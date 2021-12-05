Воронин — о матче с «Зенитом»: «Хотим уйти на перерыв на первом месте»

Тренер московского «Динамо» поделился ожиданиями от поединка с «Зенитом» в следующем туре РПЛ . Игра состоится 12 декабря.

С «Зенитом» настраиваемся на победу. Игроки прекрасно всё понимают. Надеюсь, что будет множество голов. Хочется, чтобы матч для нас был не такой, как в Питере. Хотим уйти на перерыв на первом месте.

Не нужно рассматривать будущую игру как противостояние Клаудиньо и Захаряна. Такие параллели не стоит проводить. Игра с «Ростовом» показала, что от Клаудиньо очень многое зависит. Захарян же молодой футболист, ему до бразильца далековато. Нужно расти. Поэтому это будет не их противостояние, а игра между «Зенитом» и «Динамо». Клаудиньо — исключительный футболист. Он делает разницу большую по сравнению с остальными.