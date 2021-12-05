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Воронин — о матче с «Зенитом»: «Хотим уйти на перерыв на первом месте»

вчера, 21:20
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит12.12.2021 в 14:00 Не начался

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поделился ожиданиями от поединка с «Зенитом» в следующем туре РПЛ. Игра состоится 12 декабря.

С «Зенитом» настраиваемся на победу. Игроки прекрасно всё понимают. Надеюсь, что будет множество голов. Хочется, чтобы матч для нас был не такой, как в Питере. Хотим уйти на перерыв на первом месте.

Не нужно рассматривать будущую игру как противостояние Клаудиньо и Захаряна. Такие параллели не стоит проводить. Игра с «Ростовом» показала, что от Клаудиньо очень многое зависит. Захарян же молодой футболист, ему до бразильца далековато. Нужно расти. Поэтому это будет не их противостояние, а игра между «Зенитом» и «Динамо». Клаудиньо — исключительный футболист. Он делает разницу большую по сравнению с остальными.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:34
"Челси" вполне может выставить второй состав. А "Зенит", воспользовавшись этим, мне кажется будет попу напрягать, чтобы свой пошатнувшийся престиж в еврокубках поправить. У них же там какая - то культурная программа будет, праздник, надо будет показать товар лицом и постараться не проиграть, а "Челси" вполне может молодняк наигрывать.
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:41
Да какой там сложный матч?...уже ничего не решает...могут даже 2-й состав выставить...Челси видимо так и сделает...тренировка короче)...
1bear
1bear
вчера в 22:28
романтик ,хотя чего загадывать - случиться может всякое
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:13
Хорошо если так и будет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:01
"Зенит" сейчас похоже не в оптимальной форме, ему предстоит сложный матч в Лиге Чемпионов, возможно шанс победить есть.
gentlewolf
gentlewolf ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 22:00
Все же на три года раньше уехал.
Наверняка его право выкупа было приобретено заранее, какое то время он просто дозревал до Барсы.
И кстати с ним тоже кое что не так, и оно вылезло:)
По крайней мере по таланту игрок вполне мог разбавить пару Месси - Рональду... но не сделал этого. И думаю из за личностных своих косяков.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:59
Это мы посмотрим после матча с Динамо.
Удачи Вам Динамики !!!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 21:54
Ну Неймар тоже из бразилии не 17 летним уехал, хотя его ещё с 15 лет все топ клубы Европы вели и ничего играет )))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:52
Джек, я заскринил, хоть и с индикатором громкости
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:51
Вся страна за шварца
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:50
Клаудиньо сейчас в нашей лиге однозначо Топ.
Но вопрос, почему он уехал из дома только на 25 году, не был до того хотя бы в середняке Португалии например?
Что с ним не так?
И главное, когда оно вылезет?
И насколько?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:38
Пусть мечта Воронина сбудется...

1:0....после первого тайма...
1:3....после финального свистка...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:32
Вся страна желает динамикам удачи!
Cat01
Cat01
вчера в 21:29
Желание есть а возможность?
протон
протон
вчера в 21:21
Будет очень тяжёлый матч на морозе
ДСА
ДСА
вчера в 21:21
Ну это вряд ли.
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