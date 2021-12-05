Федотов: «„Краснодар“ сыграл классно и наказал нас»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (1:2).

В первом тайме была нелепость с 11-метровым. Не успели даже отпраздновать гол, не вернулись в игру, и соперник успел сравнять счет. Но мы продолжали создавать моменты. Во втором тайме была равная игра, соперник сыграл классно и наказал нас. Не в чем упрекнуть ребят, показали хороший футбол, чего не хватило — забитых голов.