Газизов считает «полной безответственностью» удаление Кротова

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вчера, 19:55

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подверг критике Вячеслава Кротова, который получил красную карточку в самом начале поединка с московским «Динамо».

Напомним, что «Динамо» одержало победу над «Уфой» в игре 17-го тура РПЛ со счетом 2:0. Гости с 36-й минуты играли вдевятером после удалений Владислава Кротова и Эгаша Касинтуры.

Да что тут сказать? Результат полностью закономерный, вдевятером с «Динамо» играть очень трудно. Первое удаление по делу. Начало игры… полная безответственность. Штрафовать? Что касается штрафа, то это наши внутренние дела. Вторая красная — это случайность. Но что делать? Если правила так трактуются так, что это – фол последней надежды. Я не судья, поэтому прислушиваюсь тех, кто разбирается.