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Роналду: «Пришло время поприветствовать Рангника у руля МЮ»

вчера, 13:42

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пожелал удачи Майклу Каррику, который исполнял обязанности наставника клуба после отставки Оле-Гуннара Сульшера, а также поприветствовал Ральфа Рангника, возглавившего клуб.

Ранее Рангник работал в московском «Локомотиве» руководителем по развитию и спорту.

Майкл Каррик был хорошим игроком и может стать классным тренером. Для этого человека нет ничего невозможного. Лично я горжусь тем, что играл с ним рядом, а также тем, что он был тренером нашей команды. Но теперь пришло время поприветствовать Ральфа Рангника у руля МЮ.

До конца текущего сезона Рангник будет исполнять обязанности главного тренера МЮ, после чего займет должность консультанта.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:55
Без Баринова у Рангника ничего не получится.
Elliada
Elliada
вчера в 14:43
Про Сульшера ни слова не было. Ни слова благодарности за работу, ни пожелания успеха в дальнейшем
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 14:35
Пришло время подлизать...)))
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:58
Странное назначение
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:45
Да здраствует Король. Король изгнан. Копотко о тренерах МЮ
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