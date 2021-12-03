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Каррик покинул «Манчестер Юнайтед» после победы над «Арсеналом»

вчера, 08:10
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Майкл Каррик покинул «Манчестер Юнайтед».

Тренер объявил об уходе из клуба после победы над «Арсеналом» (3:2) в матче 14-го тура АПЛ. Каррик не будет работать в штабе Ральфа Рангника.

Напомним, что Майкл исполнял обязанности главного тренера МЮ после увольнения Оле-Гуннара Сульшера в прошлом месяце.

Каррик выступал за МЮ в качестве игрока с 2006 по 2018 год. С 2018 года работал в тренерском штабе Сульшера.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:02
Кэррик красавец, уважение! Удачи в тренерской карьере!
Есть у меня ощущение, что приключения МЮ не закончатся на этом
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:50
Думаю, Майкл принял такое решение отчасти от того, что был огорчен решением руководства назначить главным Рангника, ведь МЮ со времен ухода сэра Алекса переживает не лучшие времена, смена тренера в середине сезона почти всегда мероприятие сомнительное и рискованное, а тут еще делают главным тренера с сомнительной репутацией и не имеющего тренерской практики за последние годы, да ещё и предательски сбегающего с последнего места работы(это я о Рангнике, имхо). Я бы понял, если б назначили Зидана ну или кого другого с проверенной репутацией, а тут, вместо того, чтобы дать шанс, человеку, отдавшему клубу жизнь, имеющему авторитет среди действующих игроков(также как, в принципе, было с Сульшером), отдают место сомнительному дядьке, сыскавшему себе минуту славы в бундеслиге 5 лет назад, который как голодная собака кидается на эту косточку, как последний раз в жизни, при этом предавая своего последнего кормильца. Я бы тоже огорчился такому решению...
...да и сэр Алекс, думаю, много лет уже огорченный сидит
pele1981
pele1981 ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 12:47
Можно подумать, что немец такой высококлассный специалист, что просто слов нет))))))))
pele1981
pele1981 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:46
А чувак к успеху шел, но не свезло, не фартануло!)))))
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:03, ред.
Не срослось
STVA 1
STVA 1 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 12:00
Как это зря!Он не входит в планы по распилу 100 лямов аглиЦких немцем)))
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 10:29
У Каррика яица покрепче - Роналду сумел посадить на лавку и выдать результат с чемпионом и лидером АПЛ. Еще долго его будут вспоминать...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:27
Уходя громко хлопнул дверью.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 10:27
Еще вернётся после увольнения немца
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 09:44
Сульшер в начале своей работы в МЮ тоже практически не проигрывал, а позже выяснилось что мы просто потеряли 3 года, ни единого трофея. Так что эти 3 игры ни о чём не говорят. Но меня удивляет другое. Все бывшие игроки МЮ в грудь себя бьют, что они за клуб готовы свои жизни положить, но как только почувствуют какую-то обиду на клуб, покидают в самую трудную минуту. Видно же, что ещё слабоват как тренер. Ему бы вначале поработать где нибудь в низах, а в таком клубе должны работать умудрённые люди, которые умеют работать с разбалованными звёздами.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:42
Возможно, стоило бы дать поработать до конца сезона. Хорошие результаты выдал Майкал в кротчайшее время тем же самым составом что был и у Оле-Гуннара. Победил по делу Вильярреал, сгонял ничейку с Челси, обыграл Арсенал, думаю даже болельщики МЮ остались довольными его работой
112910415
112910415 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:30
точно ... ошибочка вышла )
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:15
Зря его убрали. Каррик показал хорошие результаты против сильных соперников. Может из него бы получился хороший тренер.
Elliada
Elliada ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 08:51
С Челси ничья была. 2 победы и ничья. Где 100%?
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:35
Очередная жертва немецкого жулика! Николич не даст соврать!
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:29
Новая метла по новому метёт.
112910415
112910415
вчера в 08:21
войдёт в историю !
главный тренер МЮ, добившийся стопроцентного результата !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 08:15
Не оправдал доверия
jj6tfebza964
jj6tfebza964
вчера в 08:11
Это вполне ожидаемо
shlomo
shlomo
вчера в 08:11
Наверное правильно сделал, что ушел
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