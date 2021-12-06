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Рангник рассказал о тактике МЮ на прошедший матч с «Кристал Пэлас»

вчера, 14:31
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» до конца сезона Ральф Рангник в прошедшее воскресенье провёл свой первый матч у руля команды. В матче 15-го тура чемпионата Англии МЮ одолел «Кристал Пэлас» (1:0). После матча немецкий специалист подробно объяснил, какие внедрения произвел на матч в тактику команды:

Для меня вопрос заключался в том, как мы оказываем давление на мяч, как мы получаем контроль. Поэтому я решил сыграть 4-2-2-2 с двумя нападающими, а не с одним Криштиану впереди, вместе с Маркусом [Рашфордом], используя темп для вертикальных мячей.

Бруну и Джейдон, будучи «десятками», создали достаточно пространства для того, чтобы наши фулбеки шли вперед и могли получать мяч на флангах. Они играли почти как крайние защитники. Особенно в первом тайме Алекс [Теллес] и Диого [Далот] очень хорошо действовали в нападении, и именно поэтому я играл 4-2-2-2. Я большой поклонник того, чтобы каждый игрок играл на своей лучшей позиции.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:02
По крайней мере, Ральф знает, что такое тактика и шевелит своими мозгами. Норвег бы просто выпустил состав на траву и сказал ему бегать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:09
Победили и ладно!
протон
протон
вчера в 15:55
Я бы Гринвуда попробовал бы поставить в пару к КР, а то против КП он несколько раз тупо мешал Мактоминею и Далоту и из-за этого шли потери, а так КР будет стягивать на себя ЦЗ и Гринвуд сможет заниматься своим любимым делом лупить по воротам.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:29
Подозреваю, что Рангник, победивший "Кристал" и Рангник, пустивший "Локомотив" под откос - это два разных человека
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:00
Поживём - увидим. Может с одним Кришти в атаке забили-бы 3-4 гола, ну и конечно пропустили 1-2. По любому Кр. Пэлас не тот клуб по которому нужно ориентироваться. если-бы такая игра былы-бы с Челси или Ман. Сити, то можно было сказать что эксперимент удался.
beefs
beefs
вчера в 14:38
какой разговорчивый, с таким составом можно и поэксперементировать...
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