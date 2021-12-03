«Спартак» назначит менеджера по развитию молодых игроков

В «Спартаке» зимой может появиться новый менеджер.
По информации источника, специалист будет отвечать за академию и развитие молодых игроков. С большой долей вероятности им станет алжирец Антар Яхья. Стороны давно ведут переговоры и близки к соглашению.
Яхья выступал за сборную Алжира с 2004 по 2012 год, также он известен по игре за «Бохум».
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-Нет.
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