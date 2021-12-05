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Хохлов: «Надеюсь, что в этом сезоне „Динамо“ поборется за медали»

вчера, 22:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит12.12.2021 в 14:00 Не начался

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

Я не сторонник до игры оценивать чьи-то шансы. Могу сказать, что встречаются два явных фаворита нашего чемпионата на данный момент. По игре и турнирному положению. Будет очень интересный матч.

Мне кажется, что прежде всего «Динамо» нельзя уходить от своей игры. У них получается, не надо перестраивать схему. И ничего менять глобально. Надеюсь, что в этом сезоне «Динамо» поборется за медали. Судя по отрезку до зимней паузы, оно может претендовать на очень высокие места.

Можно ли будет расценивать победу «Динамо» над «Зенитом» как заявку на борьбу за золото в РПЛ? Конечно, нет. Впереди будет еще очень много игр. Победа добавит уверенности. Игроки «Динамо» тогда уйдут с хорошим настроением на зимнюю паузу.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:57
Хотелось бы победы Динамо, но, думаю будет ничья. Зенит при своей невнятной игре всё же увезёт из Москвы очко. Динамо реально претендует на 2-е место, что уже будет успехом после стольких безрадостных лет.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:00
За медали Динамо и так борется. И я думаю, это одни из фаворитов борьбы. Хотелось бы верить, что Динамо сможет бросить вызов Зениту.
ABir
ABir
сегодня в 05:51
Впереди ещё очень много матчей, а после зимней паузы многое может измениться. Хотя, нынешнее турнирное положение Динамо говорит о серьёзных заявках клуба на высокие места
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:39
В медалях вполне могут быть. Даже в золоте...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:29
За медали вполне. Если даже обыграет "Зенит", в возможность чемпионства наверное до конца с трудом буду верить. Хотя всякое бывает.
shur
shur ответ beefs (раскрыть)
вчера в 23:20
...ну что всё вокруг да около, счёт назовите......???!!!
beefs
beefs
вчера в 22:57
да, матч будет очень интересным, обстановку вокруг этого матча накаляют, но исход уже известен...
Futurista
Futurista
вчера в 22:48
Если Динамо проиграет ключевую игру Зениту покатится вниз по наклонной и останется без медалей...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 22:43
Главное чтоб не деревянные.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:38
Будем надеяться.
Cat01
Cat01
вчера в 22:35
Всё возможно
drug01
drug01
вчера в 22:34
Будем смотреть
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