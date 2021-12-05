ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Колыванов: «Не будет большой сенсацией, если „Динамо“ обыграет „Зенит“»

вчера, 20:38
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит12.12.2021 в 14:00 Не начался

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

В следующем матче, если «Динамо» обыграет «Зенит» то уйдёт на перерыв на первом месте. Питерцы до этого матча будут играть дома против «Челси» в Лиги чемпионов, где потратят много сил. «Бело-голубые» четыре матча подряд выиграли, отставание на два очка сейчас. Они сделают всё, чтобы интрига продолжалась, постараются выиграть.

У «Зенита» хорошая команда с сильными бразильцами, Клаудиньо шикарно играет сейчас. Матч будет интересным и боевым. Не будет большой сенсацией, если обыграют питерцев.

Все новости
Ганчаренко: «В кои-то веки одержали волевую победу»
Сегодня, 10:20 Комментарии2
Воронин: «Игра забудется, а очки останутся»
Сегодня, 08:33 Комментарии5
Балахнин: «„Зенит“ сильнее „Ростова“ и по составу, и по игре»
Сегодня, 08:07 Комментарии6
Калинский: «„Нижний Новгород“ зацепился зубами за победу над „Рубином“»
Сегодня, 00:11 Комментарии6
Воронин: «Для „Барселоны“ Захарян ещё сыроват»
Вчера, 22:57 Комментарии11
Хохлов: «Надеюсь, что в этом сезоне „Динамо“ поборется за медали»
Вчера, 22:32 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:46
200 проц что Динамо выиграет во первых Зенит в плохой форме бразильцы в мороз играть не смогут особенно Малком он и в комфортных условиях не играет а кто то из них в матче с Челси обязательно травмируется и уедет в отпуск пораньше да и Зенит обязательно привезёт сам себе пару голов благо есть кому Ловрен или Чистяков это делают лучше всех в мире ну а с таким не надёжным воротчиком ловить Зениту три банки точно самим забивать не кому будет 3-0
nd53zyfmht5b
nd53zyfmht5b
сегодня в 04:26
Должно Динамо сделать мойдодыровских
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:06
Всё может быть...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:03
только победа молодых динамиков
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:52
Наверное составители футбольного календаря не предполагали такое развитие событий в РПЛ в этом сезоне, а то бы матч такого уровня организовали бы в более комфортных условиях, а не в морозной Москве. Но, как говорится имеем, что имеем, условия для команд равные, а кто к ним лучше приспособится увидим через неделю.
санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:48
    beefs
    beefs
    вчера в 20:45
    Было бы неплохо посмотреть на это...
    протон
    протон
    вчера в 20:39
    Интересно было бы посмотреть на чемпионство Динамо
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100