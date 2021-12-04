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Тренер «Кайрата» по физподготовке продолжит работу в «Спартаке»

вчера, 10:41

Тренер «Кайрата» по физподготовке Вадим Боровский войдёт в тренерский штаб «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

О должности, которую займет 35-летний специалист в московском клубе, пока не сообщается. В «Кайрате» Боровский работал на протяжении пяти лет после того, как завершил игровую карьеру.

Также недавно «Кайрат» покинул бывший форвард московского ЦСКА.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:54, ред.
Уже не успевают новые должности придумывать...))
Вчера африканца какого то назначили менеджером по академии...
Теперь вот новый "Менеджер по развитию Кайрата в Москве"...
Ironigor
Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:49
А где здесь вообще что-то пафосного вы увидели ???
Это скорее хаос в действиях руководства клуба и непонимание заключения таких контрактов . И с алжирцем в первую очередь.
протон
протон
вчера в 12:33
Федун по ходу правда решил, что нужны фартовые фамилии))) но все же предлагаю тогда помимо Свинова и Боровского найти какую-нибудь роль для Швайнштайгера
Александр Котельников
Александр Котельников
вчера в 11:29
Ну руководство Спартака подтвердило, что они идиоты. Я думал тренерский состав набирает главный тренер, ну эта клоунада аля Федун-Зарема это нечто.
Cat01
Cat01
вчера в 11:26
Растёт человек удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:21, ред.
Такими мощными преобритениями и темпами в скором времени можно рассчитывать и на ЛЧ !!!)
Видимо Руи Витория в нём разглядел талант и огромный потенциал !) А может просто по старой схеме - по гороскопу Заремхан !?
Удивительные метаморфозы творятся внутри спартаковского клуба. Где-то ещё нашли бывшего игрока алжирской сборной чтобы его назначить менеджером по развитию молодых игроков, воо как, а вы думали что руководство клуба лаптями воздух сотрясают ! Никак в Спартаке открывается новая система по развитию супер клуба, доселе никем не видана и не слыхана.
Куда идём, что творим , сами не ведаем. Удачи вам !
Всем Добра и хороших выходных !!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:08
Что такое ЗИМ? Нет это не марка автомобиля. Это Зарима ищет мужиков.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:42
Неплохо он поднялся.
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