Хохлов: «Надеюсь, что в этом сезоне „Динамо“ поборется за медали»

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».
Я не сторонник до игры оценивать чьи-то шансы. Могу сказать, что встречаются два явных фаворита нашего чемпионата на данный момент. По игре и турнирному положению. Будет очень интересный матч.
Мне кажется, что прежде всего «Динамо» нельзя уходить от своей игры. У них получается, не надо перестраивать схему. И ничего менять глобально. Надеюсь, что в этом сезоне «Динамо» поборется за медали. Судя по отрезку до зимней паузы, оно может претендовать на очень высокие места.
Можно ли будет расценивать победу «Динамо» над «Зенитом» как заявку на борьбу за золото в РПЛ? Конечно, нет. Впереди будет еще очень много игр. Победа добавит уверенности. Игроки «Динамо» тогда уйдут с хорошим настроением на зимнюю паузу.