп Федунихи.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:08
Яхья мать его антар, вы что со Спартаком то творите?!
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:04
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:02
Даже представить трудно собеседование...)))

-Вы работали в Академии ?
-Нет
-Вы тренер?
-Нет
-Вы менеджер?
-Пока нет.
-Вы знаете русский язык?
-Нет.
-Вы нам подходите.
makkie
makkie
вчера в 13:43
Все эти перестановки и назначения малоэффективны.
Главный корень бед Спартака до сих пор в уютном кресле - речь о Федуне. Ну или о тех кукловодах, которые руководят его действиями.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:41
По гороскопу как раз подойдёт! Зарема утвердила , с Я начинается и на Я заканчивается, самое то !!!☝😉
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 13:37
Не Титов не Тихонов ...да точно Алжирец!!!...Здорово!!!!
LOpp
LOpp ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:35
Зарема когда в Садоводе одежду покупала нарыла его там.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:31
Интересно знать где они его нарыли.
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