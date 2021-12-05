Воронин — о матче с «Зенитом»: «Хотим уйти на перерыв на первом месте»

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поделился ожиданиями от поединка с «Зенитом» в следующем туре РПЛ. Игра состоится 12 декабря.
С «Зенитом» настраиваемся на победу. Игроки прекрасно всё понимают. Надеюсь, что будет множество голов. Хочется, чтобы матч для нас был не такой, как в Питере. Хотим уйти на перерыв на первом месте.
Не нужно рассматривать будущую игру как противостояние Клаудиньо и Захаряна. Такие параллели не стоит проводить. Игра с «Ростовом» показала, что от Клаудиньо очень многое зависит. Захарян же молодой футболист, ему до бразильца далековато. Нужно расти. Поэтому это будет не их противостояние, а игра между «Зенитом» и «Динамо». Клаудиньо — исключительный футболист. Он делает разницу большую по сравнению с остальными.
Наверняка его право выкупа было приобретено заранее, какое то время он просто дозревал до Барсы.
И кстати с ним тоже кое что не так, и оно вылезло:)
По крайней мере по таланту игрок вполне мог разбавить пару Месси - Рональду... но не сделал этого. И думаю из за личностных своих косяков.
Наверняка его право выкупа было приобретено заранее, какое то время он просто дозревал до Барсы.
И кстати с ним тоже кое что не так, и оно вылезло:)
По крайней мере по таланту игрок вполне мог разбавить пару Месси - Рональду... но не сделал этого. И думаю из за личностных своих косяков.
Удачи Вам Динамики !!!
Удачи Вам Динамики !!!
Но вопрос, почему он уехал из дома только на 25 году, не был до того хотя бы в середняке Португалии например?
Что с ним не так?
И главное, когда оно вылезет?
И насколько?
Но вопрос, почему он уехал из дома только на 25 году, не был до того хотя бы в середняке Португалии например?
Что с ним не так?
И главное, когда оно вылезет?
И насколько?
1:0....после первого тайма...
1:3....после финального свистка...
1:0....после первого тайма...
1:3....после финального свистка...