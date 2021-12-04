Тренер «Кайрата» по физподготовке продолжит работу в «Спартаке»

Тренер «Кайрата» по физподготовке Вадим Боровский войдёт в тренерский штаб «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
О должности, которую займет 35-летний специалист в московском клубе, пока не сообщается. В «Кайрате» Боровский работал на протяжении пяти лет после того, как завершил игровую карьеру.
Также недавно «Кайрат» покинул бывший форвард московского ЦСКА.
Видимо Руи Витория в нём разглядел талант и огромный потенциал !) А может просто по старой схеме - по гороскопу Заремхан !?
Удивительные метаморфозы творятся внутри спартаковского клуба. Где-то ещё нашли бывшего игрока алжирской сборной чтобы его назначить менеджером по развитию молодых игроков, воо как, а вы думали что руководство клуба лаптями воздух сотрясают ! Никак в Спартаке открывается новая система по развитию супер клуба, доселе никем не видана и не слыхана.
Куда идём, что творим , сами не ведаем. Удачи вам !
Всем Добра и хороших выходных !!!
Видимо Руи Витория в нём разглядел талант и огромный потенциал !) А может просто по старой схеме - по гороскопу Заремхан !?
Удивительные метаморфозы творятся внутри спартаковского клуба. Где-то ещё нашли бывшего игрока алжирской сборной чтобы его назначить менеджером по развитию молодых игроков, воо как, а вы думали что руководство клуба лаптями воздух сотрясают ! Никак в Спартаке открывается новая система по развитию супер клуба, доселе никем не видана и не слыхана.
Куда идём, что творим , сами не ведаем. Удачи вам !
Всем Добра и хороших выходных !!!