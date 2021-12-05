Колыванов: «Не будет большой сенсацией, если „Динамо“ обыграет „Зенит“»

Бывший футболист «Динамо» поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

В следующем матче, если «Динамо» обыграет «Зенит» то уйдёт на перерыв на первом месте. Питерцы до этого матча будут играть дома против «Челси» в Лиги чемпионов, где потратят много сил. «Бело-голубые» четыре матча подряд выиграли, отставание на два очка сейчас. Они сделают всё, чтобы интрига продолжалась, постараются выиграть.

У «Зенита» хорошая команда с сильными бразильцами, Клаудиньо шикарно играет сейчас. Матч будет интересным и боевым. Не будет большой сенсацией, если обыграют питерцев.