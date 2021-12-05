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Газизов считает «полной безответственностью» удаление Кротова

вчера, 19:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подверг критике Вячеслава Кротова, который получил красную карточку в самом начале поединка с московским «Динамо».

Напомним, что «Динамо» одержало победу над «Уфой» в игре 17-го тура РПЛ со счетом 2:0. Гости с 36-й минуты играли вдевятером после удалений Владислава Кротова и Эгаша Касинтуры.

Да что тут сказать? Результат полностью закономерный, вдевятером с «Динамо» играть очень трудно. Первое удаление по делу. Начало игры… полная безответственность. Штрафовать? Что касается штрафа, то это наши внутренние дела.

Вторая красная — это случайность. Но что делать? Если правила так трактуются так, что это – фол последней надежды. Я не судья, поэтому прислушиваюсь тех, кто разбирается.

«Динамо», имея 35 очков, располагается на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 16 баллами идет на 15-м месте.

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Все комментарии
dimir
dimir
сегодня в 00:04
Идиот Газизов ,хорошо если не перелом ,а просто вывих.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 22:10
я не могу понять в РПЛ правила не знают или как?
вчера Соболев кричал визжал, сегодня Уфа
они не знают правила, что прямой ногой в соперника это удаление?
странно это странно...
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:20
Удаления сломали планы на игру не только игрокам Уфы, но и Динамо. Но и удаления не вызывают сомнения.
berda2003
berda2003
вчера в 20:05
вы их готовили на войну? что они курят?
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:03
играть надо дядя Газизов, а не считать - тогда и результат будет Правильный...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:02
Что то часто нападающие стали удаляться.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:58
Удаление было лишним
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