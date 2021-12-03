Роналду: «Пришло время поприветствовать Рангника у руля МЮ»

1638528169

вчера, 13:42

Нападающий «Манчестер Юнайтед» пожелал удачи , который исполнял обязанности наставника клуба после отставки Оле-Гуннара Сульшера, а также поприветствовал , возглавившего клуб.

Ранее Рангник работал в московском «Локомотиве» руководителем по развитию и спорту.

Майкл Каррик был хорошим игроком и может стать классным тренером. Для этого человека нет ничего невозможного. Лично я горжусь тем, что играл с ним рядом, а также тем, что он был тренером нашей команды. Но теперь пришло время поприветствовать Ральфа Рангника у руля МЮ .