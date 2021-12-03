Каррик покинул «Манчестер Юнайтед» после победы над «Арсеналом»

Майкл Каррик покинул «Манчестер Юнайтед».
Тренер объявил об уходе из клуба после победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 14-го тура АПЛ. Каррик не будет работать в штабе Ральфа Рангника.
Напомним, что Майкл исполнял обязанности главного тренера МЮ после увольнения Оле-Гуннара Сульшера в прошлом месяце.
Каррик выступал за МЮ в качестве игрока с 2006 по 2018 год. С 2018 года работал в тренерском штабе Сульшера.
...да и сэр Алекс, думаю, много лет уже огорченный сидит
...да и сэр Алекс, думаю, много лет уже огорченный сидит