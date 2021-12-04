Тренер «Кайрата» по физподготовке продолжит работу в «Спартаке»

1638603701

вчера, 10:41

Тренер «Кайрата» по физподготовке Вадим Боровский войдёт в тренерский штаб «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

О должности, которую займет 35-летний специалист в московском клубе, пока не сообщается. В «Кайрате» Боровский работал на протяжении пяти лет после того, как завершил игровую карьеру.