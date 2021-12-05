Хохлов: «Надеюсь, что в этом сезоне „Динамо“ поборется за медали»

Бывший тренер «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

Я не сторонник до игры оценивать чьи-то шансы. Могу сказать, что встречаются два явных фаворита нашего чемпионата на данный момент. По игре и турнирному положению. Будет очень интересный матч.

Мне кажется, что прежде всего «Динамо» нельзя уходить от своей игры. У них получается, не надо перестраивать схему. И ничего менять глобально. Надеюсь, что в этом сезоне «Динамо» поборется за медали. Судя по отрезку до зимней паузы, оно может претендовать на очень высокие места.