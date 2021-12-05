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Федотов: «„Краснодар“ сыграл классно и наказал нас»

вчера, 22:16
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:2).

В первом тайме была нелепость с 11-метровым. Не успели даже отпраздновать гол, не вернулись в игру, и соперник успел сравнять счет. Но мы продолжали создавать моменты. Во втором тайме была равная игра, соперник сыграл классно и наказал нас. Не в чем упрекнуть ребят, показали хороший футбол, чего не хватило — забитых голов.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:58
Вставлю здесь, хорватам отомстили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон
протон
вчера в 22:39
Вообще еще по работе в Оренбурге Федотов выделялся и тактической грамотностью и поведением и манерой общения. Не ищет крайних постоянно, как многие тренеры это любят, а даже интервью у него часто четко и по делу.
Из русских тренеров именно клубных - он один из лучших сейчас
протон
протон
вчера в 22:39
Нормальный тренер Федотов,не ноет и с таким составом сбитых летчиков отлично подготовил команду.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:36
Обе команды заслуживали 3 очка
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