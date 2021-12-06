Рангник рассказал о тактике МЮ на прошедший матч с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» до конца сезона в прошедшее воскресенье провёл свой первый матч у руля команды. В матче 15-го тура чемпионата Англии МЮ одолел «Кристал Пэлас» (1:0). После матча немецкий специалист подробно объяснил, какие внедрения произвел на матч в тактику команды:

Для меня вопрос заключался в том, как мы оказываем давление на мяч, как мы получаем контроль. Поэтому я решил сыграть 4-2-2-2 с двумя нападающими, а не с одним Криштиану впереди, вместе с Маркусом [Рашфордом], используя темп для вертикальных мячей.

Бруну и Джейдон, будучи «десятками», создали достаточно пространства для того, чтобы наши фулбеки шли вперед и могли получать мяч на флангах. Они играли почти как крайние защитники. Особенно в первом тайме Алекс [Теллес] и Диого [Далот] очень хорошо действовали в нападении, и именно поэтому я играл 4-2-2-2. Я большой поклонник того, чтобы каждый игрок играл на своей лучшей позиции.