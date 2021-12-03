Каррик покинул «Манчестер Юнайтед» после победы над «Арсеналом»

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вчера, 08:10

покинул «Манчестер Юнайтед».

Тренер объявил об уходе из клуба после победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 14-го тура АПЛ . Каррик не будет работать в штабе Ральфа Рангника.

Напомним, что Майкл исполнял обязанности главного тренера МЮ после увольнения Оле-Гуннара Сульшера в прошлом месяце.