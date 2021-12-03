Роналду: «Пришло время поприветствовать Рангника у руля МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пожелал удачи Майклу Каррику, который исполнял обязанности наставника клуба после отставки Оле-Гуннара Сульшера, а также поприветствовал Ральфа Рангника, возглавившего клуб.
Ранее Рангник работал в московском «Локомотиве» руководителем по развитию и спорту.
Майкл Каррик был хорошим игроком и может стать классным тренером. Для этого человека нет ничего невозможного. Лично я горжусь тем, что играл с ним рядом, а также тем, что он был тренером нашей команды. Но теперь пришло время поприветствовать Ральфа Рангника у руля МЮ.
До конца текущего сезона Рангник будет исполнять обязанности главного тренера МЮ, после чего займет должность консультанта.